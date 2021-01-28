Обзор новых правил розничной торговли

Больше не нужна книга отзывов и предложений, покупатель вправе вернуть качественную технику, купленную дистанционно, нельзя запрещать фотографировать товар в торговом зале. Об этих и других важных изменениях читайте в нашем материале.

Общие правила

Исключены следующие обязанности продавцов:

бесплатно погрузить крупногабаритный товар на транспортное средства потребителя, если доставка осуществляется силами последнего;

вести книгу отзывов и предложений. Ранее ее нужно было предоставить по требованию потребителя;

ознакомить потребителя по его требованию с товарно-сопроводительной документацией.

Продавец не должен препятствовать потребителю фотографировать товар в местах свободного доступа.

Расширили перечень товаров длительного пользования, на которые не распространяется обязанность безвозмездно предоставить покупателю по его требованию на период ремонта аналог или замену такого товара. В него добавили:

газовые и газоэлектрические бытовые приборы для приготовления пищи;

ювелирные и другие изделия из драгметаллов и (или) драгкамней, ограненные драгкамни.

Теперь продавец не обязан менять только те технически сложные бытовые товары надлежащего качества, гарантия на которые год и более. Ранее условием для отказа покупателю было само ее наличие, а не срок.

Дистанционная торговля

В новых правилах закреплено, что технически сложные бытовые товары, транспортные средства и ювелирные изделия из драгметаллов и драгкамней, сертифицированных ограненных драгкамней, купленные дистанционно, покупатель вправе вернуть, даже если они надлежащего качества. Отметим, что до последнего времени в судебной практике встречалась противоположная позиция.

По общему правилу товар может получить как сам потребитель, так и иное лицо, предъявившее информацию о номере заказа либо другое подтверждение заключения договора (оформление заказа). Ранее иное лицо могло получить товар только при предъявлении квитанции или другого подтверждающего документа.

Если продавец не довел до потребителя информацию о форме и способах направления претензий, последний может направить претензию в любой форме и любым способом.

Продавец должен раскрыть дополнительные данные о себе: ОГРН; адрес электронной почты и (или) номер телефона.

Разносная торговля

Исключены следующие обязанности продавца:

обеспечить наличие у представителя личной карточки, заверенной подписью лица, ответственного за ее оформление, и печатью продавца (при наличии печати), с фотографией, указанием ФИО представителя продавца, а также сведений о продавце;

обеспечить наличие прейскуранта;

передавать потребителю товарный чек.

Разрешена продажа вразнос таких товаров:

продовольственных товаров в потребительской упаковке;

экземпляров аудиовизуальных произведений и фонограмм;

компьютерных программ.

Товарные чеки

Продавец обязан предоставить товарный чек по требованию потребителя, только если в кассовом чеке не указаны индивидуализирующие признаки товара (например, наименование, артикул, модель). Правило касается следующих товаров:

технически сложные товары;

животные и растения;

строительные материалы и изделия;

ткани, одежда, меховые товары и обувь;

мебель.

Для продавцов ювелирных и иных изделий из драгметаллов и драгкамней обязанность по предоставлению товарного чека исключена.

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Особенности торговли в иных сферах

На расфасованных продтоварах можно не указывать номер или фамилию весовщика.

При передаче автомобилей, мототехники, прицепов и номерных агрегатов нужно предоставить информацию о правилах и условиях эффективного и безопасного использования товара, поддержания его в пригодном к эксплуатации состоянии.

АЗС обязаны представлять по требованию потребителей заверенную копию документа о качестве (паспорт). В нем должны быть указаны наименование изготовителя, поставщика топлива, дата и объем поставки.