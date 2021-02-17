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Реквизиты для уплаты НДС в платежке в 2021 году: как заполнять?

Реквизиты НДС в 2021 году в платежном поручении указываются согласно правилам, содержащимся в приказе Минфина России от 12.11.2013 № 107н. Причем с 01.05.2021 в платежках появляется новый обязательный реквизит. Мы расскажем, как безошибочно заполнить все реквизиты платежки на перечисление НДС.

Определяем исходные данные платежа

Рассмотрим конкретный пример: ООО «Сигма» по итогам 1-го квартала 2021 года должно заплатить в бюджет 1 260 000 рублей НДС. Декларация по этому налогу подписана и сдана в ИФНС 20 апреля 2021 года.

  1. Всю начисленную к уплате по декларации сумму НДС надо разбить на три равные части (по 420 000 руб.) и вносить каждый платеж не позднее 25-го числа месяца, следующего за налоговым периодом (для НДС — кварталом).
  2. Первый платеж необходимо произвести не позднее 25 апреля, но поскольку это выхдной, крайняя дата в силу п.7 ст. 6.1 НК РФ смещается на 26.04.2021 года. Бухгалтер ООО «Сигма» заполнил платежное поручение 23 апреля и передал его в банк. Сумма НДС к уплате — 420 000 руб.
  3. Реквизиты получателя данного платежа бухгалтер получил, согласно подп. 6 п. 1 ст. 32 НК РФ и п. 2 приказа Минфина России от 12.11.2013 № 107н, в налоговой инспекции по месту регистрации в качестве налогоплательщика. Здесь доступны следующие сведения: банк получателя, БИК, ИНН, КПП, счет банка получателя, наименование получателя.

Как заполнять поля, характеризующие платеж

Информация, касающаяся налогового платежа, отражается в поручении таким образом:

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  • Поле 5 заполняется по данным, полученным от банковского учреждения, обслуживающего налогоплательщика. ООО «Сигма» таких сведений не получила, поэтому бухгалтер ничего здесь не проставляет.
  • В поле 15 (ранее это поле не заполнялось), в котором должна содержаться информация о номере счета банка получателя, с 2021 года указывается счет УФК, начинающийся с 40102. С 01.05.2021 это нужно делать в обязательно, с 01.01.2021 по 30.04.2021 (в переходный период) по желанию.
  • В поле 17 также с 2021 года отражают новый казначейский счет, начинающийся с 03100 (ранее в этом реквизите содержался номер счета УФК (начинался с 40101).
  • В поле 21 «Очередность платежа» указывается значение «5». Здесь проставляется очередность платежа, установленная законодательством (приложение 1 к утвержденному Банком России Положению «О правилах осуществления перевода денежных средств» от 19.06.2012 № 383-П). Текущим платежам соответствует 5-я очередь (п. 2 ст. 855 ГК РФ).
  • В поле 22 «Код» указывается показатель «0». Это значение проставляется в поле, если налог исчисляется организацией самостоятельно в соответствии с налоговыми декларациями или расчетами (разъяснения ФНС России «О порядке указания УИН при заполнении распоряжений о переводе денежных средств в счет уплаты налогов (сборов) в бюджетную систему Российской Федерации»). Вообще же это поле, согласно п. 12 приложения № 2 к приказу Минфина России от 12.11.2013 № 107н, предназначено для отражения значений уникального индикатора начисления. Это значение оказывается отличным от «0», когда платеж осуществляется по требованию, выставленному налоговым органом. Нужный код будет указан в требовании.
  • В поле платежного поручения 24 «Назначение платежа» делается запись: «1/3 часть НДС за 1-й квартал 2021 года (срок уплаты — не позднее 26.04.2021)».
В последнем поле содержится информация, позволяющая точно идентифицировать платеж. В приложении 1 к положению Банка России «О правилах осуществления перевода денежных средств» от 19.06.2012 № 383-П и в п. 13 приложения № 2 к приказу Минфина России от 12.11.2013 № 107н отмечено, что здесь следует указывать:
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  • название налога;
  • налоговый период, по итогам которого платится налог.
В этом поле можно привести и дополнительную информацию по НДС, например, крайний срок уплаты налога.

Как заполнять поля, оформляемые только при перечислении налогов

Платежные документы, предназначенные для уплаты налогов, имеют свои особенности заполнения, выраженные в том, что должны вноситься данные в следующие поля:

  • В поле 101 в правом верхнем углу документа указывается значение «01». Здесь приводится код статуса налогоплательщика, означающий в данном случае, что вносит НДС юридическое лицо. Для индивидуальных предпринимателей до 01.10.2021 надо проставить значение «09», с 01.10.2021 ИП будут указывать код «13» (абз. 2 приложения № 5 к приказу Минфина России от 12.11.2013 № 107н).
  • В поле 104 указывается значение «18210301000011000110». Это код бюджетной классификации (КБК) — здесь он соответствует НДС, которым облагается реализация товаров на территории РФ (п. 5 приложения № 2 к приказу Минфина России от 12.11.2013 № 107н, приказ Минфина России от 06.06.2019 № 85н, приказ Минфина от 29.11.2019 № 207н).
  • В поле 105 указывается значение кода по ОКТМО (например, 45365000), присвоенного территории муниципального образования, на которой происходит мобилизация денежных средств от уплаты НДС в бюджет (п. 6 приложения № 2 к приказу Минфина России от 12.11.2013 № 107н).
  • В поле 106 указывается значение «ТП», то есть эта сумма принадлежит к платежам текущего года (абз. 2 п. 7 приложения № 2 к приказу Минфина России от 12.11.2013 № 107н).
  • В поле 107 указывается значение показателя налогового периода (для нашего примера — КВ.01.2021), в котором:
  • 1 и 2 знаки обозначают период платежей («КВ» — квартал);
  • 3 знак — разделительная точка:
  • 4 и 5 знаки обозначают номер квартала;
  • 6 знак — разделительная точка;
  • 7 — 10 знаки обозначают год, за который вносится налоговый платеж.
  • В поле 108 указывается значение «0», если производятся текущие платежи и в поле 106 указано значение «ТП» (абз. 13 п. 9 приложения № 2 к приказу Минфина России от 12.11.2013 № 107н). Здесь ставится показатель номера документа.
  • В поле 109 указывается значение даты подписания налоговой декларации по НДС, которая для нашего примера соответствует 20.04.2021 (абз. 2 п. 10 приложения № 2 к приказу Минфина России от 12.11.2013 № 107н). В обстоятельствах, при которых значение показателя определить невозможно (если, например, налог платится до представления декларации), в поле проставляется значение «0». Но пустым это поле оставлять нельзя (абз. 2 п. 4 приложения № 2 к приказу Минфина России от 12.11.2013 № 107н).
  • Поле 110 не заполняется (п. 1.3 указания Банка России от 06.11.2015 № 3844-У).
Ошибки в платежном документе могут привести к тому, что налог будет сочтен неуплаченным.

Пример заполнения платежного поручения на уплату НДС

Заполнение платежного поручения по НДС налогоплательщиком согласно новым правилам заполнения реквизитов с 01.01.2021 выглядит так:

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Итоги

Рассмотренные в статье особенности заполнения реквизитов позволят вам без ошибок сформировать платежку на уплату текущего платежа по НДС.

Источники:

  • Налоговый кодекс РФ;
  • приказ Минфина России от 12.11.2013 № 107н;
  • положение «О правилах осуществления перевода денежных средств» от 19.06.2012 № 383-П.
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