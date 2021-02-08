Что обсуждали на форуме «Клерка» в прошедшую неделю

Неделя на форуме «Клерка» прошла спокойно, несмотря на разгар отчетного периода. Что же обсуждали в прошедшую неделю?
Индивидуальные предприниматели на ПСН, УСН и ЕСХН с 1 февраля 2021 года должны отражать в кассовом чеке наименование товаров или услуг и их количество. Это требование вызывает много вопросов. Один из них обсуждается в теме Чеки для ИП (с номенклатурой)
Можно ли просить чек у самозанятого до оплаты? Такой вопрос обсуждается в теме Самозанятый чек заранее
Обычное дело — продали тровар, которого нет на складе. Обсуждается в теме Что делать, если остаток товара на складе отрицательный?
1С и СБИС разошлись во мнениях по начислению и удержанию НДФЛ
С 2021 года прямые выплаты ФСС действуют во всех регионах. Но не все так гладко в региональных фондах. Например, москвичи жалуются на то, что Не оплачен б/л в 2021 году
Эти вопросы так и остались без ответа:
- Учет ценных бумаг
- Учет дежурной спецодежды
- Невыплата доли бывшему учредителю
- Отсутствует открытая КРСБ у налогоплательщика
- Отчуждение НМА (ПО)
- Лизинг на ООО и продажа после выкупа физ.лицу