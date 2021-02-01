Как правильно написать назначение платежа при переводе между своими счетами

Назначение платежа при переводе между своими счетами — какие формулировки в платежном поручении не вызовут претензий банкиров? Каких правил нужно при этом придерживаться? Заполнять ли назначение платежа ИП при перечислении денег с расчетного на личный счет? Ответы вы узнаете из нашего материала, а также найдете в нем образцы возможных формулировок для юридических лиц и ИП.

Указываем назначение платежа в платежном поручении: какие требования учесть

Поле «Назначение платежа» в платежном поручении обычно является предметом пристального внимания банкиров и налоговых инспекторов. Платежку попросту могут не провести или запросить у плательщика дополнительную информацию, связанную с назначением перевода денег.

В каком порядке банкиры рекомендуют заполнять поле «Назначение платежа», смотрите на рисунке: Как видите, особый порядок заполнения назначения платежа при перемещении средств компании между своими счетами в законодательстве отсутствует. Трудно назвать основание, по которому в таком денежном перемещении компании будет отказано: фактически деньги никуда не уходят, а лишь перераспределяются. Что писать в назначении платежа юридическому лицу в такой ситуации, узнайте далее.

Что писать компании и ИП при перечислении денег со счета на счет

Юридическим лицам нет особого смысла придумывать замысловатые формулировки, чтобы угодить банкирам. Достаточно коротко и ясно изложить в одной фразе причину перемещения средств компании с одного счета на другой.

Поскольку строгих правил на этот счет не придумали, каждая компания вправе заполнить поле «Назначение платежа» по своему усмотрению.

Примеры формулировок назначения платежа при переводе средств между своими счетами:

Аналогичным образом вправе поступить и индивидуальные предприниматели.

Многие банки при формировании платежных поручений в электронном виде позволяют вообще не заполнять поле «Назначение платежа», если перевод осуществляется между счетами клиента.

Как ИП грамотно заполнить назначение платежа при переводе между личным и расчетным счетом

В ситуации с ИП при заполнении назначения платежа не все так очевидно и однозначно, как у юридических лиц. Закон не обязывает предпринимателя открывать расчетный счет, а только предоставляет ему такое право (ст. 11 НК РФ). Однако при проведении безналичных расчетов в целях предпринимательской деятельности использовать личный счет не допускается. А расплачиваться по безналу ИП в отдельных случаях приходится:

Чтобы перевести деньги с расчетного на личный счет, предпринимателю, как и юридическому лицу, необходимо оформить платежное поручение.

Формулировки для ИП

При перечислении средств с личного счета на расчетный возможно указание следующих формулировок.

Варианты заполнения поля «Назначение платежа» для ИП:

А вот при переводе с расчетного счета на личный нужно быть предельно внимательным, т. к. переводы ИП на личный счет контролируют налоговики (для обеспечения полноты начисления налогов) и банкиры (с целью противодействия незаконному обналичиванию средств). Банкиры при переводе больших сумм могут затребовать справку об уплате налогов. Но суды, как правило, встают на сторону бизнесмена и признают отказ банка в осуществлении перевода незаконным, т. к. банкиры не вправе требовать документы об уплате налогов (постановление АС ДВО от 07.05.2015 № Ф03-1619/2015).

Чтобы не спорить с банками, рекомендуем указывать следующие формулировки:

Обратите внимание! Банковскому контролю подлежат суммы свыше 600 тыс. руб. При этом если переводы ИП осуществляет регулярно и они несоразмерны масштабам деятельности предпринимателя, то суд может принять сторону банка и согласиться с тем, что такой перевод является обналичкой (постановление АС УО от 14.07.2016 № Ф09-7507/16).

Кроме того, банки часто удерживают комиссию за перевод с расчетного счета ИП на личный. Но это незаконно. В данном случае суды однозначно встают на сторону предпринимателей (постановления АС ВВО от 04.09.2017 № Ф01-3432/2017, АС СЗО от 10.02.2017 № Ф07-13845/2016).

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Назначение платежа при переводе со счета на счет обычно не является предметом пристального внимания банкиров и налоговиков. Но во избежание лишних вопросов и возможных претензий с их стороны безопаснее это поле грамотно заполнить. Строгих правил в законодательстве на этот счет не предусмотрено, поэтому формулировку плательщик придумывает сам. Можно воспользоваться приведенными в нашем материале примерами.