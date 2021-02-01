Налоговики измеряют месячный срок для зачета в рабочих днях. Обзор форума «Клерка» за прошедшую неделю

Предлагаем вам обзор самых интересных тем форума «Клерка» за прошедшую неделю.

Главная тема недели: Дата выплаты заработной платы раньше даты начисления. Ситуация «Когда хотим, тогда и платим». Январь еще не кончился, а руководство велит начислить и выплатить зарплату. И так не первый раз. Как бухгалтеру обосновать, что так делать нельзя?

Скоро надо будет подтвердить основной вид деятельности в ФСС для определения тарифа взносов по травматизму. Если этого не сделать, то можно получить повышенный тариф, как это произошло у автора этой темы.

Месяц на исполнение заявлений о зачете/возврате исчисляется в рабочих днях. Бред? Да, но именно такое заявление сделали в одной из налоговых участику темы Зачет налогов в личном кабинете.

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Больничный и зарплата не платятся за одни и те же дни, даже при серой зарплате Это пытаются объяснить автору в этой теме.

ИНФС не принимает 3-НДФЛ у предпринимателя, имеющего доход и от налоговых агентов. Налоговики запутались в КБК, винят в этом ИП и отказываются давать имущественный вычет.

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