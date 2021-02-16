Как житель Дагестана скрывал имущество от взыскания через двойное банкротство

Должник в ходе процедуры банкротства передал землю и здание на ней покупателю. Финансовому управляющему удалось признать сделку недействительной. Однако недвижимость уже продана второму покупателю. Управляющий требует и эту сделку признать недействительной. Но возникает препятствие: у второго покупателя появляется кредитор, который подаёт на банкротство.

Теперь все претензии к новому владельцу имущества принимаются только в рамках его банкротного дела. Истец с этим не согласен. Он считает, что спор не имеет отношения ко второму банкротству. ДОЛГ.РФ выяснил, может ли суд рассмотреть иск как продолжение спора о выводе имущества, или нужно подавать новое заявление.

Первая инстанция — недобросовестность конечного приобретателя

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В июле 2017 года Кочкаров Р.А. назначен финансовым управляющим Задагиева Р.С. Через 2 недели должник продаёт земельный участок и здание автоцентра Алиханову А.Г. Кочкаров требует признать сделку недействительной. Оппоненты умело затягивают разбирательство. И только в декабре 2018 года вторая кассация отменяет договор. Суд обязывает покупателя вернуть имущество в конкурсную массу.

Но реституция срывается. В ноябре 2018 Алиханов уже продал спорные объекты второму покупателю — Исаеву А.З. Финансовый управляющий требует признать недействительным второй договор купли-продажи. Первая инстанция удовлетворяет его заявление. Судья Арбитражного суда Республики Дагестан Хавчаева К.Н. проверила добросовестность второго покупателя.

Финансовый управляющий дважды делал отметки в госреестре о судебном споре по данной недвижимости. Согласно п. 38 Постановления пленума ВС РФ и пленума ВАС РФ № 10/22 от 29.04.2010, добросовестный приобретатель не пойдёт на сделку при наличии подобной отметки.

Исаев уверял, что сделку вел агент по продаже недвижимости. И агент представил ему скриншоты из госреестра без отметок о судебном споре. Суд этот довод отклонил. Наличие отметок подтверждено. А ненадлежащее исполнение агентом обязательств не входит в предмет доказывания по настоящему спору. Финансовый управляющий также указал, что оплата договора была фиктивной. Сумма сделки определена в 140 млн руб. Покупатель оплатил 60 млн руб. наличными по расписке, а оставшуюся сумму — векселем. Истец усомнился в наличие у ответчика 60 млн руб. Исаев представил справку из банка о состоянии счёта. Однако сделка прошла в ноябре 2018 года, а счёт был открыт в январе 2019 года.