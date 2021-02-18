Еще раз про прямые выплаты от ФСС для всей страны: что нужно знать и что настроить в 1С

Начиная с 2021 г. прямые выплаты пособий через ФСС обязательны абсолютно для всех регионов России, в том числе и для тех, кто в 2020 г. использовал зачетную систему — Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Свердловская область, Пермский и Краснодарский край и т.д. Помимо этого, Правительством утверждены изменения в отношении уплаты пособий работодателями. Рассмотрим особенности перехода на прямую выплату пособий и всех изменений, связанных с ними в 2021 году.

Новый порядок выплат

1 января 2021 г. зачетный механизм выплаты пособий полностью отменяется: теперь на работниках лежит ответственность предоставлять работодателям документы для назначения пособий, а на организациях — передача этих данных в территориальный орган ФСС, который будет самостоятельно выплачивать пособия за исключением первых трех дней болезни сотрудников.

Чтобы перейти на прямую выплату пособий, работодателю необходимо:

уведомить сотрудников организации о новом порядке выплаты пособий с 01.01.2021г.;

в том случае, если в организации есть сотрудники, получающие ежемесячные «детские» пособия, которые сохраняются за ними и в 2021 г., необходимо сформировать и отправить заявления в ФСС на получение данных выплат;

изменить настройки в программах «1С» для корректного ведения учета и возможности подачи сведений в ФСС.

Отметим, что подавать в ФСС заявления о переходе на прямую выплату пособий не нужно — это происходит автоматически.

Несмотря на изменения, в 2021 г. работодателям необходимо выплачивать сотрудникам следующие суммы:

пособие по временной нетрудоспособности, которое назначается в связи с заболеванием или травмой, но только за первые 3 дня болезни;

социальное пособие на погребение;

4 дополнительных выходных дня одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами.

Таким образом, теперь организации освобождены от таких выплат, как:

пособие по временной нетрудоспособности, которое назначается в связи с заболеванием или травмой с 4 дня болезни сотрудника;

больничные по уходу за больным ребенком или родственником;

пособие по беременности и родам;

ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет;

единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности;

единовременное пособие при рождении ребенка.

Общий порядок выплаты пособий сотруднику в 2021 г. следующий:

Получение от сотрудника документов, необходимых для назначения пособий — это листок нетрудоспособности и заявление о выплате пособия. Формирование заявлений, необходимых для назначения пособий (Приказ ФСС РФ от 24.11.2017 № 578). Расчет и выплата пособия за первые три дня болезни сотрудника. Подготовка и передача сведений в территориальный орган ФСС — организация передает в ФСС заявление, которое предоставил работник, документы, необходимые для назначения пособия. Проверка органом ФСС предоставленных работодателем данных и выплата пособий сотруднику.

ФСС проверяет и перечисляет застрахованному лицу денежные средства в течение 10 дней с момента поступления данных.

Настройки в «1С»

Чтобы автоматизировать заполнение данных для ФСС в программах «1С», следует внести изменения в настройки учетной политики.

Если учет ведется в программе «1С:Бухгалтерия 8», ред. 3, то необходимо зайти в раздел «Зарплата и кадры» — блок «Справочники и настройки» — «Настройки зарплаты». После этого необходимо перейти по ссылке «Порядок учета зарплаты» и двойным нажатием мыши провалиться в ту организацию, по которой будут вноситься изменения. В блоке «Пилотный проект ФСС» указать, что выплата пособий передана в ФСС.

Если же учет ведется в программе «1С:Зарплата и управление персоналом 8», ред. 3.1, то следует зайти в раздел «Настройка» — блок «Предприятие» — «Организации» или «Реквизиты организации». После этого выберете закладку «Учетная политика» и аналогичную ссылку. В открывшемся окне откройте вкладку «Пособия ФСС» и укажите дату перехода на прямую выплату пособий.

Порядок формирования данных для выплаты пособий аналогичен в двух программах. В первую очередь формируется документ «Больничный лист». Заметьте, что при правильных настойках программа рассчитает сумму пособий к выплате только за первые три дня или же, если это определено законодательно, проставит нули. Сумма к выплате зависит от причины нетрудоспособности.

После этого в блоке «Пилотный проект» заполняются данные для реестра и документ «Заявление», необходимый для назначения пособия. Информация попадает в документы автоматически из карточки организации и сотрудника.

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Завершающим шагом является формирования реестра сведений, необходимого для назначения пособия (раздел "Зарплата и кадры"/"Отчетность, справки« — «Пособия за счет ФСС» — «Создать реестр» — «Заполнить»). После этого реестр можно выгрузить или же отправить его напрямую из «1С» (если подключен сервис «1С-Отчетность»), воспользовавшись командами, находящимися в верхней части Реестра.

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