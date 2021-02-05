Почему надо все равно носить с собой наличные, даже если любите карты за кэшбэк и удобство

Сегодня я в очередной раз получила подтверждение разумности своего подхода. Еще до пандемии я как финансовый журналист часто ходила на различные мероприятия. Так вот, банкиры всех рангов любят повторять, что вообще не носят с собой наличные. А кое-кто утверждает, что вообще не имеет при себе кошелька. Карта привязана к телефону или каким-то часам с NFC.

Такая позиция есть и у некоторых моих знакомых, которые не имеют никакого отношения к банковскому сектору и вообще финансам. Я. казалось бы, тоже считаю карты более удобным инструментом, чем наличные, а также это еще и более выгодно. По основной карте у меня кэшбэк 3% на все, есть еще карточки с повышенным кэшбэком по отдельным категориям. Например, сейчас у меня по карте Тинькофф банка 5% на аптеки и такси.

Но я все равно раньше носила наличные для 3 ситуаций: чаевые в кафе, покупка овощей и фруктов на рынке и покупки в точках, где не принимают карты, но мне вот очень надо получить у них услугу или приобрести товар.

В кафе я с началом пандемии стала ходить очень редко. На рынок — тоже, потому что раньше я туда заглядывала по пусти с работы, он находится у метро. А теперь я с весны тружусь на удаленке.

Но те самые точки без приема карт все же остались. Некоторые ярые фанаты карт предлагают не пользоваться услугами таких компаний и бизнесменов, голосуя рублем. Но это может быть не только неудобно, но и невыгодно.

Вот сейчас мне нужно было отремонтировать молнию на ботинках. Пошла в бытовой центр в ближайшем крупном ТЦ. Отдала, принимают только нал. Недалеко от дома есть еще 2 ремонтных мастерских, но они совсем маленькие и тоже, конечно, нет оплаты картой.

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Стоит ли тут голосовать рублем и поддерживать только те места, где карты берут? Тогда мне пришлось бы со своими ботинками ехать куда-то на автобусе или метро, вблизи подходящих точек нет. Вот реально такие мастерские по ремонту обуви обычно не предлагают оплату картой. Но, если бы я поехала в место, где такая оплата есть, пришлось бы потратиться еще и на проезд. Его стоимость не перебила бы кэшбэк по карте, а еще я бы потратила лишнее время.

Вот поэтому я всегда оцениваю конкретную ситуацию, у меня нет непоколебимых принципов «плачу только картой», «деньги в рублях не храню» и так далее.