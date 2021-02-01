Ликбез для начинающих инвесторов: как правильно покупать акции

Говоря об инвестициях, чаще всего мы вспоминаем именно про акции. Разбираемся, какими они бывают, как попадают на биржу, а также как их правильно выбрать и купить.

Суть торговли акциями

Для начала выясним, как акции попадают на биржу.

Допустим, у меня есть идея, как заработать деньги. Я написал бизнес-план, рассчитал прибыль и издержки, поговорил с аналитиками. Остается решить главный вопрос: где взять деньги? Есть два способа их привлечь: найти партнеров, которые поверят в мою идею, или взять взаймы.

В первом случае я собираю друзей, рассказываю им о своем бизнес-плане, мы решаем скинуться и начать совместный бизнес. Чтобы было удобнее рассчитывать доход каждого из нас, мы делим вложенный капитал на определенное количество долей (акций) и оцениваем каждую, скажем, в 1 000 рублей. Бизнес набирает обороты, доходность растет, отчетность хорошая — появляются желающие купить долю в нашем бизнесе. Они считают, что со временем смогут продать эту долю еще дороже. За акцию уже предлагают 2 000 рублей, а кто-то из нас продает свою долю — таким образом, часть акций уходит в оборот на рынке.

Зачем покупать долю в компании? Владелец небольшого количества акций не может серьезно повлиять на бизнес, но имеет возможность получать доход от роста этих акций и за счет части прибыли, которую компания может платить акционерам, — дивидендов.

Стоимость акций колеблется в зависимости от множества факторов — общего состояния фондового рынка, конкретной отрасли и ситуации внутри компании. На все это участники рынка реагируют либо положительно, покупая акции, тогда цены на них растут, либо отрицательно, избавляясь от акций, тогда цены падают. Помимо дохода от покупки-продажи акций есть еще дивиденды по ним. Обычно раз в год совет директоров компании рекомендует, а собрание акционеров утверждает долю прибыли, которая распределяется среди всех акционеров, включая владельцев обращаемых акций. Правда, акционеры, вне зависимости от размера выручки, могут принять решение вообще не выплачивать дивиденды, а отправить всю прибыль на развитие бизнеса.

Как купить акции?

Если вы владеете акциями, то автоматически владеете частью компании со всеми ее доходами и активами. Чем доходнее (или потенциально доходнее) компания, тем дороже стоят ее акции.

Купить акции вы можете через брокера, открыв брокерский счет лично или онлайн, переведя деньги на счет и начав торговать. Брокеры берут плату за свои услуги в виде комиссии за каждую сделку, у большинства брокеров она составляет сотые доли процента от суммы сделки.

Какие виды акций существуют?

На рынке представлено множество акций. Обычно их подразделяют на категории в зависимости от размера компании, реакции цены на изменение рынка или от сектора экономики.

Размер

Масштаб бизнеса компании обычно соотносится с ее стоимостью — капитализацией. При прочих равных чем больше компания зарабатывает, тем больше она стоит.

Акции компаний высокой капитализации, так называемые голубые фишки, зарекомендовали себя на рынке как стабильные и предсказуемые. Это, конечно, плюс. Минус же заключается в том, что вероятность роста акций подобных компаний гораздо ниже, чем у перспективных новичков рынка с меньшей капитализацией. Оно и понятно: чем больше бизнес, тем труднее ему расти, но и риск банкротства для крупной проверенной временем компании не так велик.

Акции компаний малой капитализации за счет невысокой стоимости имеют отличный потенциал роста. Но необходимо помнить, что высокая вероятность дохода сопряжена с высоким риском. Будущее относительно небольшого бизнеса предсказать сложнее.

Реакция на изменения рынка

Как компании реагируют на экономические изменения?

Компании роста — молодые успешные компании с агрессивной экономической политикой и большим потенциалом. При растущем рынке акции компаний роста также растут, но, если с экономикой что-то не так, могут повести себя нестабильно. При высокой вероятности дохода владелец таких акций получает высокие риски.

Противоположный вариант — дивидендные компании. Их бизнес, как правило, уже достиг потолка, и тратить прибыль на дальнейшее развитие бессмысленно. Остается только распределять ее среди акционеров в виде дивидендов.

Например, к таким компаниям на развитых зарубежных рынках относят игроков из сектора жилищно-коммунальных услуг.

Прибыль циклических компаний напрямую зависит от экономического цикла. Поэтому при подъеме экономики стоимость акций растет, при спаде — стремительно снижается. В связи с этим акционерам необходимо постоянно отслеживать экономическую ситуацию, чтобы правильно определить моменты покупки и продажи таких бумаг.

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Сектор

По опыту, быстрорастущими секторами являются фармацевтика, финансы и высокие технологии. Производители товаров и услуг имеют средний потенциал роста. Остальные секторы растут циклично и зависят от общей ситуации на рынке и большинства других факторов.

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Что выбрать?

При формировании портфеля в первую очередь стоит исходить из цели инвестирования. От нее зависит срок и доходность, к которой нужно будет стремиться, а значит, и уровень риска, который придется на себя взять.