Про баунти, фиат и стейкинг: казалось бы, причем тут криптовалюта

Собрали для вас небольшой (и очень понятный) словарик криптотерминов, чтобы вы больше не задавались вопросами «ну и где я, а где этот ваш биткоин? И с чем его вообще едят».

Блокчейн

Слово состоит из block (блок/блокировать) chain(цепь/цепочка/последовательность) = "цепочка блоков"/"блокирующая последовательность/последовательность блоков" и т.д.

Вариантов перевода несколько.

Чаще всего говорят, что блокчейн = цепочка блоков. И, вероятно, в воображении сразу вырастает уходящая за горизонт стена из строительных блоков, размером с Великую Китайскую, но... Это не строительная, но технология: целый комплекс приемов и способов фиксирования и хранения информации, осуществляемый как процесс копирования и одновременной синхронизации базы данных в определенном порядке (алгоритме), в соответствии с определенными принципами и сразу на множестве компьютеров.

На самом деле, это цепочка (последовательность) связанных между собой блоков (данных о транзакциях), из которой невозможно удалить блок или заменить его, которая бесконечна, и строится непосредственно участниками этой цепочки, взаимодействующими друг с другом напрямую. Создателем Blockchain называют Сатоши Накамото. Миф он или реальный человек — большая загадка.

Виртуальный актив (virtual asset)

То, что актив виртуальный, в данном случае не означает, что он воображаемый или реально не существующий. Да, этот актив нельзя потрогать (вообще-то есть много ценного, что нельзя потрогать), но при этом он имеет свою стоимость. Это не обычная имущественная ценность, но цифровое выражение ценности, которое может цифровым же образом обращаться или переводиться и может быть использовано для целей осуществления платежей или инвестиций. При этом виртуальные активы — это самостоятельный вид активов, который не включает в себя цифровое выражение фиатных валют (попросту, привычных нам бумажных денег), ценных бумаг и других финансовых активов (имущественных ценностей в денежной форме или в форме различных финансовых инструментов).

Криптовалюты и многие другие (блокчейн токены) являются разновидностью виртуальных активов: потрогать их нельзя, а ценность их бесспорна.

Блокчейн Токен (blockchain token)

Профессионал в цифровой сфере скажет, что блокчейн токен представляет собой цифровой ключ, созданный в рамках цепочки блоков данных, и являющийся элементом децентрализованного протокола программного обеспечения. Непрофессионалу понять это будет непросто. Особенную сложность создает то, что токены бывают разные, каждый из которых имеет свои функциональные особенности и назначение.

Некоторые токены, как, например, биткоины (Bitcoin), действуют в качестве цифровой валюты (криптовалюты), передача которой внутри системы блокчейн защищена криптографией, а хранение осуществляется на wифровых кошельках.

Если же попробовать привязать одно из определений токена к жизни обычного человека, то можно сказать, что токен (англ.- жетон)— почти как жетон в казино — это некая ценность в цепочке блокчейн, которую в будущем можно обменять на какой-либо другую ценность или услугу, и которая к тому же может работать как заменитель ценных бумаг в цифровой реальности.

Цифровые кошельки (digital wallet)

Эти кошельки нельзя положить в карман, но и украсть их содержимое простым «карманникам» не под силу, потому что это специальное программное обеспечение, сходное по функциям с банковским счетом, где до поры до времени «лежат» ваши виртуальные активы, хранятся «частные (приватные) ключи», которые предоставляют контроль отдельных токенов и позволяют пользователям отправлять и получать токены через систему блокчейн (почти как ключи «от квартиры, где деньги лежат»).

Ни в коем случае нельзя терять, передавать, сообщать кому-либо «частный ключ» от своего цифрового кошелька, иначе все его содержимое станет недоступно для вас сегодня и навсегда, но при этом может порадовать какого-нибудь злоумышленника перспективами безбедного существования, ибо есть риск, что не только вы знаете, что «деньги» можно хранить и не в сберегательной кассе.

Баунти-кампании

Когда хотят сказать, что жизнь — не сахар, говорят, что жизнь — не баунти, но это не про них. У участников таких кампаний тем щедрее баунти (вознаграждение), которое они получают, чем активнее идет продвижение ICO, рекламу и «движ» которому они делают. И наоборот: чем более профессиональные и активные кампании разработчик крипты и организатор ICO использует для его раскрутки, тем успешнее будет ICO.

Коинмаркеткап / coinmarketcap.com

Молодые и современные знают, что это за ресурс. Для немолодых или несовременных — это интернет-вариант киножурнала «Хочу все знать!» и передачи «Что? Где? Когда?» в одном флаконе, но только и исключительно про криптовалюты. Хотите знать про криптовалюты «что было, что будет и чем сердце успокоится»? Тогда вам сюда!

Скам / scam

Слово не зря созвучно русскому слову «срам». Но, скамеры «сраму не имут», так как совести у них нет. Если вежливо, то скам — это мошенничество, обман, когда группа товарищей (как правило, под видом ICO) и под лозунгом: «Не прячьте ваши денежки по банкам и углам!», собирает деньги с доверчивых и/или неопытных, и/или самоуверенных и/или жадных и т.д. инвесторов и скрывается с ними в цифровом тумане.

Некоторые, особенно артистичные, при этом могут еще разыграть сцену: «Мы так хотели заработать вместе с вами, но не получилось». Упоминать о том, что им самим заработать удалось и весьма неплохо, в таком случае не принято. Невежливых определений у скама и его участников как с одной, так и с другой стороны, много (см. кидалово, лохотрон, хомячки).

Фиатные деньги / фиат

Никакого отношения к итальянской компании-производителю автомобилей не имеют, хотя и его продукцию можно ими оплатить. Привычные нам деньги, в виде выпущенных под контролем государства клочков бумаги с разными изображениями (одни из любимых изображений — портреты американских президентов) или числовых значений на банковском счете.

В настоящее время печатать деньги — это исключительная функция государств и правительств. Не стоит пробовать делать это самостоятельно, даже если у вас это получается не хуже — могут обидеться и строго наказать.

Щиткоины

Несмотря на вариант звучания названия на русском языке, ни от чего не щит, ибо ценности не имеют (не представляют) ни в биржевом ни в технологическом смысле. Шлак, а не монеты.

Нода (лат. nodus — узел, также англ. — node)

Нодой является компьютер, который подтверждает (валидирует) блоки транзакций, из этих узлов и состоит блокчейн. Это настоящая мафия — ребята связаны круговой порукой, они подтверждают все, что скажет каждый из них. А если кто-то из них соврёт и подтвердит дефектный блок — тем хуже для такого блока.

KYC / AML

(англ. Know Your Client — «Знай Своего Клиента» / Anti Money Laundering — борьба с отмыванием денежных средств)

Криптобизнесом занимаются только уважаемые люди. Когда клиент начинает работать с криптобиржей или другим бизнес-партнером, он подтверждает, что он это он (KYC) и не занимается такими мутными делами, как отмывание преступных денег (AML).

White paper (англ. white paper — белая бумага)

Белую бумагу часто продают в рулонах, но в инвестиционном бизнесе у нее другие цели. Этот документ публикуют организаторы инвестпроекта перед привлечением средств. В нём они красиво расскажут вам, как они потратят ваши деньги и как вы (может быть) на этом заработаете.

Закон о ЦФА

Нормативно-правовой акт, похоронивший мечты о создании благоприятной для крипты среды на территории Российской Федерации.

Еще термины

Цифровой финансовый актив (ЦФА) — запись в блокчейне, которая, как наивно полагает ее обладатель, дает ему право на получение денег или еще чего-нибудь хорошего.

Цифровая валюта — никем и ничем не обеспеченные блокчейн-токены, приобретаемые одними хомяками в надежде продать их другим хомякам.

Оператор выпуска ЦФА — близкие к Центробанку конторы, которым разрешено обеспечивать выпуск ЦФА.

Оператор обмена ЦФА — еще более близкие к Центробанку конторы, которым разрешено покупать и продавать крипту.

Стейкинг (stake)

Нет, это не разновидность стейка мраморной говядины, за который вы отдаете деньги. Наоборот, это процесс, когда доход получаете вы.

Можно провести аналогию с вкладом в банк, когда вы получаете дивиденды за то, что банк пользуется вашими деньгами.

В случае стейкинга, собирая криптовалюту на своем кошельке, вы получаете возможность «голосовать» этой долей и получать комиссии сети за каждую произведенную в ней транзакцию. Таким «голосованием» вы помогаете подтвердить корректность операций и гарантируете стабильность работы всей системы.

Смарт-контракты (Smart contract — умный контракт)

Мечта любого бизнесмена — договоры, которые исполняются сами. Не надо становиться коллекторами, судиться долгие годы или пытаться списать деньги с пустого счета контрагента. Смарт-контракт — это программный код на основе блокчейн-технологий, работающий в среде отсутствия доверия, без административных рычагов и централизованного управления. Программируются условия, при выполнении которых другая сторона отношений автоматически получает или оплату, или товар. После запуска смарт-контракта никто не сможет изменить транзакции, блокировать их выполнение или перевести деньги на свой счет. Гарантируя таким образом стабильность договоренностей.

Конечно, есть ограничения в применении, но и перспектив данной технологии тоже много. Например в сферах, где требуется хранение больших данных без внесения корректировок в исходные сведения: здравоохранение, поставки, интеллектуальная собственность, интернет вещей.

SEC (The United States Securities and Exchange Commission)

В преддверии нового года первая ассоциация с этим словом вызывает приятные образы сухого красного или белого вина. А вот у желающих выйти с ICO и IPO на рынок возникают другие, менее вдохновляющие картины. Потому что это сокращенное название Комиссии по ценным бумагам и биржам США, которая осуществляет функции надзора и регулирования американского рынка ценных бумаг. А в современных реалиях следит и за выходом на рынок криптовалютных проектов. Причем не только тех, которые регистрируются в США, но и участие в которых принимают американские граждане.

SEC может признать определенные виды токенов ценными бумагами и тогда для компаний, выпускающих такие токены, предстоит интересная, продолжительная и не всегда успешная процедура их реализации. Поэтому некоторые организации не только не идут на американский рынок со своими ICO, но и дополнительно прописывают, что участие в их проектах закрыто для американских подданных.

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И на закуску

Хомяк — это тот, кто покупает криптовалюту на пике стоимости и сливает на низах, опасаясь еще большего падения. Почему хомяк? Потому что набивает крипту за обе щеки по высокой цене.

Холдер — а это тот, кто инвестирует в криптовалюту на долгий срок (более 3 лет) и не продает при просадках.