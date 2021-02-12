Когда нужен патентный поверенный: инструкция для авторов и изобретателей

Кто такой патентный поверенный? Это юрист, обладающий специальными знаниями для защиты объектов интеллектуальной собственности и их регистрации в Роспатенте. Специалист проходит обязательную аттестацию и получает свидетельство и индивидуальный номер в Федеральном институте промышленной собственности.

В России зарегистрировано 2260 патентных поверенных. Проверить специалиста можно в реестре патентных поверенных. Но реальное число действующих экспертов меньше: Роспатент не обладает актуальной информацией об аттестованных юристах, которые перестали работать с интеллектуальным правом.

Защищать права клиента патентный поверенный может в той стране, где проходил аттестацию. В каждой стране есть собственные ведомства по защите интеллектуальных прав и национальные патентные поверенные.

Зачем иностранной компании может потребоваться патентный поверенный в России? Только с помощью него фирма сможет взаимодействовать с Роспатентом.

Какие услуги предоставляет патентный поверенный

Чем занимается патентный поверенный? В сферу его деятельности входят разные виды работ. Расскажу об основных:

Помощь в регистрации товарного знака. Патентный поверенный проверяет обозначения на возможность внесения в госреестр, помогает подготовить бумаги для получения свидетельства. При необходимости рекомендует доработать знак, чтобы повысить вероятность пройти экспертизу Роспатента. Проведение патентных исследований. Аттестованный поверенный исследует рынки, работу игроков рынка, ищет аналоги изобретений, которые планируется зарегистрировать. По итогам заказчик получает патентное исследование по требованиям ГОСТа. Исходя из документа, изобретатель выстраивает патентную стратегию. Помощь в получении патента на полезную модель, изобретение или промышленный образец. Специалист оформляет заявку, взаимодействует с ФИПС, готовит возражения, если клиент получит отказ. Проведение судебных экспертиз. Патентные поверенные могут быть привлеченными экспертами в судах. Как и сотрудник Роспатента, независимый аттестованный юрист обладает правом голоса. Его заключение — самостоятельное доказательство. Эксперт может доказать охраноспособность товарного знака, тождество изобретений, факт нарушения процедуры регистрации и т. д. Консультации по защите интеллектуальных прав. Патентный юрист определяет, есть ли шансы на регистрацию у товарного знака или на получение патента у промышленного образца. Специалист помогает выстраивать стратегию защиты, если при обращении в Роспатент права клиента были нарушены. Также проводит аудит интеллектуальной собственности предприятия, чтобы оценить, какие объекты ИС нуждаются в защите.

Пять специализаций патентных поверенных

С какими объектами интеллектуальной собственности работает патентный поверенный? У всех патентных юристов есть хотя бы одна специализация. Эксперт может специализироваться на:

товарных знаках и знаках обслуживания;

наименованиях мест происхождения товара;

изобретениях и полезных моделях;

промышленных образцах;

программах для ЭВМ, базах данных, топологиях интегральных схем.

Так кто такой патентный поверенный по товарным знакам? Это специалист, занимающийся именно товарными знаками. Узнать специализацию конкретного патентного поверенного вы можете на сайте Роспатента в странице патентного юриста в реестре.

Опытный патентный юрист имеет право пройти аттестацию по нескольким направлениям, но по каждому должен подтвердить опыт работы и сдать экзамен — подробнее о требованиях расскажу позже.

Евразийский патентный поверенный: в чем особенность

Иногда изобретателю нужно получить патент сразу в нескольких странах. Чтобы упростить задачу, были созданы организации, куда можно подать одну заявку, а зарегистрировать объект сразу в нескольких странах.

С этой целью создали и Евразийское патентное ведомство. Организация выдает единый патент, который действует в странах-участницах Конвенции. Это восемь государств: Россия, Казахстан, Беларусь, Азербайджан, Армения, Таджикистан, Туркменистан и Киргизия.

Патентный поверенный имеет право работать на территории государства, где он проходил аттестацию. Евразийский же патентный поверенный может работать со всеми странами-участницами Конвенции.

Для этого нужно пройти отдельную аттестацию, и только тогда специалист получает особый статус. К нему есть требования:

знать русский язык,

знать законодательство стран-участниц Конвенции и Евразийской патентной организации,

обладать опытом работы в сфере интеллектуального права.

Комиссия ведомства регистрирует патентного юриста после того, как сдан экзамен и оплачена пошлина. Чем занимается патентный поверенный, имеющий право работать со странами Евразии? После аттестации у специалиста есть возможность подавать заявки от имени клиентов, вести переписку с патентным ведомством и защищать интересы клиента на территории государств, ратифицировавших договор.

Кто может стать патентным поверенным

Патентный поверенный РФ — это специалист, прошедший аттестацию в Роспатенте. По закону «О патентных поверенных» получить особый профессиональный статус могут:

совершеннолетние,

постоянно проживающие в России,

с высшим образованием,

с опытом работы в области интеллектуального права не меньше четырех лет.

Патентного поверенного не зарегистрируют, если кандидат признан недееспособным, когда-то уже лишился статуса поверенного, либо работает на госслужбе или в структурах Роспатента.

Чтобы пройти аттестацию, юрист подает заявление в Роспатент. Комиссия рассматривает заявку на соответствие требованиям и допускает или не допускает кандидата на экзамен.

Ключевое требование — опыт работы в сфере интеллектуального права не меньше четырех лет. Это — не формальность, потому что Роспатент учитывает и опыт работы, и объем, и специфику дел. Она должна совпадать со специализацией, на которую претендует юрист.

Подтвердить опыт можно, предоставив:

копии трудового договора,

копии договора подряда,

копии должностной инструкции,

справку о работе кандидата в сфере интеллектуального права и др.

Ведомству надо представить конкретные доказательства работы по направлению. Например, если эксперт планирует получить специализацию по изобретениям, следует приложить к заявлению информацию о составленных заявках на получение патента, договорах о передаче прав на изобретение и пр.

После того, как комиссия удостоверится в том, что у кандидата достаточно опыта, кандидата допускают к экзамену. За участие надо заплатить пошлину. Затем Роспатент назначает дату аттестации.

Вопросы к экзамену опубликованы на сайте Роспатента — темы зависят от специализации, которую хочет получить кандидат. Например, для получения специализации по товарным знакам проходящий аттестацию должен знать все о порядке регистрации знака: сроки проведения экспертизы, причины отказа, процедуру обжалования и пр.

После экзамена аттестационная комиссия в течение трех месяцев выдает решение. Если кандидату отказывают, он может подать апелляцию. При успешной сдаче специалист пишет заявление о регистрации, прикладывает результаты экзамена и квитанцию об оплате пошлины.

Дальше Роспатент вносит в реестр данные о патентном поверенном: ФИО, регистрационный номер, специализацию, регион, адрес и т. д.

В России патентных поверенных готовит Российская государственная академия интеллектуальной собственности. Программа курса исходит из требований экзамена Роспатента. Также образовательные программы для юристов предлагают научно-образовательный центр Федерального института промышленной собственности, университет «Синергия», Тюменский госуниверситет и др. Стоимость обучения — 20–30 тысяч рублей и выше.

Как проверить квалификацию патентного поверенного

Каждому патентному поверенному присвоен порядковый номер. Чтобы проверить аттестацию патентного поверенного, надо зайти на сайт Роспатента в раздел «Поиск патентного поверенного». Искать специалиста можно по имени, номеру свидетельства, названию организации, специализации, местонахождению и языку. Поисковая система выдает ссылки на страницы аттестованных поверенных.

Опыт специалиста можно изучить и по кейсам. Патентные бюро обычно публикуют на сайте информацию о своей практике: какие клиенты обращались к ним и как специалисты решили проблему.

Например, Боткинской больнице удалось зарегистрировать знак. Хотя первая заявка была отклонена, потому что знак признали неохраноспособным — а это абсолютная причина для отказа. Подобные кейсы помогают клиенту сориентироваться, на каких направлениях специализируется бюро и с задачами какого уровня сложности справляется.

Патентное бюро — что это? Это компания, в которой работает несколько патентных поверенных. Обычно предоставляет комплекс услуг по защите интеллектуальных прав.

Почему обращаются к патентному поверенному

Патентный поверенный — специалист, у которого достаточно компетенций, чтобы полноценно защитить интеллектуальные права клиента. Преимущества обращения к профессионалу:

проверяет объекты интеллектуального права на уникальность и патентоспособность;

снижает риск отказа в регистрации до минимума, особенно если раньше работал в Роспатенте, так как знает систему изнутри;

благодаря специализации разбирается в тонкостях регистрации изобретений, программ ЭВМ, химических соединений или технических решений и др.;

проводит исследования по требованиям ГОСТ, чтобы подтвердить патентную чистоту изобретения. Такие исследования часто нужны для заключения госконтрактов;

оформляет международную регистрацию, ищет национальных патентных поверенных, оформляет бумаги и пр.

В первую очередь, патентный поверенный по товарным знакам или патентам — это специалист, который увеличивает шансы на положительное решение экспертов Роспатента. В случае отказа он помогает выстроить стратегию для участия в суде.

Чем отличается патентный поверенный от юриста по интеллектуальным правам

Свидетельство Роспатента — не единственное отличие патентного поверенного от юриста по интеллектуальным правам. Основные отличия представлены в таблице.

Патентный поверенный Юрист по интеллектуальным правам Регистрация объекта Знает о регистрации интеллектуальной собственности все: особенности оформления и подачи документов, этапы оплаты пошлин, подача ходатайств, способы оспорить решение Роспатента, признаки охраноспособности объекта и пр. Знает общие правила регистрации в Роспатенте. Меньше разбирается в тонкостях получения свидетельства на товарный знак или патента. Судебная экспертиза Имеет право подготовить независимую экспертизу, выводы которой могут стать доказательством в суде. Экспертизу, которую выполнит юрист, не признают доказательством в судебных спорах по интеллектуальным правам. Работа с интеллектуальной собственностью Работает в том числе и с незарегистрированными знаками, изобретениями и другими объектами. Например, анализирует уникальность, критерии патентоспособности, дает рекомендации по изменению объекта для увеличения шансов попасть в госреестры. Защищает права владельца уже зарегистрированных объектов в разных инстанциях: суды, антимонопольная служба, таможня, Палата по патентным спорам. Передача прав Сделки по передаче прав могут проходить при участии патентного поверенного, но весь процесс обычно контролирует юрист. От начала и до конца сопровождает сделки: это могут быть франшиза, лицензионный договор, продажа или концессия. Досудебные споры Может консультировать в досудебном порядке, но непосредственно процессом урегулирования споров, как правило, не занимается. Участвует в досудебном урегулировании споров, может выступить медиатором. Финансовое и налоговое право Знает общие положения, но в тонкостях не разбирается. Разбирается в тонкостях финансового и налогового прав в отношении интеллектуальной собственности.

Подведем итог — зачем нужен патентный поверенный? Он отвечает за регистрацию знаков, коммуникацию с Роспатентом, судебные экспертизы. А юрист по интеллектуальным правам специализируется на защите уже зарегистрированных объектов, на передаче прав, взаимодействии с контролирующими органами.

Например, завод планирует зарегистрировать изобретение — значит, руководству надо обратиться к патентному поверенному. Но если после получения патента обнаружится, что конкурент использует аналогичную разработку без разрешения, потребуется обратиться к юристу по интеллектуальным правам.

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Патентное бюро или патентный поверенный: какой вариант лучше?

Предприниматель или изобретатель может без помощи экспертов зарегистрировать товарный знак или получить патент через сайт Госуслуг. Но сделать это сложно, потому что надо знать отраслевые законы, соблюсти правила заполнения документов, знать сроки регистрации и вовремя отвечать на запросы Роспатента.

Поэтому компания или изобретатель обращаются к патентным поверенным. Есть два варианта: начать сотрудничество со специалистом, который занимается практикой самостоятельно, либо выйти на патентное бюро. Что это за организации, я уже рассказывала вкратце. Патентные бюро можно изучить в рейтинге Роспатента. А общий список патентных поверенных опубликован в Реестре.

Частный патентный поверенный Патентное бюро Преимущества сотрудничество основано на личном контакте;

специалист лично вовлечен в проект, и это дает персональный подход к делу;

обычно работа частного поверенного дешевле. над одним проектом работает несколько патентных поверенных, значит, риск сорвать сроки, ошибиться или получить отказа Роспатента ниже;

в бюро работают специалисты разных направлений. Опыт с разными отраслями производства снижает риск отказа в выдаче патента;

в штате есть юристы по интеллектуальной собственности, поэтому клиент может получить полный комплекс услуг по защите прав;

обычно бюро страхует профессиональную ответственность перед клиентами;

фиксированная стоимость услуг;

доступ к автоматизированным системам, упрощающим работу (личный кабинет с электронным документооборотом и возможностью получать уведомления о процессе работ);

качество сервиса — работа команды не зависит от настроения, погоды, внезапных болезней — задачи будут выполнены независимо от внешних обстоятельств. Недостатки так как ресурсы ограничены, может не успеть сделать работу в срок;

узкая специализация, а значит, мало кейсов;

не может предоставить комплекс услуг, например, как юрист по интеллектуальным правам защитить интересы клиента в суде;

есть риск доплат за часы работы, если при расчете бюджета что-то не учли;

нет доступа к специальным сервисам для клиента, чтобы упростить работу;

риск ошибиться — выше, потому что никто не контролирует работу. общение с патентным поверенным проходит через менеджера, потому что специалист выполняет только техническую часть работы. Клиент может получить личную консультацию в особых случаях;

бюрократизация — все процессы фиксируются, а задачи принимаются только в письменном виде с подписью ответственного;

работа по предоплате;

стоимость услуг выше, чем у частного специалиста, потому что с проектом ведут работу несколько патентных поверенных.

Частный патентный поверенный обойдется компании дешевле, но и риски отказа выше. Патентное бюро — более дорогой вариант, зато более надежный — процент успешных регистраций в Роспатенте больше. Особенно это касается сложных случаев, когда требуются знания нескольких специалистов.