Реквизиты для уплаты НДС в платежке в 2021 году: как заполнять?

Реквизиты НДС в 2021 году в платежном поручении указываются согласно правилам, содержащимся в приказе Минфина России от 12.11.2013 № 107н. Причем с 01.05.2021 в платежках появляется новый обязательный реквизит. Мы расскажем, как безошибочно заполнить все реквизиты платежки на перечисление НДС.

Определяем исходные данные платежа

Рассмотрим конкретный пример: ООО «Сигма» по итогам 1-го квартала 2021 года должно заплатить в бюджет 1 260 000 рублей НДС. Декларация по этому налогу подписана и сдана в ИФНС 20 апреля 2021 года.

Всю начисленную к уплате по декларации сумму НДС надо разбить на три равные части (по 420 000 руб.) и вносить каждый платеж не позднее 25-го числа месяца, следующего за налоговым периодом (для НДС — кварталом). Первый платеж необходимо произвести не позднее 25 апреля, но поскольку это выхдной, крайняя дата в силу п.7 ст. 6.1 НК РФ смещается на 26.04.2021 года. Бухгалтер ООО «Сигма» заполнил платежное поручение 23 апреля и передал его в банк. Сумма НДС к уплате — 420 000 руб. Реквизиты получателя данного платежа бухгалтер получил, согласно подп. 6 п. 1 ст. 32 НК РФ и п. 2 приказа Минфина России от 12.11.2013 № 107н, в налоговой инспекции по месту регистрации в качестве налогоплательщика. Здесь доступны следующие сведения: банк получателя, БИК, ИНН, КПП, счет банка получателя, наименование получателя.

Как заполнять поля, характеризующие платеж

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Информация, касающаяся налогового платежа, отражается в поручении таким образом:

Поле 5 заполняется по данным, полученным от банковского учреждения, обслуживающего налогоплательщика. ООО «Сигма» таких сведений не получила, поэтому бухгалтер ничего здесь не проставляет.

В поле 15 (ранее это поле не заполнялось), в котором должна содержаться информация о номере счета банка получателя, с 2021 года указывается счет УФК, начинающийся с 40102. С 01.05.2021 это нужно делать в обязательно, с 01.01.2021 по 30.04.2021 (в переходный период) по желанию.

В поле 17 также с 2021 года отражают новый казначейский счет, начинающийся с 03100 (ранее в этом реквизите содержался номер счета УФК (начинался с 40101).

В поле 21 «Очередность платежа» указывается значение «5». Здесь проставляется очередность платежа, установленная законодательством (приложение 1 к утвержденному Банком России Положению «О правилах осуществления перевода денежных средств» от 19.06.2012 № 383-П). Текущим платежам соответствует 5-я очередь (п. 2 ст. 855 ГК РФ).

В поле 22 «Код» указывается показатель «0». Это значение проставляется в поле, если налог исчисляется организацией самостоятельно в соответствии с налоговыми декларациями или расчетами (разъяснения ФНС России «О порядке указания УИН при заполнении распоряжений о переводе денежных средств в счет уплаты налогов (сборов) в бюджетную систему Российской Федерации»). Вообще же это поле, согласно п. 12 приложения № 2 к приказу Минфина России от 12.11.2013 № 107н, предназначено для отражения значений уникального индикатора начисления. Это значение оказывается отличным от «0», когда платеж осуществляется по требованию, выставленному налоговым органом. Нужный код будет указан в требовании.

В поле платежного поручения 24 «Назначение платежа» делается запись: «1/3 часть НДС за 1-й квартал 2021 года (срок уплаты — не позднее 26.04.2021)».

В последнем поле содержится информация, позволяющая точно идентифицировать платеж. В приложении 1 к положению Банка России «О правилах осуществления перевода денежных средств» от 19.06.2012 № 383-П и в п. 13 приложения № 2 к приказу Минфина России от 12.11.2013 № 107н отмечено, что здесь следует указывать: