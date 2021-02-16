КБК в платежном поручении в 2021 году

КБК в платежном поручении — важнейший реквизит. В нашей статье мы расскажем, какими актуальными правовыми актами регулируется использование КБК в России и других странах, а также о некоторых особенностях практики его применения в РФ.

Что такое КБК?

КБК, или код бюджетной классификации, — это основной цифровой идентификатор источника доходов или расходов государственного бюджета РФ и ряда других стран.

Таким образом, есть два основных типа КБК:

классифицирующие доходы государственного бюджета;

классифицирующие расходы бюджета.

Но в практике деятельности российских бухгалтеров термин «код бюджетной классификации» чаще всего употребляется в контексте первой категории, то есть доходов бюджета. Это вполне логично: бухгалтеры принимают непосредственное участие в пополнении государственной казны, направляя туда налоги и сборы.

Впервые понятие КБК применительно к доходам бюджета было закреплено на законодательном уровне в положениях Бюджетного кодекса РФ (в его редакции от 23.12.2004). Тогда в БК РФ появился такой термин, как «код администратора поступлений». Впоследствии в процессе законотворчества он трансформировался в код классификации доходов, а затем в код бюджетной классификации.

По задумке российского законодателя каждое поступление денежных средств в казну должно сопровождаться информационным сообщением, в соответствии с которым ведомства, получившие денежные средства, обязаны их распределять. Таким информационным сообщением призван быть как раз таки КБК. Законодатель предписывает налогоплательщикам в обязательном порядке указывать код бюджетной классификации в платежных поручениях на перечисление налогов и сборов.

КБК российского образца — 20-значный. Чуть позже мы подробно рассмотрим его структуру.

Какие законы РФ регулируют использование КБК на 2020-2021 годы в платежном поручении?

Указание КБК в платежках — обязательное условие корректного заполнения соответствующих поручений исходя из норм, содержащихся в приложениях № 2 и№ 3 к приказу Минфина России «Об утверждении кодов ....» от 08.06.2020 № 99н. Согласно данному приказу КБК, установленный для того или иного дохода бюджета, должен указываться в поле 104 платежных поручений, формируемых налогоплательщиками.

Перечень КБК, которые коррелируют с тем или иным налогом или сбором, зафиксирован в приказе Минфина России «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения» от 06.06.2019 № 85н.

Утвержденный КБК может не меняться в течение довольно длительного периода, но и противоположные примеры наблюдаются регулярно. Практически каждый год законодатель вносит в КБК корректировки, а также выпускает необходимые разъяснения по новым КБК.

Все указанные НПА, а также те, которые их дополняют, так или иначе издаются с целью реализации положений Бюджетного кодекса РФ.

В каком же именно виде должны фиксироваться КБК, в том числе КБК в 2020-2021 годах?

Структура КБК

Исходя из текущих требований законодательства РФ, соответствующие коды должны быть в платежных поручениях 20-значными. КБК 2020-2021 годов представлены 8 блоками цифр.

В 1-м блоке — 3 цифры. Они обозначают администратора дохода бюджета РФ. Например, ФНС обозначается цифрами 182, ФСС — 393, ФТС — 153.

Во 2-м блоке — 1 цифра. Она обозначает группу поступлений.

В 3-м блоке — 2 цифры. С их помощью фиксируется конкретная разновидность поступлений в бюджет. Таковыми могут быть, в частности:

налоги;

государственные пошлины;

платежи в счет долгов по отмененным налогам и сборам;

платежи за пользование природными ресурсами;

штрафы, санкции, компенсация ущерба;

выручка от предоставления платных услуг.

В 4-м и 5-м блоках (иногда они рассматриваются как один) — по 2 и 3 цифры соответственно. Они означают статьи, а также подстатьи доходов.

В 6-м блоке — 2 цифры. С их помощью обозначается уровень бюджета, в который перечисляется налог.

В 7-м блоке — 4 цифры. Они определяют текущий статус платежного обязательства (налог, пеня, взыскание и т.д.).

В 8-м блоке — 3 цифры. В них определяется, к какой экономической категории относится то или иное поступление в бюджет. Так, если речь идет о налогах, то основными экономическими категориями будут:

налоговые доходы — с кодом 110;

доходы от сделок с имуществом — с кодом 120;

доходы от предоставления платных сервисов — с кодом 130;

денежные поступления в виде принудительного изъятия — с кодом 140;

взносы на социальные нужды — 160.

Блоки 2–6 КБК также могут рассматриваться в рамках единой категории «вид доходов».

Например: КБК по УСН «доходы» в 2020-2021 годах: 182 1 05 01011 01 1000 110.

КБК по УСН «доходы минус расходы» в 2020-2021 годах: 182 1 05 01021 01 1000 110.

КБК по НДФЛ в 2020-2021 годах для налогового агента: 182 1 01 02010 01 1000 110.

КБК 2020-2021 годов: что нового?

Какие принципиальные законодательные нововведения в части регулирования КБК в 2021 году вступили в силу?

Как мы уже говорили выше, сменился регулирующий коды НПА. Несмотря на эту замену, КБК на 2021 год по налогам и взносам по сравнению с 2020 годом не изменились. Но их перечень был расширен — введены новые КБК для штрафов по первой части Налогового кодекса, в том числе:

за непредставление налоговой отчетности (КБК 182 1 16 05160 01 0002 140);

нарушение способа представления деклараций и расчетов (КБК 182 1 16 05160 01 0003 140);

грубое нарушение правил учета доходов и расходов и объектов налогообложения (КБК 182 1 16 05160 01 0005 140);

непредставление налоговому органу сведений для налогового контроля (КБК 182 1 16 05160 01 0007 140);

представление налоговым агентом документов, содержащих недостоверные сведения (КБК 182 1 16 05160 01 0008 140) и др.

Раньше все эти платежи шли на единый КБК — 18211603010016000140.

Кроме этого, обновлены КБК для административных штрафов, налагаемых в соответствии с главой 15 КоАП РФ, в т. ч.:

за просрочку налоговых деклараций и расчета по взносам (КБК 182 1 16 01151 01 0005 140);

непредставление (несообщение) сведений, необходимых для налогового контроля (КБК 182 1 16 01151 01 0006 140);

просрочку постановки на налоговый учет (КБК 182 1 16 01151 01 0003 140) и др.

Обратиите внимание! В 2021 году произошли изменения в заполнении банковских реквизитов в платежных поручениях на уплату налогов. С 01.05.2021 обязательно заполняйте поле 15 «Номер расчетного счета», также изменился счет Казначейства и наменование банка. Период с 01.01.2021 по 30.04.2021 переходный. Т.е. платежки пройдут как со старыми так и с новыми реквизитами.

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В каких случаях КБК предопределяет отнесение платежа к невыясненным?

Один из критериев отнесения того или иного платежа к невыясненным является отсутствие в платежном поручении КБК, указание некорректного либо недействующего КБК (п. 2.5.5 приказа Федерального казначейства от 10.10.2008 № 8н). При этом предполагается, что ответственность за указание корректного КБК полностью лежит на налогоплательщике, поскольку данные КБК публикуются в нормативных актах. Если фирма указала некорректный КБК, вследствие чего платеж не дошел по назначению, желательно направить в ФНС заявление об уточнении платежа (п. 7 ст. 45 НК РФ).

Полезно будет рассмотреть, к каким правовым последствиям в принципе может привести некорректное указание налогоплательщиком в платежном поручении КБК в 2020-2021 годах.

Критично ли указание неверного КБК в платежке?

Следует отметить, что КБК в 2020-2021 годах не могут предопределить, в частности, отказ банка или Федерального казначейства в зачислении денежных средств на счета ведомств, администрирующих тот или иной вид бюджетных поступлений.

Причинами, которые могут повлечь подобные последствия, в соответствии с подп. 4 п. 4 ст. 45 НК РФ могут быть:

указание неверного счета Федерального казначейства;

С 2019 года при обнаружении ошибок в номере счета казначейства можно не уплачивать налог с пенями, а подать заявление об уточнении платежа.

указание некорректного наименования банка, в котором открыт расчетный счет получателя платежа.

В свою очередь, в соответствии с подп. 4 п. 7 ст. 26.1 ФЗ от 24.07.1998 № 125-ФЗ (он регулирует уплату в бюджет страховых взносов от несчастных случаев) неверный КБК 2020-2021 уже может быть причиной неперечисления денежных средств на счета ведомств, которые администрируют соответствующие доходы бюджета.

Таким образом, ФНС не имеет формального права не зачесть платеж, в котором указан некорректный КБК либо не указан вовсе (и как следствие, признать обязательства налогоплательщика перед бюджетном невыполненными, наложить штрафы и пени), а страховой фонд имеет.

Однако налогоплательщики активно оспаривают подобные действия государственных ведомств в судах. Предметом иска в данном случае становится требование признать действия ФНС либо социального фонда по выявлению недоимок, а также начислению штрафов и пеней по ним неправомерными. Налоговики, таким образом, иногда решаются наложить на плательщиков те или иные санкции, хотя НК РФ, как мы отметили выше, не дает им на то формального права.

Судебная практика свидетельствует, что при рассмотрении исков налогоплательщиков, составляемых как в отношении ФНС, так и страховых фондов, арбитры обычно встают на сторону истца.

Изучим некоторые примечательные арбитражные дела, касающиеся споров между налогоплательщиками и государством в части оценки качества платежной дисциплины первых в отношении обязательств перед бюджетом.

Арбитражная практика: старый или неправильный КБК по налогу — пеней не будет

Интересен прецедент с участием налогоплательщика и ФНС, которая начислила пени за налог, уплаченный по устаревшему КБК, то есть по когда-то включенному в перечень Минфина, но впоследствии замененному другим.

В постановлении ФАС Центрального округа от 08.10.2013 по делу № А14-18051/2012 суд рассмотрел иск предпринимателя, уплатившего в 2011 году УСН по старому КБК. ФНС посчитала это нарушением обязательства ИП по перечислению налога, зафиксировала недоимку и начислила пени. Впоследствии ФНС зачла платежи, попавшие на счета ведомства по ошибочному КБК, в счет текущих налогов, однако направила ИП требование об уплате пеней.

Суд в трех инстанциях признал действия ФНС незаконными и аннулировал пени. Арбитраж установил, что в соответствии с положениями ст. 45 НК РФ (в редакции, актуальной для рассматриваемого периода) обязанность плательщика по перечислению налога в казну считается неисполненной только в том случае, если в платежке указаны некорректные реквизиты Федерального казначейства и название банка получателя. Кассация, в частности, указала, что неверное указание предпринимателем КБК не может быть поводом для того, чтобы считать его уклонившимся от уплаты налога, поскольку соответствующая сумма была перечислена в бюджетную систему РФ.

По похожей ситуации в пользу налогоплательщика вынесено постановление Арбитражного суда Московского округа от 23.05.2016 № Ф05-6154/2016 по делу № А40-168537/2015 в отношении оплаты за патент, осуществленной ИП в срок, но по неверно указанному КБК. ИФНС сочла, что сроком уплаты должна считаться дата подачи заявления об уточнении реквизитов, выходившая за пределы срока, отведенного для оплаты патента, но несколько судебных инстанций эту позицию не поддержали.

Схожие выводы есть также в постановлениях АС Поволжского округа от 06.06.2018 по делу № А65-32834/2017, АС Волго-Вятского округа от 24.01.2018 по делу № А82-5449/2017 и др.

Таким образом, если в платежном поручении вместо КБК 2020-2021 годов компания указала устаревший или неправильный, то доказать, что налог был уплачен и недоимка по налогу отсутствует, можно, опираясь на решение по вышеуказанному арбитражному делу. Дополнительным аргументом в защиту налогоплательщика в случае неправильного применения КБК в 2020-2021 годах могут также послужить письма Минфина от 19.01.2017 № 03-02-07/1/2145, от 17.07.2013 № 03-02-07/2/27977 и от 29.03.2012 № 03-02-08/31, ФНС от 10.10.2016 № СА-4-7/19125@.

Итоги

В 2021 году КБК стали регулироваться новым НПА Минфина. Однако каких-то масштабных изменений в кодах из-за этого не последовало. Внимательными нужно быть тем, кто уплачивает некоторые налоговые штрафы: для них введены новые КБК. В остальном же все осталось по-прежнему. И ошибки, допущенные при указании КБК, все так же приводят к отнесению платежа к невыясненным и влекут необходимость его уточнения.