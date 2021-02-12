Еще раз про самые горячие изменения в НДС

Уже февраль, но вы до сих пор тонете в количестве налоговых изменений? Сделали еще одну подборку основных новшеств по НДС на этот случай.

НДС при импорте племенной продукции

Согласно Федеральному закону от 23.11.2020 № 375-ФЗ, увеличен срок освобождения от уплаты налога при импорте на территорию РФ племенной продукции. Главной задачей импорта может быть дальнейшая реализация или же собственное потребление. Эта норма законодательства теперь действительна до конца 2022 г.

НДС для медицинских товаров в период COVID-19

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 № 430 до 1 января 2021 г. разрешена реализация одноразовых медицинских изделий, незарегистрированных в РФ, а также прочих товаров медицинского назначения, продажа которых облагается НДС по ставке 10%.

Письмо ФНС РФ от 23.04.2020 № СД-4-3/6930 позволяет применять ставку НДС в 10% по отношению к медицинским изделиям, у которых отсутствует регистрационное удостоверение. Будет достаточно того, что продукция официально зарегистрирована в стране производителя.

Также произошло увеличение перечня тех медицинских товаров, которые не облагаются НДС. В данный список было добавлено более 20 новых пунктов. Например, новые виды инструментов, оборудования, мебели, протезов и имплантов.

Обновленный перечень начнет действовать с 2021 г. на основании Постановлений Правительства от 30.09.2015 № 1042 и от 01.10.2020 № 1574.

Налог на добавленную стоимость и обеспечение сотрудников СИЗ

На фоне сложившейся эпидемиологической обстановки в обязанности организаций вменили обеспечение санитарно-бытового обслуживания работников и клиентов: наличие в помещениях массового скопления людей антисептиков и дезинфицирующих средств, выдача средств индивидуальной защиты и прочей аналогичной продукции.

Подобное обеспечение предусмотрено ТК РФ, рекомендациями Минздрава РФ и Роспотребнадзора и не рассматривается как безвозмездная передача, следовательно, облагать его налогом на добавленную стоимость не нужно.

Ставка НДС для книжной продукции

Согласно Постановлению Правительства РФ от 09.10.2020 № 1643, будет расширен список операций, где может использоваться ставка НДС 10%:

книжная продукция образовательного, а также научного и культурного характера, производимая в электронном виде и распространяемая в интернете;

книги, выполненные на дисках и других носителях информации;

электронные книги.

Представленные изменения не будут относиться к изданиям, которые имеют рекламный характер. Информационные данные, имеющие рекламный характер не должны превышать в реализуемой продукции отметку в 45%.

НДС и безвозмездная передача имущества

Согласно Положению ФЗ от 08.06.2020 № 172-ФЗ компании освобождаются от уплаты НДС при выполнении безвозмездной передачи определенного имущества, применяемого для профилактики, а также диагностики или же лечения COVID-19.

Представленная норма законодательства относится к правоотношениям, которые возникли начиная с 1 января 2020 г.

Следует отметить, что действующий ранее налог к вычету не потребуется восстанавливать.

Сделки с банкротами для НДС

В соответствии с ФЗ от 15.10.2020 № 320-ФЗ для задач, касающихся налогообложения по НДС, не будут признаваться такие операции, которые связаны с реализацией прав на имущество или товары, осуществляемые несостоятельными должниками, то есть банкротами. Эти поправки в законопроект внесены в ст. 146 НК РФ и будут действовать с 1 января 2021 г.

С 2021 г. начинает действовать ФЗ от 15.10.2020 № 320-ФЗ, который указывает на то, что нет необходимости уплачивать НДС с имущества, реализуемого банкротом. Это относится к имуществу по конкурсной массе, а также к товарам, услугам и работам, продаваемым банкротом при осуществлении своей деятельности.

НДС для IT-компаний

С 1 января 2021 г. вступает в силу освобождение от уплаты НДС в отношении ПО, то есть программного обеспечения, которое находится в Едином реестре программ для ЭВМ России и баз информационных данных. Указанная норма прописана в ФЗ от 31.07.2020 № 265-ФЗ.

Не предусмотрено освобождение по уплате НДС при осуществлении процесса реализации прав на применение программ, когда они дают возможность распространять информационные данные рекламного характера. Также остается в силе освобождение по НДС для исключительных прав на определенные изобретения, новинки и другие.

Если программное обеспечение покупается у иностранных продавцов, тогда потребуется платить НДС в полном размере. Чтобы воспользоваться правом на вычет, организации необходимо будет убедиться в том, что иностранный клиент имеет законную регистрацию на территории России и является налогоплательщиком. В документах, платежных ведомостях и соглашениях должны находиться информационные данные об ИНН, КПП и быть выделена определенная сумма НДС, установленная согласно нормам и правил законодательства РФ. Счета-фактуры в данном случае не требуется, информацию следует указать в Книге покупок.

В случаях, когда партнер является гражданином иностранного государства и не стоит на учете в РФ, организация не может выступать в качестве законного налогового агента.

Особенности перевозки морскими судами для целей НДС

В соответствии с ФЗ от 31.07.2020 № 265-ФЗ увеличено число операций, где должна использоваться 0% ставка НДС. С 1 октября 2020 г., операции, которые связаны с транспортировкой продукции морскими судами из места отправления в РФ до места выгрузки или же перегрузки для последующего вывоза из России, будут облагаться НДС с 0% ставкой.

Отказ от использования ставки НДС в 0%

В случаях, когда налогоплательщик, выполняющий экспорт, не имеет возможности обосновать использование ставки НДС в 0%, тогда, в соответствии со ст. 7, 164 НК РФ, он имеет законное право отказаться от нее. До 1 числа налогового периода потребуется отправить в ФНС письменно составленное заявление. Срок использования налоговых ставок, который предусматривает подобное заявление, должен быть не меньше 12 месяцев.

Декларация по НДС

Начиная с отчетности за IV квартал 2020 г., которую требуется представить в ФНС до 25 января, будут предъявляться измененные требования к правилам заполнения налоговой декларации, касающейся НДС.

В 2021 г. следует ожидать изменений, которые касаются правил заполнения налоговой декларации. Это связано с внедрением новой системы прослеживаемости иностранной продукции. Планируется, что новые изменения будут касаться отчетности с III квартала 2021 г.

Налоговый мониторинг

В Госдуме 11 ноября одобрили закон № 1025470-7, который позволяет организациям, находящимся на налоговом мониторинге, применять заявительный порядок возмещения без обязательной банковской гарантии, а также поручительства и установленного лимита на сумму ранее перечисленных налоговых сумм.

Эта мера дает возможность значительному числу плательщиков перейти на налоговый мониторинг.

Внедрение системы прослеживаемости товаров

В НК РФ ФЗ от 09.11.2020 № 371-ФЗ внесены изменения, которые регулируют систему прослеживаемости ввозимых на территорию страны товаров в рамках соглашения ЕАЭС от 29 мая 2019 г. Система действует для осуществления контроля за законным оборотом товаров на едином таможенном пространстве ЕАЭС и начнет действовать с 1 июля 2021 г.

Система прослеживаемости представляет собой информационную систему по сбору, учету и хранению информацию о товарах, подлежащих прослеживаемости, и связанных с ними операциями. Обязанность за организацию и ведение системы возложена на ФНС.

Правительством РФ будет устанавливаться перечень товаров, чья реализация попадет под систему прослеживаемости, а также порядок предоставления сведений в ФНС. Налогоплательщики будут должны указывать сведения по операциям, а также документы с установленными реквизитами.

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Счет-фактура по прослеживаемой продукции должны будет составляться в электронном виде, в которой в обязательном порядке будет указываться регистрационный номер партии товара (РНПТ), состоящий из номера декларации на товары и номера партии, также будет указываться количественная единица измерения товара и его количество. При этом должны быть обеспечены необходимые условия, которые дают возможность получить счет-фактуру в электронном виде по ТКС при помощи ЭДО (п. 1.2 ст. 169 НК РФ).

Допускается, что в одной счет-фактуре может отражаться информация как по товарам, которые подлежат прослеживаемости, так и обычным.

В соответствии с п. 2 ст. 169 НК РФ, отказом в вычете не может быть наличие ошибки в РНПТ, единице измерения или количестве определенных товаров, которые подлежат прослеживаемости.

Закон № 371-ФЗ позволяет налоговым инспекциям требовать у налогоплательщиков предоставления первичных и прочих документов по различным товарам, которые подлежат прослеживаемости, при выявлении расхождений между декларацией по НДС и отчетом по товарам, подлежащим прослеживаемости, в документации определенного налогоплательщика, а также при сверке сведений из деклараций, отчетов и совершенных операций у другого налогоплательщика.