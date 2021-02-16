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Как житель Дагестана скрывал имущество от взыскания через двойное банкротство

Должник в ходе процедуры банкротства передал землю и здание на ней покупателю. Финансовому управляющему удалось признать сделку недействительной. Однако недвижимость уже продана второму покупателю. Управляющий требует и эту сделку признать недействительной. Но возникает препятствие: у второго покупателя появляется кредитор, который подаёт на банкротство.

Теперь все претензии к новому владельцу имущества принимаются только в рамках его банкротного дела. Истец с этим не согласен. Он считает, что спор не имеет отношения ко второму банкротству. ДОЛГ.РФ выяснил, может ли суд рассмотреть иск как продолжение спора о выводе имущества, или нужно подавать новое заявление.

Первая инстанция — недобросовестность конечного приобретателя

В июле 2017 года Кочкаров Р.А. назначен финансовым управляющим Задагиева Р.С. Через 2 недели должник продаёт земельный участок и здание автоцентра Алиханову А.Г. Кочкаров требует признать сделку недействительной. Оппоненты умело затягивают разбирательство. И только в декабре 2018 года вторая кассация отменяет договор. Суд обязывает покупателя вернуть имущество в конкурсную массу.

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Но реституция срывается. В ноябре 2018 Алиханов уже продал спорные объекты второму покупателю — Исаеву А.З. Финансовый управляющий требует признать недействительным второй договор купли-продажи. Первая инстанция удовлетворяет его заявление. Судья Арбитражного суда Республики Дагестан Хавчаева К.Н. проверила добросовестность второго покупателя.

Финансовый управляющий дважды делал отметки в госреестре о судебном споре по данной недвижимости. Согласно п. 38 Постановления пленума ВС РФ и пленума ВАС РФ № 10/22 от 29.04.2010, добросовестный приобретатель не пойдёт на сделку при наличии подобной отметки.

Исаев уверял, что сделку вел агент по продаже недвижимости. И агент представил ему скриншоты из госреестра без отметок о судебном споре. Суд этот довод отклонил. Наличие отметок подтверждено. А ненадлежащее исполнение агентом обязательств не входит в предмет доказывания по настоящему спору. Финансовый управляющий также указал, что оплата договора была фиктивной. Сумма сделки определена в 140 млн руб. Покупатель оплатил 60 млн руб. наличными по расписке, а оставшуюся сумму — векселем. Истец усомнился в наличие у ответчика 60 млн руб. Исаев представил справку из банка о состоянии счёта. Однако сделка прошла в ноябре 2018 года, а счёт был открыт в январе 2019 года.
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Суд первой инстанции пришел к выводу, что ответчик не является добросовестным приобретателем, и истребовал у него спорное имущество. Исаев пошёл в апелляцию, где выяснилось новое обстоятельство.

Апелляция — банкротство ответчика

Апелляционный суд состоялся в сентябре 2020 года. А в феврале в отношении конечного покупателя спорной недвижимости введена процедура реструктуризации долгов. Оказалось, что Исаев задолжал 90 млн руб., и кредитор подал заявление на банкротство.

Согласно ст. 213.11 закона о банкротстве, споры об истребовании имущества рассматриваются в рамках дела покупателя-банкрота. Поэтому суд апелляционной инстанции под председательством Джамбулатова С.И. удовлетворил апелляционную жалобу и оставил иск финансового управляющего без рассмотрения

Кочкарова решение апелляции не устроило. Он понимал, что дело затянется. Оппоненты продолжат незаконно пользоваться имуществом, а кредиторы Задагиева не получат возмещения. Управляющий подаёт кассационную жалобу, в которой просит рассмотреть иск по существу в своём банкротном деле.

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Кассация — цепочка сделок

Истец приводит ряд доводов о том, что обе сделки связаны между собой. Кассационная коллегия под председательством Андреевой Е.В. принимает доводы Кочкарова. Ответчик представил выписки из ЕГРН об отсутствии возражения по спорным сделкам. Но суд выяснил, что ГАУ РД «МФЦ В РД» указанные выписки не выдавало.

Заявление о банкротстве Исаева было подано сразу после регистрации на него земли и автоцентра. Более того, финансовым управляющим по этому делу стала Гаджимагомедова М.К. Она же представляла в суде первого покупателя — Алиханова. Это ещё один сигнал о зависимости двух последовательных сделок.

Судьи признали, что договор по продаже имущества Исаеву не является самостоятельным. Его следует рассматривать как звено в цепочке сделок. Все договоры купли-продажи имели общую цель — вывод активов должника. Апелляция неверно трактовала требование к ответчику как самостоятельный иск. Спор следует рассмотреть в рамках банкротного дела Задагиева.

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Кассационный суд вернул дело на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию. У финансового управляющего хорошие шансы добиться положительного решения. Кассация явно указала на притворность сделки. Как ни старался должник скрыть имущество от финансового управляющего, ему это не удалось.
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