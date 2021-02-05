Как будут платить детские пособия в 2021 году: обзор важных изменений

С 1 января 2021 года изменен размер пособий на детей и материнских выплат, зависящих от МРОТ. С 1 февраля 2021 проиндексированы детские выплаты, установленные в фиксированных суммах. На какую господдержку могут рассчитывать родители и те, кто готовится ими стать? Рассмотрим все выплаты и пособия на детей в 2021 году по порядку, в т. ч. новые и изменения.

Пособие за постановку беременной на учет 2021

Если будущая мать встаёт на учет у врачей на сроке до 12 недель беременности, ей положена дополнительная стимулирующая выплата — пособие за постановку на учет в ранние сроки беременности.

Выплата не велика, однако ее размер ежегодно индексируют. Произойдет такая индексация и в 2021 году, но не с начала года, а с 1 февраля 2021.

Размер пособия матери за постановку на учет в ранние сроки беременности в январе 2021 г. — 675,15 рублей. С 1 февраля 2021 года — увеличение суммы пособия до 708,23 рублей.

Что нужно знать об этой выплате в 2021 году:

1. Пособие за постановку на учет назначают только женщине — будущей матери.

2. Пособие выплачивают не всем без исключения:

3. Пособие выплачивают только вместе с пособием по беременности и родам (далее также — пособие по БиР). Как правило, если есть право на пособие по БиР и справка из медучреждения о постановке на учет на сроке до 12 недель (включительно), то будущей матери остается только написать заявление на выплату за постановку на учет в ранние сроки беременности.

Подавать заявление и документы на выплату пособия нужно работодателю (по месту службы, образовательному учреждению). Безработные, имеющие право на пособие, могут обратиться в МФЦ или соцзащиту по месту проживания.

Компенсационные выплаты в Москве и Санкт-Петербурге 2021

В Москве сроки постановки беременной на учет, по сути, продлены до 20 недель беременности. Будущие мамы, имеющие постоянную регистрацию в столице и вставшие на учет в московской медорганизации, могу подавать заявление на пособие со справкой о постановке на учет на сроке до 20 недель.

При постановке на учет по беременности до 20 недель москвичке заплатят 634 рубля. Размер пособия утвержден постановлением Правительства Москвы от 27.11.2007 № 1005-ПП в редакции изменений от 20.05.2020.

Московское пособие не привязано к рождению ребенка. При появлении малыша родители могут претендовать и на другие разовые выплаты и периодические пособия.

А вот в СПб ситуация немного другая. Жителям северной столицы нужно иметь справку о постановке будущей матери на учет на сроке до 20 недель, чтобы получить выплату после рождения ребенка не менее:

32 339 рублей — на первого;

43 122 рублей — на второго;

53 900 рублей — на третьего и следующих далее детей.

Кроме того, на размер выплаты в Питере влияет и то, является ли беременность многоплодной. Если состоится рождение, например, двойни, то детей будут считать «по порядку»: первый и второй, и выплата будет сделана на каждого (Социальный кодекс Санкт-Петербурга с изменениями от 07.10.2020).

Выплаты достаточно часто индексируют. Поэтому на момент публикации этой статьи мы указываем, что «не менее». Точный размер выплат за постановку на учет до 20 недель в СПб в 2021 году может оказаться и больше.

Пособие по беременности и родам 2021

В 2021 году большинство матерей продолжат получать пособие по БиР. Условия для его назначения аналогичны тому, как назначают федеральное пособие за постановку на учет.

Если будущая мать за 70 дней до родов является застрахованным лицом (за нее поступают взносы в ФСС) или студенткой либо безработной по причине ликвидации работодателя — можно брать больничный лист и рассчитывать на пособие.

Напомним, что величина пособия зависит от доходов роженицы. По общему правилу, в расчет принимают доход за предыдущие 2 года работы. Сумму полученных женщине денег за этот период делят на количество календарных дней в этих годах и получают «ставку» оплаты за каждый день больничного по БиР. Остается умножить «ставку» на количество дней в больничном.

Обычный больничный по БиР выдают на 140 дней. Однако при проблемах со здоровьем у роженицы, при многоплодных родах и в прочих подобных случаях количество дней больничного по БиР может быть увеличено.

Если в предыдущих периодах нет достаточного количества доходов или мать проработала до ухода в декрет меньше полугода — пособие по БиР считают по действующему МРОТ.

Говоря о размере пособия по БиР в 2021 году, следует помнить о максимальном и минимальном его значениях. Оба зависят от МРОТ, поэтому изменены с 01.01.2021: максимум, который можно получить в день по больничному по БиР в 2021 году — 2434,25 рублей (соответственно, стандартный больничный на 140 дней не может быть оплачен в размере большем чем 340 795 руб.);

минимум в день (получат те, кому пособие посчитают по МРОТ) в 2021 году — 420,56 рублей (по не продленному больничному заплатят 58 878 рублей).

Общие правила расчета больничного по БиР не касаются безработных, имеющих право на получение пособия. Им расчет производят исходя из фиксированной суммы в месяц, охватываемой больничным. «Тариф» на месяц очень не велик: в январе 2021 года он составляет 675 рублей в месяц. С 01.02.2021 размер подрос до 708 рублей.

Пособие по беременности женам призывников 2021

Данный вид пособий выплачивают беременным супругам мужчин, призванных для прохождения срочной службы.

Беременность супруги, если в семье нет еще детей, не является основанием для получения супругом призывного возраста отсрочки от обязательного призыва. При этом государство учитывает особенность ситуации и выплачивает таким женам призывников дополнительное пособие.

Вот, что нужно знать об этом пособии в 2021 году:

1. Выплата федеральная — то есть обращаться за ней можно в любом регионе РФ.

2. Пособие — дополнительное. Его получение не отменяет права на прочие выплаты по беременности, вкл. обычное пособие по БиР.

3. Установленная сумма пособия подлежит увеличению на районный коэффициент — везде, где это предусмотрено законодательством для зарплатных выплат.

4. Базовую сумму пособия ежегодно индексируют по состоянию на 1 февраля — в зависимости от уровня инфляции в предыдущем году.

В январе 2021 года базовый размер пособия беременным женам военнослужащих составляет 28 511 рублей. С 1 февраля 2021 года — увеличение до 29 908,04 рублей.

5. Право на обращение за пособием имеет супруга военнослужащего-срочника со сроком беременности не менее 180 дней.

Пособие назначают в заявительном порядке. С заявлением нужно предъявить:

справку от врача с указанием срока беременности;

справку от мужа о срочной военной службе (ее можно взять как у командира воинской части, так и в военкомате);

паспорт и документ, подтверждающий официальный брак.

Подают всё в отдел соцзащиты или в МФЦ (про подачу в МФЦ рекомендуем уточнить заранее, т. к. иногда там такие заявления не оформляют).

Дополнительные региональные пособия по беременности 2021

Дополнительная поддержка будущих матерей есть во многих регионах России. Причем виды ее различаются, как и итоговые размеры преференций в денежном выражении.

Например, в Москве существует доплата к маленькому федеральному пособию по БиР для безработных, имеющих на него право.

Во многих регионах вместо денег беременной женщине что-то выдают в натуральной форме: витамины и лекарства (по назначению врача), продукты питания.

Чтобы узнать, на что еще, кроме перечисленного выше, может претендовать беременная, ей нужно обратиться в свой региональный отдел соцзащиты или учреждение здравоохранения.

Единовременное пособие при рождении ребенка 2021

Появление на свет малыша в 2021 году ознаменуется правом родителей на новые меры соцподдержки от федерального и часто регионального бюджета.

Федеральное единовременное пособие при рождении ребенка 2021

На каждого новорожденного (усыновленного) положена единоразовая выплата. Получить ее может уже не только мать, но и отец, а так же лицо, законным образом их заменяющее.

В начале 2021 года выплату так же ожидает индексация.

Единовременное пособие при рождении ребенка в январе 2021 года составляет 18 004,12 рублей. С 01.02.2021 — увеличение до 18 886,32 рублей.

Региональное единовременное пособие при рождении 2021

Помимо федеральной выплаты, в различных регионах есть дополнительные меры поддержки молодых родителей.

Мы уже рассказывали про особенности назначения выплаты при рождении ребенка в Питере. Там условием выступает постановка будущей матери на учет по беременности в определенные сроки.

Во многих регионах условие получения дополнительных выплат при появлении детей — малая обеспеченность семьи. Для назначения дополнительной выплаты нужно подать документы, подтверждающие доход семьи в течение года до момента обращения за пособием.

Сумма назначаемого регионального пособия зависит от бюджета региона и местных особенностей. Различия могут быть довольно существенными. Поэтому подробно останавливаться на этой информации не будем. Рекомендуем новоиспеченным родителям проконсультироваться в своей соцзащите или посмотреть информацию на региональном сайте госуслуг.

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет

Ежемесячная выплата члену семьи, фактически ухаживающему за ребенком до его 1,5 лет, различается в зависимости от статуса ухаживающего.

Напомним, что оформить это пособие может мама или папа либо другой близкий родственник. Но только один человек. Например, нельзя получать выплату и маме, и бабушке, даже если по факту они обе сидят с ребенком.

Пособие по уходу за ребенком работающему 2021

Если родственник, ухаживающий за ребенком, трудоустроен, то на работе ему нужно взять отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет. При этом пособие будут рассчитывать исходя из среднего заработка в 2-х предыдущих годах лица, осуществляющего уход.

Размер пособия в месяц составит:

40% от среднего заработка — если получившаяся сумма превышает МРОТ;

40% от МРОТ — если заработок за предыдущие годы оказался мал.

Для данного пособия существует минимальная и максимальная возможные величины: максимальный размер пособия по уходу за ребенком с 1 января 2021 года — 29 600,48 рублей;

минимальный расчетный размер (по МРОТ) с 1 января 2021 года — 4956,80 рублей, но не меньше пособия, выплачиваемого безработным лицам, осуществляющим уход.

Пособие по уходу за ребенком безработному

Если человек, ухаживающий за малышом до 1,5 лет, не имеет работы на момент оформления пособия, то выплаты ему все равно положены.

Для таких случаев пособие по уходу до 1,5 лет установлено в твердой ежегодно индексируемой сумме.

До 01.06.2020 величина пособия для неработающих лиц зависела от того, первый это ребенок или второй и последующие. С 01.06.2020 всем лицам, осуществляющим уход за любым малышом до 1,5 лет и не трудоустроенным, выплачивают 6752 рубля.

Сумма подлежит ежегодной индексации в связи с инфляцией за предыдущий год по состоянию на 1 февраля.

Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет для не работающих в январе 2021 года — 6752 рубля. Предполагаемая величина после индексации с 01 февраля 2021 — 7082,85 рублей.

Таким образом, трудоустроенные граждане, которым размер пособия по уходу рассчитывают по МРОТ, тоже должны получить за январь 2021 не менее 6752 рублей, а за последующие месяцы 2021 года — не менее 7082,25 рублей.

Ежемесячное пособие на ребенка родителя, проходящего военную службу по призыву 2021

Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, выплачивают:

матери ребенка или родственнику, осуществляющему уход за ним, если нет матери. Также право на это пособие имеют официально назначенные опекуны. Если фактически ухаживающих лиц несколько, пособие положено кому-то одному;

со дня рождения ребенка, но не ранее дня начала отцом ребенка военной службы по призыву;

до более ранней из дат — дня достижения ребенком возраста 3-х лет или дня окончания отцом ребенка военной службы по призыву.

Получение ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего-призывника не отменяет право на прочие детские выплаты и от них не зависит.

Размер пособия подлежит ежегодной индексации по состоянию на 1 февраля.

Ежемесячное пособие ребенку проходящего службу по призыву в январе 2021 года составляет 12 219,17 рублей. Ожидаемый размер пособия с 1 февраля 2021 года — 12 817,91 рублей.

Ежемесячные пособия на детей до 3-х лет 2021

Право на получение детских пособий до 3-х лет зависит от нескольких параметров:

уровня малообеспеченности семьи;

возраста и очередности появления ребенка (детей);

региона проживания семьи.

Выплаты на первого и второго ребенка 2021

На первого и второго детей, родившихся с 01.01.2018, положена ежемесячная выплата до достижения ребенком возраста трёх лет.

Что нужно знать:

1. Выплату назначают, если доход на 1 человека в семье (вкл. детей) меньше 2-х прожиточных минимумов для трудоспособного населения (далее — ПМТН), установленных в регионе проживания. Минимум для сравнения берут за 2 квартал года, предшествующего году назначения пособия.

ПРИМЕР ПМТН в Москве во 2 кв. 2020 года составлял 20 361 рубль. В семье двое взрослых и двое детей 7 и 1 лет. Доход в месяц складывают из зарплаты мужа (100 000 руб.) и получаемого женой пособия по уходу до 1,5 лет — 10 000 рублей. Значит, душевой доход: 110 000 / 4 = 27 500 рублей. Это меньше, чем двойной ПМТН в регионе. Семья может обращаться за пособием на ребенка до 3-х лет.

2. Выплату получает женщина, которая родила (усыновила) ребенка. И только если с ней что-то случилось (умерла, лишили родительских прав), выплату может оформить на себя отец или опекун.

3. Размер назначенной выплаты равен прожиточному минимуму, установленному для детей в регионе проживания семьи. Значение минимума тоже берут за 2 квартал предыдущего года.

ПРИМЕР (ПРОДОЛЖЕНИЕ) При назначении выплаты на ребенка до 3-х лет в 2021 году, мать будет получать 15 450 рублей (детский прожиточный минимум в Москве во 2 кв. 2020 г.).

4. Выплату назначают на год. Если в дальнейшем есть право ее получать, нужно подавать отдельное заявление на продление. Общий порядок был изменен из-за коронавируса в 2020 году. При отсутствии у госорганов данных об изменении ситуации в семье (например, переезде в другой регион), положенные выплаты продлевают автоматически. Такой порядок будет действовать пока до 1 марта 2021 года.

СОВЕТ Для определения права на выплату можно воспользоваться специальным калькулятором на сайте ПФР

Выплаты на детей от 3 до 7 лет 2021

Данная выплата — как бы продолжение предыдущей. Однако положена она только еще менее обеспеченным семьям.

Если на выплату до 3-х лет ребенка могут рассчитывать семьи, где доход на одного члена не превышает 2-кратной величины ПМТН, то после 3-х лет малыша доход должен вкладываться только в 1 прожиточный минимум.

В остальном правила расчетов такие же, как и для пособия на ребенка до 3-х лет. Точно так же величину ПМТН берут за 2 квартал предыдущего года. Если подушевой доход семейства меньше 1-го ПМТН в регионе, то на каждого ребенка от 3 до 7 лет положена выплата в размере ½ детского прожиточного минимума.

С 01.01.2021 у некоторых семей возникнет право на удвоенное пособие от 3 до 7. То есть — полный размер прожиточного минимума в регионе.

Для получения двойного пособия снова нужно рассчитать доход семьи. Но уже с учетом сумм, полученных после предыдущего обращения. Если доход на члена семьи даже с учетом половинного пособия не превысил ПМТН, детское пособие будет увеличено.

ПРИМЕР ПМТН в Санкт-Петербурге во 2 кв. 2020 года составлял 12 796,90 рублей. В семье двое взрослых и двое детей 8 и 4 лет. Доход в месяц складывается из зарплаты мужа (35 000 руб.) и зарплаты жены (трудится на полставки) — 8000 рублей. Значит, душевой доход: 43 000/4 = 10 750 рублей Это меньше, чем ПМТН в регионе. Семья может обращаться за пособием на 4-хлетнего ребенка. Детский минимум в СПб во 2 квартале 2020 составлял 11 366,10 рублей. Обычный размер пособия будет равен половине от детского минимума — 5683 рубля. То есть, новый доход на члена семьи с учетом пособия составит: (43 000 5683) / 4 = 12 170 рублей Что все равно меньше прожиточного минимума в 12 796,90 руб. То есть, в 2021 году семья может претендовать на выплату на ребенка в размере полного детского прожиточного минимума в 11 366 рублей.

Для определения права на выплату воспользуйтесь калькулятором на сайте Госуслуг.

В 2020 году пособие на детей от 3-х до 7 лет не выплачивали опекунам. Однако Минтруд уже представил на рассмотрение законодателей законопроект, позволяющий малообеспеченным опекунским семьям обращаться за пособием в 2021 году.

Материнский капитал в 2021 году

В 2021 году размер материнского капитала увеличен:

у кого право на него возникло до 01.01.2020, а также для тех, у кого первый ребенок рожден (усыновлен) с 01.01.2021, — маткапитал составит 483 881,83 руб. (Федеральный закон от 08.12.2020 № 385-ФЗ);

у кого право на эту меру поддержки появилось в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка — при появлении второго с 2021 года получат прибавку на 155 550 руб.;

для лиц, у которых право на маткапитал возникло в связи с появлением в семье второго или третьего и последующих детей, начиная с 01.01.2020, если ранее такая выплата не оформлялась, — размер материнского капитала в 2021 году составит сразу 639 431,83 руб.

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Итоги

Размеры всех пособий, связанных с появлением детей, в 2021 году выросли.

Те виды выплат, которые зависят от размера МРОТ, увеличились с 01.01.2021.

Выплаты, установленные в твердой индексируемой сумме, индексируют на 01.02.2021, за исключением маткапитала, новая величина которого установлена с 01.01.2020.