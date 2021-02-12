Как минимизировать налоговые риски: советы эксперта

Нас, налоговых консультантов часто спрашивают: а во сколько процентов вы оцениваете налоговый риск? А как сделать так, чтобы риски были нулевыми? Но не существует 100% рисков. Ведь всегда есть шанс необнаружения самых вопиющих нарушений, да и вовсе исключить налоговый риск нельзя. Потому что даже у компаний, у которых все прозрачно и соответствует закону, бывают налоговые неприятности, как говорится, «на ровном месте». Но налогоплательщику нужно стремиться к тому, чтобы уменьшить налоговые риски. Что для этого необходимо делать?

Проверяем контрагентов

У налоговиков содержится целый депозитарий информации о рисках каждого налогоплательщика, это называется риск-ориентированный подход. Начните и вы так же подходить к своим контрагентам. Собирайте на каждого досье. Вы не обойдетесь выпиской из ЕГРЮЛ, ЕГРИП, заказанной на сайте ФНС. Информации, полученной из открытых источников также недостаточно, вам придется плотно взаимодействовать со своим контрагентом и запрашивать документы у него.

Ваша задача — не просто формально собрать пакет документов, а задуматься, есть ли у организации трудовые ресурсы, машины, оборудование, офис, склад.

Ведь довольно странно, если у вас заключен договор перевозки, и вы платите деньги перевозчику, но при этом из открытых источников в интернете вы видите, что этот перевозчик не платит транспортный налог и у него нет основных средств. Следовательно, стоит поинтересоваться у своего контрагента о наличии у него машин и правовом основании, на котором они у него находятся.

Периодически проверяем себя в ЕГРЮЛ на наличие недостоверных сведений

Очень много записей о недостоверных сведениях в ЕГРЮЛ появилось в этом году. Во время карантина предприниматели почувствовали преимущества работы из дома, и когда карантин закончился, продолжили работать дистанционно, не посещая офисы.

Но не тут-то было, налоговики прошли с проверками достоверности адресов, и у тех, кого не оказалось по адресу, указанному в ЕГРЮЛ, появились сведения о недостоверности, причем не только об адресе, но и об исполнительном органе.

На первых порах исправить это досадное недоразумение можно довольно легко — подав уточняющую форму с указанием того же адреса, где вы и находитесь, и того же директора, но эту ситуацию необходимо отследить, потому что мы далеко не всегда получаем письма по почте. Получение такой записи сразу переносит вас в разряд высокорисковых налогоплательщиков.

Аналогичная ситуация с вашими контрагентами. Многие узнают об этом не из выписки из ЕГРЮЛ, а лишь тогда, когда им отказывают в приеме декларации. Почему так происходит? В п. 19 Административного регламента предоставления госуслуги по бесплатному информированию налогоплательщиков, утвержденного приказом ФНС от 08.07.2019 № ММВ-7-19/343 есть перечень оснований для отказа в приеме деклараций.

В пп.5 п. 19 Регламента указано, что отказать в приеме декларации могут в случае, если декларация подписана лицом, у которого отсутствуют полномочия на подписание декларации, то есть руководителем, в отношении которого внесена запись о недостоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений. В такой ситуации надо очень быстро приводить сведения в ЕГРЮЛ в порядок, чтобы не нарушить срок сдачи налоговой декларации и не попасть под действие штрафа предусмотренного ст. 119 НК РФ.

Аннулировать декларацию из-за недостоверности сведений или по иным причинам сейчас не могут. В 2018 г. была весьма интересная история с письмом ФНС от 10.07.2018 № ЕД-4-15/13247@ «О профилактике нарушений налогового законодательства». Это письмо содержало 22 признака, по которым декларацию могли аннулировать. Но не без помощи наших коллег из Палаты налоговых консультантов это письмо было отозвано Минюстом 10.10.2018 № 01/133775-ЮЛ, о чем ФНС сообщила Письмом № ЕД-4-15/21496@ от 02.11.2018. Основные доводы заключались в том, что предложенный порядок не предусмотрен Налоговым кодексом РФ.

И вот, в продолжение этой истории, Федеральным законом от 23.11.2020 № 374-ФЗ в НК РФ внесены изменения, которые начнут действовать с 1 июля 2021 г. Теперь перечень оснований, по которым налоговый орган вправе не принимать декларации организаций и индивидуальных предпринимателей, есть в НК РФ.

В п. 4.1 ст. 80 НК РФ теперь указано, что налоговая декларация или расчет считаются непредставленными, если при проведении камеральной налоговой проверки на основе такой налоговой декларации выявляется, что в отношении лица, имеющего право без доверенности действовать от имени налогоплательщика и подписавшего налоговую декларацию, в ЕГРЮЛ внесена запись о недостоверности сведений об указанном лице до даты представления в налоговый орган такой налоговой декларации.

При составлении договоров учитываем налоговые риски

Очень много проблем у налогоплательщиков возникает от несоответствия формы и содержания сделки, отсюда вытекают неожиданные налоговые последствия. Это свидетельствует об отсутствии слаженной работы юриста и бухгалтера. Бывает и так, что должность юриста штатным расписанием организации или ИП не предусмотрена, а бухгалтер берет договор из интернета либо принимает полностью без правок договор контрагента. Получается, что стороны считают, что они заключили договор перевозки, а на самом деле это договор транспортной экспедиции, и первичные документы не соответствуют тому договору, который стороны заключили. На эти детали обращают внимание налоговые органы. Они оценивают сделку из ее экономического содержания, а не юридической формы.

Другая проблема — указание в договоре условий, которые не выполняются сторонами. Например, в договоре подряда указано, что подрядчик должен выполнить работы своими силами и не в праве привлекать субподрядчика, при этом в нарушение условий договора подрядчиком заключается договор субподряда. Это тоже может увеличивать налоговые риски.

Включаем в договоры налоговые оговорки

Если вы на общей системе налогообложения, совсем не лишним будет включение в договор налоговых оговорок, которые позволят при налоговых проблемах переложить финансовые потери на контрагентов, которые вас подвели. В этом вам помогут гражданско-правовые инструменты: заверения об обстоятельствах (ст. 431.2 ГК РФ) и возмещение потерь, возникших в случае наступления определенных в договоре обстоятельств (ст. 406.1 ГК РФ).

Отслеживаем участие в схемах

Упоминание в письмах налоговиков слова «схема» — само по себе уже очень тревожный знак. Ведь схему невозможно создать по неосторожности, следовательно, это свидетельствует об умысле налогоплательщика на совершение налогового правонарушения, и это значит, что вы находитесь в зоне повышенного риска. Наличие умысла в два раза увеличивает штраф по ст. 122 НК РФ — с 20 до 40%.

Так, в письме ФНС РФ от 13.07.2017 N ЕД-4-2/13650@ «О направлении методических рекомендаций по установлению в ходе налоговых и процессуальных проверок обстоятельств, свидетельствующих об умысле в действиях должностных лиц налогоплательщика, направленном на неуплату налогов (сборов)» указано, что об умысле свидетельствуют:

совокупность действий налогоплательщика, направленных на построение искаженных, искусственных договорных отношений;

имитация реальной экономической деятельности подставных лиц (фирмы-однодневки).

Как одна из основных в этом документе упоминается схема «дробления» бизнеса с целью сохранения или получения статуса плательщика налога по специальному налоговому режиму, которая характеризуется как имитация работы нескольких лиц, в то время, как в реальности все они действуют как одно лицо.

Не стоит ждать предупреждений от налоговой в виде требования о предоставлении пояснений или вызова на комиссию по легализации налоговой базы. Необходимо периодически проверять свою структуру бизнеса на наличие признаков дробления. Эти признаки содержатся в Письме ФНС РФ от 11.08. 2017г. № СА-4-7/15895@. Периодически проводить работу над ошибками и исключать те риски, которые указаны в этом письме.

Не менее важно не работать с недобросовестными поставщиками. Дело в том, что система АСК НДС-2, которой вооружены налоговики, позволяет устанавливать налоговые разрывы и выявлять недобросовестных поставщиков в цепочке. Поэтому даже незначительные поставщики должны быть тщательно проверены. А если все же выявлен такой разрыв необходимо связаться с контрагентом и уточнить обстоятельства. Бывает так, что контрагент без всякого умысла просто забыл отразить выставленный вам счет-фактуру в своей декларации, и всего лишь и требуется, что подать «уточненку». А бывает, что такие действия совершены вашим контрагентом умышленно. И это печально, потому что в этом случае ваш контрагент вас подвел.

Третья, самая часто встречающаяся ошибка налогоплательщиков — использовать в структуре бизнеса ИП-фантома, таким образом увеличивая расходы и получая наличные денежные средства. Это увеличивает налоговые риски, так как может быть расценено налоговым органом в качестве дробления бизнеса, так и фиктивности операций ИП. Об этом, как правило, свидетельствуют протоколы допросов такого ИП. Он не может пояснить ничего по поводу своей деятельности, не ориентируется в ней, не имеет профильного образования, не понимает терминологию, присущую той экономической деятельности, которой он занимается.

Дополнительно у налоговиков имеются другие доказательства подконтрольности такого ИП основной организации: один IP-адрес, доверенности в банке на одно лицо, общие номера телефонов, электронной почты, общий сайт.

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Участвуем в мероприятиях налогового контроля

В рамках налогового контроля инспекция истребует у налогоплательщиков документы, пояснения, проводит допросы свидетелей, осмотры, экспертизы, выемки. Налогоплательщик при проведении этих процедур должен быть контактным, давать пояснения в рамках НК РФ, грамотно отвечать на требования о представлении документов, являться в налоговый орган, если его вызвали официально. Потому что неконтактные налогоплательщики, не отвечающие на письма и уклоняющиеся от явки в инспекцию, исключают для себя возможность решить вопрос на стадии зарождения конфликта с налоговым органом, а также значительно увеличивают для себя налоговые риски.