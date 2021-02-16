Как отменить штраф за неоплаченную парковку: совет юриста

В крупных городах, перегруженных автомобилями, все чаще происходят нарушения, связанные с парковкой. Набирает обороты практика по взысканию штрафов за неоплаченную парковку. Проблема в том, что порой штрафы накладываются не только за умышленное деяние, но и за ошибочное, совершенное водителем по невнимательности. Разберем один из таких споров, где обжалование штрафа за неоплаченную парковку стало предметом рассмотрения Верховного суда.

Штраф за неоплаченную парковку в Москве

В сентябре 2018 года Татьяна Скорых (фамилия изменена) припарковала свой автомобиль на одной из московских улиц, около дома. Рядом имелся знак платной парковки, однако женщина решила, что что поставила машину на придомовую территорию и ничего не заплатила.

Нарушение выявил инспектор, проверявший парковку с помощью специального комплекса «ПаркНет»: устройство передало данные о нарушении в ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства».

Согласно информации на сайте «ПаркНет», это устройство на базе планшета, которое может работать как в ручном режиме, так и автоматически (то есть, без участия патрульного инспектора, который нужен только для того, чтобы выбрать ракурс съемки).

Сотрудник отдела оформления и учета нарушений привлек Скорых к административной ответственности по п. 2 ст. 8.14 Кодекса города Москва об административных правонарушениях («Неуплата за размещение транспортного средства на платной городской парковке») и оштрафовал её на 2500 руб.

Штраф за парковку был вынесен в особом порядке, без составления протокола об административном правонарушении.

Женщина против штрафа за неоплаченную парковку

Скорых со штрафом не согласилась и обратилась за защитой своих прав в суд.

В обосновании своей позиции Скорых указала, что:

она припарковала машину не возле д. 3/9 по 3-му проезду Марьиной Рощи, как указал «ПаркНет», а возле соседней многоэтажки под номером 5;

ее машина стояла не там, где установлены знаки «Парковка» и «Платные услуги», а с противоположной стороны, где парковочное место не обозначено и не обустроено, то есть фактически она оставила машину на придомовой территории.

Позиция суда: «ПаркНет» не ошибается

Останкинский районный суд Москвы посчитал, что согласно правилам пользования городскими парковками и размещения на них транспортных средств, утвержденным постановлением правительства Москвы № 289-ПП, к территории городской парковки относится весь участок улично-дорожной сети. Соответственно, неважно, с какой стороны стояла машина, пока она была в зоне действия платной парковки.

Также суд составил логическую цепочку, проанализировав принцип работы комплекса «ПаркНет»:

средство было исправно, так как имеется свидетельство о проверке;

исправное средство фиксирует лишь машины, попадающие под действия либо знака, либо разметки, то есть машины нарушителей;

оснований не доверять данным комплекса «ПаркНет» нет.

Райсуд, как и Мосгорсуд, согласился с позицией суда первой инстанции и подтвердил вину Скорых в неоплате парковки. Поддержал их позицию и заместитель председателя Московского городского суда.

Позиция Верховного суда: штраф за парковку отменить

Женщина оказалась настойчивой и пожаловалась в Верховный Суд, который занял следующую позицию:

в данной ситуации можно было обойтись без протокола об административном правонарушении, только если нарушение зафиксировало специальное автоматическое устройство (ч. 3 ст. 28.6 КоАП «Назначение административного наказания без составления протокола»);

нижестоящие же судебные инстанции не исследовали, как работает комплекс «ПаркНет» — автоматически или с помощью оператора.

В 2020 г. дело было возвращено Верховным Судом на новое рассмотрение (№ 5-АД 20-113).

Пересмотр дела: штраф за парковку отменён

Останкинский райсуд, повторно рассматривая дело, обратился к постановлению Пленума ВС № 20 от 25 июня 2019 года.

Оно гласит, что автоматический режим — это когда на устройство никак не влияет человек и оно фиксирует все нарушения, попавшие в его объектив, например, когда установлено на транспортном средстве.

Так как в материалах дела нет подтверждения того, что АПК «ПаркНет» работал без участия оператора, суд прекратил производство по делу за недоказанностью обстоятельств.

Когда отменить штраф за парковку реально

Решающее значение в аналогичных делах имеет режим работы фиксирующего комплекса (ручной или автоматический).

Пленум ВС в постановлении № 20 от 25 июня 2019 года разъяснил понятие «автоматический комплекс» и объяснил, что делать, если съемка велась с помощью телефона, видеокамеры или видеорегистратора: в данном случае действует стандартный порядок привлечения к ответственности. Автоматически «письмо счастья» прийти не может.

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Сложившаяся судебная практика установила, что «ПаркНет» не является специальным техническим средством, поскольку не производит измерений, а выполняет функции средства фотосъемки.