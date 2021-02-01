Налоговики измеряют месячный срок для зачета в рабочих днях. Обзор форума «Клерка» за прошедшую неделю

Предлагаем вам обзор самых интересных тем форума «Клерка» за прошедшую неделю.
Главная тема недели: Дата выплаты заработной платы раньше даты начисления. Ситуация «Когда хотим, тогда и платим». Январь еще не кончился, а руководство велит начислить и выплатить зарплату. И так не первый раз. Как бухгалтеру обосновать, что так делать нельзя?
Скоро надо будет подтвердить основной вид деятельности в ФСС для определения тарифа взносов по травматизму. Если этого не сделать, то можно получить повышенный тариф, как это произошло у автора этой темы.
Месяц на исполнение заявлений о зачете/возврате исчисляется в рабочих днях. Бред? Да, но именно такое заявление сделали в одной из налоговых участику темы Зачет налогов в личном кабинете.
Больничный и зарплата не платятся за одни и те же дни, даже при серой зарплате Это пытаются объяснить автору в этой теме.
ИНФС не принимает 3-НДФЛ у предпринимателя, имеющего доход и от налоговых агентов. Налоговики запутались в КБК, винят в этом ИП и отказываются давать имущественный вычет.
Эти вопросы остались без ответа:
- Налоговый вычет за страхование жизни
- Можно ли удержания с аванса по исполнительному листу «зарезервировать», а выплатить в зарплату?
- Отчетность по экологическому сбору
- Не могу найти телефоны ПФР 8 Управление 1 г. Москвы
- Можно ли списать убыток за 2020 год за счет добавочного капитала
- Авансовые платежи по налогу на прибыль как способ разориться?
- Компенсация за отпуск при увольнении чернобыльца?