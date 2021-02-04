В какой стране проще зарегистрировать ИП: сравнение и инструкция

Индивидуальный предприниматель (ИП) — одна из самых популярных юридических форм регистрации бизнеса во всем мире. Она предполагает быструю регистрацию, налоговые преимущества и небольшой стартовый капитал. Налоговые преимущества ИП разнятся от страны к стране, а скорость бизнес-процесса регистрации в любой стране мира является бесспорным преимуществом ИП в сравнении с другими формами ведения бизнеса.

Эксперты Comindware, ведущего разработчика систем управления бизнес-процессами в России, по версии CNews Analytics, оценили в какой стране самый простой и быстрый процесс регистрации ИП.

Статус ИП в разных странах

Ключевым отличием ИП от других форм бизнеса по всему миру является то, что предприниматель остается физическим, а не юридическим лицом и несет неограниченную ответственность, т.е. в случае неудачи бизнеса, рискует поплатиться личным имуществом и сбережениями. В России есть еще одна форма бизнеса с неограниченной ответственностью — «самозанятость». ИП не стоит путать с «самозанятым», который не имеет права нанимать работников, в то время как ИП — может.

Из 5,6 млн существующих в России компаний малого и среднего бизнеса (МСБ), по данным ФНС на август 2020 года, 59% составляли ИП.

В США ощутимо больше ИП, чем в России — около 5,8 млн являются ИП, тогда как в России сопоставимая цифра отражает количество МСБ всех форм ведения бизнеса.

Согласно данным Евростата, Италия — лидер по общему количеству компаний МСБ, включая ИП, среди стран ЕС. Вторую позицию по количеству МСБ бизнесов занимает Франция. Для Великобритании и Германии характерно скорее меньшее число МСБ компаний, но они имеют более высокий оборот.

Рассмотрим и сравним с российским процесс регистрации ИП в странах, которые входят в топ стран по количеству компаний МСБ и с высокой степенью вероятности имеют благоприятный экономический и налоговый климат для такой формы ведения бизнеса: США, Германия, Италия, Франция, Великобритания.

Регистрация ИП в США

Стоит иметь в виду, что Соединенные Штаты Америки имеют федеративное устройство, и процедура регистрации ИП, система налогообложения и прочее могут существенно отличаться от штата к штату. Рассмотрим базовые шаги процесса регистрации ИП, которые есть во всех штатах.

Шаг 1. Проверка названия

Необходимо сверить выбранное название компании на сайте Секретариата штата, дабы избежать плагиата, к которому жестко относится законодательство США. Запросы на проверку рассматриваются в течение около трех дней.

Ссылки на сайты Секретариатов штатов можно найти здесь.

Шаг 2. Получение почтового адреса в штате регистрации

Этот адрес нужно будет ввести в заявке на открытие ИП и на него, впоследствии, будут приходить все официальные извещения. Если вы не планируете снять офис позже или он вам не нужен, то для данной цели можно арендовать почтовую ячейку.

Шаг 3. Регистрация ИП

Зарегистрировать ИП можно онлайн, без личного присутствия. Регистрация компании в стандартном режиме занимает около 25 рабочих дней. Можно воспользоваться услугой срочной регистрации и сократить этот шаг до 1-10 дней.

Форму регистрации ИП можно найти на официальном сайте администрации соответствующего штата. Ссылки на сайты доступны здесь.

Шаг 4. Регистрация в налоговой службе

Чтобы получить возможность платить налоги, нужно зарегистрировать налоговый идентификационный номер. Регистрацию можно провести путем заполнения онлайн-формы или отправив заявление по факсу. Срок обработки заявки — около 2 недель.

Соответствующую онлайн форму вы найдете здесь.

Шаг 5. Получение лицензий и разрешений

Получение разрешения на ведение предпринимательской деятельности в виде лицензии нужно для большинства видов деятельности. Например, даже парикмахерские услуги нельзя оказывать без лицензии. Требования по лицензиям существенно разнятся от штата к штату и в зависимости от характера предпринимательской деятельности, и проверить их можно на официальном сайте штата.

Открытие бизнеса в США — процесс длительный, около 40 дней, но необходимость личного посещения административных учреждений минимальна.

Регистрация ИП в Германии

В отличие от американского, процесс регистрации ИП в Германии не предполагает обязательный выбор имени для фирмы — название ИП присваивается только когда речь идет о кафе, магазине или другом бизнесе, где название играет важную составляющую маркетинговой стратегии.

Шаг 1. Открытие расчетного счета предприятия

Номер счета позже понадобится в ведомстве предпринимательской деятельности и налоговой инспекции на следующих шагах процесса.

Шаг 2. Оформление лицензии на промысел

Для получения лицензии нужно обратиться в ведомство по вопросам предпринимательской деятельности. Во многих немецких городах, например в Берлине, это можно сделать в режиме онлайн. Оформить лицензию необходимо в течение двух недель после начала работы.

Получение лицензий на предпринимательскую деятельность не требуется представителям свободных профессий: журналисты, художники, специалисты по нетрадиционной медицине, фермеры, лесничие.

Шаг 3. Регистрация в налоговой

В случае свободных профессий достаточно отправить в налоговую инспекцию письмо произвольной формы с просьбой о присвоении налогового номера и заполнить полученный в ответ формуляр для налогового учета. Это можно сделать онлайн. Пройти регистрацию рекомендуется в течение четырех недель с начала предпринимательской деятельности.

Остальные претенденты на звание ИП заполняют форму для налоговой после получения лицензии на промысел.

Шаг 4. Получение номера социального страхования

Если ИП планирует нанимать сотрудников, то при регистрации следует лично обратиться в Федеральное министерство по труду и социальным вопросам и получить идентификационный номер предприятия, который необходим для отчислений по социальным и страховым выплатам.

Шаг 5. Регистрация в торговом реестре — только для коммерсантов

Коммерсант должен также зарегистрироваться в торговом реестре Германии. Коммерсантами считаются предприниматели ведущие деятельность по считается приобретению и продаже товаров, обработке и переработке изделий для других лиц, страхованию на возмездной основе, банковским операциям, перевозке пассажиров и товаров или др.

Список офисов регистрации в торговом реестре по всей Германии вы найдете здесь.

Особенностью процесса регистрации ИП в Германии является невысокий уровень цифровизации процесса, многие административные учреждений придется посетить лично.

Регистрация ИП в Италии

Шаг 1. Получение номера налогоплательщика (ИНН)

Запрос можно подать лично, придя в налоговую инспекцию со своими документами, можно отправить заказным письмом, а можно через Интернет. Для отправки заявки через Интернет используется специальная программа и для ее использования понадобится электронная подпись и сертифицированный почтовый ящик. Через 2-3 дня в электронном виде придет подтверждение присвоения номера налогоплательщика.

Шаг 2. Регистрация в ИНПС (INPS — Istituto Nazionale della Previdenza Sociale)

Это учреждение занимается социальными и страховыми выплатами, в том числе пенсиями по старости, по инвалидности, единовременными денежными компенсациями по несчастным случаям т.д.

Форма онлайн регистрации в данном учреждении доступна здесь.

Как видите, в Италии все предельно просто — шагов не много и все можно сделать онлайн. Возможно, поэтому Италия существенно опережает другие европейские страны по числу МСБ и ИП, в частности.

Регистрация ИП во Франции

Процедура регистрации во Франции действует по заявительному принципу: достаточно заполнить заявление-декларацию о создании ИП с указанием вида деятельности и отправить копию удостоверения личности в соответствующее отделение Центра регистрации предприятий. Для этого можно лично обратиться в учреждение или заполнить несколько форм онлайн. Заявки обрабатываются в течение 14 рабочих дней и по итогу новоиспеченный получает свидетельство о регистрации в Справочнике предприятий и учреждений с идентификационным номером (SIRET) и присвоенный номер медицинской страховки.

После регистрации ИП фонд по сбору отчислений в фонд соцобеспечения и помощи семье присылает сообщение с предупреждением о необходимости декларировать свои доходы через сайт учреждения, на котором можно зарегистрироваться с помощью полученного SIRET.

Регистрация ИП в Великобритании

Процедура регистрации ИП в разных уголках Великобритании — Англии, Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии — немного отличается, но везде довольно проста и включает от 2 до 4 шагов:

Шаг 1. Получение номера социального страхования

Этот номер понадобится на следующем шаге процесса и запросить его можно здесь.

Шаг 2. Уведомление управления по налогам и пошлинам о намерении начать предпринимательскую деятельность

Для этого достаточно пройти онлайн регистрацию на сайте организации. Это нужно сделать в срок до 5 октября следующего за концом налогового периода, в котором вы начали предпринимательскую деятельность. Чтобы вы успели заполнить Tax return form и заплатить налоги за прошедший налоговый год. Так, если вы начали свою деятельность после 6 апреля 2021 года, вы обязаны зарегистрироваться до 5 октября 2022 года.

Шаг 3. Регистрация для уплаты VAT (Если вы ожидаете, что ваша выручка может превысить порог £82,000 в течение любых 12 месяцев)

Шаг 4. Получение лицензии (при необходимости, на некоторые виды деятельности)

С требованиями по лицензиям можно ознакомиться здесь.

Все перечисленные выше шаги можно пройти без личного обращения в соответствующие учреждения, через Интернет, и срок регистрации ИП зачастую составляет 1-2 дня.

Регистрация ИП в России

Регистрация ИП в России — предельно простой процесс. Весь пакет документов для оформления ИП можно подать через портал Госуслуг. Понадобится подтвержденная учетная запись и электронная подпись. Нужно предоставить заявление о регистрации в качестве ИП по форме Р 21001, копию паспорта. Заявка на регистрацию обрабатывается в течение трех рабочих дней.

При регистрации ИП в России не нужно самостоятельно вставать на учет в Пенсионном фонде и Фонде обязательного медицинского страхования — это происходит автоматически.

Сейчас многие российские банки предлагают услугу регистрации ИП. В таком случае процесс еще проще — сотрудник банка поможет с подготовкой заявки на регистрацию ИП и не придется ехать в налоговую за документами, подтверждающими регистрацию.

Для некоторых видов деятельности регистрации недостаточно. Например, в некоторых случаях нужно подать уведомление о начале определенных видов деятельности: розницы, общепита, ветеринарных, гостиничных, косметологических и других услуг. Уведомление подают в тот орган, который контролирует такую деятельность. За просрочку могут оштрафовать.

Есть виды деятельности, которыми нельзя заниматься без лицензии. Тогда нужно пройти эту процедуру.

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Итого

Самые трудоемкие процессы регистрации ИП в США и Германии. При этом в США процесс длинный, но существенно цифровизован, тогда как в Германии такой же по длительности процесс малоцифровизован.

Процесс регистрации ИП в России не сложнее, чем в Италии и Франции — лидерами в ЕС по количеству ИП и простоте регистрации бизнеса такой формы. Россия — единственная из стран с действующими фондами социального страхования, в которой постановка ИП на учет осуществляется автоматически.

Павел Гребешков, руководитель группы SEO-продвижения в Comindware и основатель малых бизнесов как в России, так и за рубежом, подтверждает тот факт, что в России процесс регистрации ИП сравнительно прост.