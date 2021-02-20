Изменения в КБК и в применении КОСГУ в 2021 году

Рассмотрим, какие изменения в кодах бюджетной классификации, в применении КОСГУ, КВР и КВД, а также в бюджетном плане счетов произошли с 1 января 2021 г.

Новые КБК

С 01.01.2021 года введен в действие ряд новых кодов бюджетной классификации. Не забудьте указать в платежках новые КБК по налогам, сборам и страховым сборам, утвержденные приказами Минфина России от 08.06.2020 № 99н и от 29.11.2019 № 207н.

НДФЛ

Утвержден новый КБК 182 1 01 02080 01 1000 110 — налог на доходы физических лиц части суммы налога, превышающей 650 000 руб., относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 млн руб., то есть это КБК для 15% НДФЛ, введенного для исчисления с доходов, превышающих 5 млн руб. согласно Федеральному закону от 23.11.2020 года № 372-ФЗ.

Земельный налог

Введен КБК для уплаты земельного налога организациями, имеющими земельные участки, расположенные в границах муниципальных округов. Его необходимо перечислять на КБК 182 1 06 06032 14 1000 110.

ПСН

Утвержден КБК для уплаты налога, взимаемого в связи с применением ПСН (патентная система налогообложения), зачисляемого в бюджеты муниципальных округов — 182 1 05 04060 02 1000 110.

НДПИ

Введен КБК для уплаты НДПИ при добыче прочих полезных ископаемых, в отношении которых при налогообложении установлен рентный коэффициент, отличный от 1, — 182 1 07 01080 01 1000 110.

Что еще важного

КБК по основным налогам и взносам остались прежними. Если вы допустили ошибку в КБК при перечислении, не переживайте — ничего страшного в этом нет. Вам необходимо будет уточнить свой платеж.

В соответствии с приказом Минфина РФ № 267н от 16.11.2020 г. произошли изменения в порядке формирования и применения КБК, их структуре и принципе назначения. Данный порядок применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджетов бюджетной системы РФ, начиная с бюджетов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. Исключение составляют только поправки в Приложении 1 «Коды видов доходов бюджетов и соответствующие им коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов», которые применяются при исполнении бюджетов бюджетной системы РФ на 2020 год (на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов)«.

Произошло дополнение новыми направлениями расходов за счет резервного фонда Правительства РФ.

Например, на такие расходы, как субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты госсобственности, специальную социальную выплату медицинским и иным работникам медицинских организаций, оказывающим медпомощь по диагностике и лечению COVID-19, обустройство контейнерных площадок для раздельного накопления твердых коммунальных отходов и т. д.

Также произошли изменения в части «доходных» КОСГУ — появилась новая подстатья 139 КОСГУ, а также уточнение назначения действующих кодов по доходам от безвозмездных неденежных поступлений. В части «расходных» КОСГУ изменения произошли по подстатьям 226 и 228 — часть затрат, отражаемых в настоящее время по подстатье 226, с 2021 года перенесена в подстатью 228. Так же, претерпели изменения практически все подстатьи, детализирующие статью КОСГУ 260 «Социальное обеспечение». Также уточнены подстатьи КОСГУ, связанные с новым порядком отражения в учете неисключительных прав пользования НМА.

Таблица 1. Важные изменения в порядке применения КВР и КВД

Вид поступлений, выбытий Было в 2020 году Стало в 2021 году По доходам: Начисление налога на прибыль Вопрос прямо НЕ урегулирован. Допускалось применение АнКВД 180, поскольку в Порядке применения КОСГУ прямо указано, что расходы по начислению и уплате налога на прибыль относятся на подстатью 189″. Иные доходы" КОСГУ Прямая норма об отнесении на АнКВД 180 и уплаты, и начисления налога на прибыль Гранты в форме субсидий от сектора госуправления Вопрос прямо НЕ урегулирован. Однако и целевые субсидии, и гранты отражаются по АнКВД 150 Прямая норма об отнесении грантов в форме субсидий на АнКВД 150 По расходам: Расходы на реализацию мероприятий по созданию, развитию, эксплуатации государственных информационных систем КВР 242 КВР 246 Расходы на оплату потребленных энергетических и (или) коммунальных ресурсов в рамках договоров поставки электроэнергии, газа, теплоснабжения КВР 244 КВР 247

Пожалуй самым заметным изменением, внесенным в Порядок № 85н с 2021 года, является появление нового «закупочного» элемента видов расходов — 247 «Закупка энергетических ресурсов». По КВР 247 теперь отражаются некоторые из тех расходов, которые в 2020 году относились на КВР 244.

Следует отметить, что на КВР 247 относятся не все коммунальные расходы, КВР 247 применяется только для тех расходов, которые перечислены в его назначении.

В 2021 г. отражение коммунальных расходов будет распределяться как в таблице 2.

Таблица 2.Распределение расходов на коммунальные услуги в 2021 г.

КВР 244 КВР 247 Горячее водоснабжение Холодное водоснабжение Водоотведение Закупка угля, мазута, торфа для печного отопления Электроэнергия Природный газ Теплоснабжение (отопление)

Изменения также коснулись некоторых «увязок» КВР и КОСГУ. Например, с 2021 года исключено применение КВР 119, 129, 149 с КОСГУ 225, 226 и подстатьями группы 300, используемых сейчас в некоторых регионах для отражения расходов по обеспечению мер по сокращению производственного травматизма и профзаболеваний работников в счет начисляемых взносов на травматизм.

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Изменения в Едином плане счетов бухгалтерского учета

Ряд счетов претерпел изменение в наименовании, а также появился ряд новых счетов — см. таблицу 3.

Таблица 3. Новые счета в 2021 году