Как изменится налогообложение путевок с 2022 года

Чиновники постепенно дорабатывают недавно принятые нормы, в некоторых случаях — даже в пользу налогоплательщиков. Так, решили снять одно из ограничений в налоговом учете расходов на туризм, санаторно-курортное лечение и отдых. НДФЛ с одной стороны немного смягчили, но и новое ограничение ввели. Законопроект уже принят, но заработает он только с 2022 года. Что поменяется в НК РФ?

Нормирование прибыльных расходов

С 2019 года в статью 255 НК РФ включен пункт 24.2. В нем прописана возможность включать в расходы на оплату труда стоимость услуг по организации туризма, санаторно-курортного лечения и отдыха, оказанных работнику и членам его семьи. К ним относят:

супругов;

родителей;

детей (в том числе усыновленных) и подопечных до 18 лет (до 24 лет, если они учатся очно).

А отдых должен проходить только на территории РФ.

В целях налогообложения расходы на путевки являются нормируемыми, причем дважды.

Во-первых, они ограничены суммой 50 000 руб. на человека.

Во-вторых, они не должны превышать в совокупности и нарастающим итогом с начала года 6% всех расходов на оплату труда, включая взносы по договорам ДМС (п. 16 ст. 255 НК РФ).

Но и это еще не все пока еще действующие ограничения, установленные для налога на прибыль.

Договор о реализации турпродукта

В расходах на оплату труда при налогообложении прибыли разрешено учитывать стоимость отдыха работников с семьями, но не любого отдыха. Речь (пока) идет только об услугах по организации туризма, санаторно-курортного лечения и отдыха в РФ, оказанных по договору о реализации туристского продукта, заключенному работодателем с туроператором или турагентом.

При этом туроператором является юридическое лицо, осуществляющее деятельность по формированию, продвижению и реализации турпродукта (туроператорская деятельность), а турагент (юрлицо или ИП) ведет деятельности по продвижению и реализации турпродукта (турагентская деятельность).

А что входит в понятие «турпродукт»?

Турпродукт — это комплекс услуг по перевозке и размещению туриста, оказываемых за общую цену (независимо от включения в общую цену стоимости экскурсионного обслуживания и (или) других услуг) по договору о реализации туристского продукта (ст. 1 Федерального закона от 24 ноября 1996 г. № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации»).

Таким образом, турпродукт включает:

услуги по перевозке воздушным, водным, автомобильным и (или) железнодорожным транспортом до пункта назначения и обратно либо по иному согласованному в договоре о реализации турпродукта маршруту;

услуги проживания в гостинице (гостиницах) или ином (иных) средстве (средствах) размещения, объекте санаторно-курортного лечения и отдыха, включая услуги питания, если они предоставляются в комплексе с услугами проживания;

услуги по санаторно-курортному обслуживанию.

Если же работодатель заключит договор непосредственно с исполнителями услуг (с гостиницами, перевозчиками, экскурсоводами и др.), то учесть стоимость таких услуг в составе расходов на оплату труда нельзя. Не подойдут также договор на оказание медицинских услуг или договор ДМС.

Что изменится в налогообложении расходов на отдых

Проект федерального закона № 1043391-7 предусматривает, что для налога на прибыль расходы, указанные в пункте 24.2 статьи 255 НК РФ, разделят на услуги по организации туризма и отдыха и услуги по санаторно-курортному лечению (включая питание и проживание).

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Что это означает?

Это означает, что при сохранении порядка нормирования расходов, санаторно-курортные путевки можно будет покупать не только у туроператора или турагента, а напрямую у санаторно-курортной организации.

Изменения затронут и НДФЛ. Во-первых, не будут удерживать НДФЛ с суммы полной или частичной компенсации (оплаты) стоимости санаторно-курортных путевок для детей, не достигших возраста 18 лет (сейчас — 16 лет). А во-вторых, не будут удерживать НДФЛ только со стоимости путевок, приобретенных за счет средств фирмы (со стоимости второй и более путевки на человека за год нужно будет платить НДФЛ).

Закон должен вступить в силу с 1 января 2022 года.