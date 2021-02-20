Изменения в КБК и в применении КОСГУ в 2021 году

Рассмотрим, какие изменения в кодах бюджетной классификации, в применении КОСГУ, КВР и КВД, а также в бюджетном плане счетов произошли с 1 января 2021 г.
Новые КБК
С 01.01.2021 года введен в действие ряд новых кодов бюджетной классификации. Не забудьте указать в платежках новые КБК по налогам, сборам и страховым сборам, утвержденные приказами Минфина России от 08.06.2020 № 99н и от 29.11.2019 № 207н.
НДФЛ
Утвержден новый КБК 182 1 01 02080 01 1000 110 — налог на доходы физических лиц части суммы налога, превышающей 650 000 руб., относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 млн руб., то есть это КБК для 15% НДФЛ, введенного для исчисления с доходов, превышающих 5 млн руб. согласно Федеральному закону от 23.11.2020 года № 372-ФЗ.
Земельный налог
Введен КБК для уплаты земельного налога организациями, имеющими земельные участки, расположенные в границах муниципальных округов. Его необходимо перечислять на КБК 182 1 06 06032 14 1000 110.
ПСН
Утвержден КБК для уплаты налога, взимаемого в связи с применением ПСН (патентная система налогообложения), зачисляемого в бюджеты муниципальных округов — 182 1 05 04060 02 1000 110.
НДПИ
Введен КБК для уплаты НДПИ при добыче прочих полезных ископаемых, в отношении которых при налогообложении установлен рентный коэффициент, отличный от 1, — 182 1 07 01080 01 1000 110.
Что еще важного
КБК по основным налогам и взносам остались прежними. Если вы допустили ошибку в КБК при перечислении, не переживайте — ничего страшного в этом нет. Вам необходимо будет уточнить свой платеж.
В соответствии с приказом Минфина РФ № 267н от 16.11.2020 г. произошли изменения в порядке формирования и применения КБК, их структуре и принципе назначения. Данный порядок применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджетов бюджетной системы РФ, начиная с бюджетов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. Исключение составляют только поправки в Приложении 1 «Коды видов доходов бюджетов и соответствующие им коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов», которые применяются при исполнении бюджетов бюджетной системы РФ на 2020 год (на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов)«.
Произошло дополнение новыми направлениями расходов за счет резервного фонда Правительства РФ.
Например, на такие расходы, как субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты госсобственности, специальную социальную выплату медицинским и иным работникам медицинских организаций, оказывающим медпомощь по диагностике и лечению COVID-19, обустройство контейнерных площадок для раздельного накопления твердых коммунальных отходов и т. д.
Также произошли изменения в части «доходных» КОСГУ — появилась новая подстатья 139 КОСГУ, а также уточнение назначения действующих кодов по доходам от безвозмездных неденежных поступлений. В части «расходных» КОСГУ изменения произошли по подстатьям 226 и 228 — часть затрат, отражаемых в настоящее время по подстатье 226, с 2021 года перенесена в подстатью 228. Так же, претерпели изменения практически все подстатьи, детализирующие статью КОСГУ 260 «Социальное обеспечение». Также уточнены подстатьи КОСГУ, связанные с новым порядком отражения в учете неисключительных прав пользования НМА.
Таблица 1. Важные изменения в порядке применения КВР и КВД
Вид поступлений, выбытий
Было в 2020 году
Стало в 2021 году
По доходам:
Начисление налога на прибыль
Вопрос прямо НЕ урегулирован. Допускалось применение АнКВД 180, поскольку в Порядке применения КОСГУ прямо указано, что расходы по начислению и уплате налога на прибыль относятся на подстатью 189″. Иные доходы" КОСГУ
Прямая норма об отнесении на АнКВД 180
и уплаты, и начисления налога на прибыль
Гранты в форме субсидий от сектора госуправления
Вопрос прямо НЕ урегулирован. Однако и целевые субсидии, и гранты отражаются по АнКВД 150
Прямая норма об отнесении грантов в форме субсидий на АнКВД 150
По расходам:
Расходы на реализацию мероприятий по созданию, развитию, эксплуатации государственных информационных систем
КВР 242
КВР 246
Расходы на оплату потребленных энергетических и (или) коммунальных ресурсов в рамках договоров поставки электроэнергии, газа, теплоснабжения
КВР 244
КВР 247
Пожалуй самым заметным изменением, внесенным в Порядок № 85н с 2021 года, является появление нового «закупочного» элемента видов расходов — 247 «Закупка энергетических ресурсов». По КВР 247 теперь отражаются некоторые из тех расходов, которые в 2020 году относились на КВР 244.
Следует отметить, что на КВР 247 относятся не все коммунальные расходы, КВР 247 применяется только для тех расходов, которые перечислены в его назначении.
В 2021 г. отражение коммунальных расходов будет распределяться как в таблице 2.
Таблица 2.Распределение расходов на коммунальные услуги в 2021 г.
КВР 244
КВР 247
Горячее водоснабжение
Холодное водоснабжение
Водоотведение
Закупка угля, мазута, торфа для печного отопления
Электроэнергия
Природный газ
Теплоснабжение (отопление)
Изменения также коснулись некоторых «увязок» КВР и КОСГУ. Например, с 2021 года исключено применение КВР 119, 129, 149 с КОСГУ 225, 226 и подстатьями группы 300, используемых сейчас в некоторых регионах для отражения расходов по обеспечению мер по сокращению производственного травматизма и профзаболеваний работников в счет начисляемых взносов на травматизм.
Изменения в Едином плане счетов бухгалтерского учета
Ряд счетов претерпел изменение в наименовании, а также появился ряд новых счетов — см. таблицу 3.
Таблица 3. Новые счета в 2021 году
Наименование счета
Комментарий
Было
Стало
Балансовые счета
104.90 «Амортизация имущества в концессии»
104.90 «Амортизация имущества учреждения в концессии»
Скорректировано название счета
105.01 «Медикаменты и перевязочные средства
105.01 «Лекарственные препараты и медицинские материалы»
Такая формулировка приближена к описанию подстатьи 341 КОСГУ и в большей мере соответствует назначению данного счета
205.38 «Расчеты по доходам по выполненным этапам работ по договору строительного подряда»
В соответствии со Стандартом «Долгосрочные договоры» на конец каждого отчетного периода следует рассчитывать сумму доходов по договору строительного подряда и отражать ее на соответствующем счете. Использование аналогичного счета ранее было определено Методическими рекомендациями по применению Стандарта «Долгосрочные договоры».
А также по долгосрочным договорам строительного подряда необходимо уточнить показатели по забалансовому счету 45 «Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда»
106.50 «Вложения в объекты государственной (муниципальной) казны»
Появилась самостоятельная группа счетов для учета вложений в нефинансовые активы, составляющие казну. Новые счета для учета вложений в имущество казны предусмотрены в п. 127 Инструкции № 157н в новой редакции, согласно абз. 1 п. 2 Приказа № 198н нововведение следует применять уже в 2020 году. Но, в ЕПСБУ новые счета введены начиная с 2021 года.
Дату начала применения счетов следует согласовать с финорганом.
В отношении счета 106.50 финансовым ведомством высказана следующая позиция. Данный счет применяется начиная с 2021 года при формировании вложений в имущество казны:
106.51 «Вложения в недвижимое имущество государственной (муниципальной) казны»
106.52 «Вложения в движимое имущество государственной (муниципальной) казны»
106.53 «Вложения в ценности государственных фондов России»
106.54 «Вложения в нематериальные активы государственной (муниципальной) казны»
106.55 «Вложения в непроизведенные активы государственной (муниципальной) казны»
106.56 «Вложения в материальные запасы государственной (муниципальной) казны»
106.91 «Вложения в основные средства концедента»
106.91 «Вложения в недвижимое имущество концедента»
Внесены изменения в аналитические коды вида синтетического счета объекта учета.
Следует обратить внимание на то, что новые счета для учета вложений в имущество концедента предусмотрены в п. 127 Инструкции № 157н в новой редакции, согласно абз.1 п.2 Приказа № 198н нововведение следует применять уже в 2020 году.
Но в ЕПСБУ новые счета введены начиная с 2021 года. Дату начала применения счетов следует согласовать с финорганом.
В настоящее время отражение показателей обособленно по таким счетам не предусмотрено порядком формирования Сведений (ф. 0503168, ф. 0503768)
106.92 «Вложения в движимое имущество концедента»
106.93 «Вложения в непроизведенные активы в концессии»
утратил силу
106.9I «Вложения в нематериальные активы концедента»
106.95 «Вложения в непроизведенные активы концедента»
205.45 «Расчеты по доходам от прочих сумм принудительного изъятия»
205.45 «Расчеты по прочим доходам от сумм принудительного изъятия»
Скорректировано название счета
206.41 «Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям текущего характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям»
206.41 «Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям текущего характера государственным (муниципальным) учреждениям»
Скорректировано название счета
206.52 «Расчеты по авансовым перечислениям наднациональным организациям и правительствам иностранных (перечислениям) по обязательным видам страхования»
206.52 «Расчеты по авансовым перечислениям наднациональным организациям и правительствам иностранных государств»
Скорректировано название счета
206.81 «Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям»
206.81 «Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям»
Скорректировано название счета
207.40 «Расчеты по прочим долговым требованиям»
Добавление счетов в соответствии с корректировками кода группы синтетического учета и аналитического кода вида синтетического счета
207.04 «Расчеты по займам (ссудам)»
207.04 «Расчеты по иным долговым требованиям (займам (ссудам)»
208.50 «Расчеты с подотчетными лицами по безвозмездным перечислениям бюджетам»
Добавлена возможность осуществлять безвозмездные перечисления в адрес бюджетов международных организаций и правительствам иностранных государств через подотчетных лиц
208.52 «Расчеты с подотчетными лицами по перечислениям наднациональным организациям и правительствам иностранных государств»
208.53 «Расчеты с подотчетными лицами по перечислениям международным организациям»
302.41 «Расчеты по безвозмездным перечислениям государственным материальных запасов»
утратил силу
Скорректировано название счета
302.41 «Расчеты по безвозмездным перечислениям текущего характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям»
302.41 «Расчеты по безвозмездным перечислениям текущего характера государственным (муниципальным) учреждениям»
302.51 «Расчеты по перечислениям другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации»
Такие счета использовались и ранее, несмотря на их отсутствие в ЕПСБУ (см., например, письмо Минфина России от 15.01.2020 № 02-06-07/1666 «Об отражении в бухгалтерском учете операций по перечислению межбюджетных трансфертов»)
302.52 «Расчеты по перечислениям наднациональным организациям и правительствам иностранных государств»
302.81 «Расчеты по безвозмездным перечислениям капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям
302.81 «Расчеты по безвозмездным перечислениям капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям»
Скорректировано название счета
401.41 «Доходы будущих периодов к признанию в текущем году»
Счет 401 40 «Доходы будущих периодов» дополнен аналитическими кодами вида синтетического счета объекта учета.
Теперь доходы будущих периодов следует отражать на аналитических счетах обособленно исходя из года их признания в доходах текущего или последующих годов.
Но, применение указанных счетов аналитического учета осуществляется в соответствии с положениями учетной политики с учетом требований субъекта консолидированной отчетности.
401.49 «Доходы будущих периодов к признанию в очередные года»
Забалансовые счета
33 «Ценные бумаги по договорам РЕПО
Появление этого забалансового счета связано с планируемым вступлением в силу с 2021 года Стандарта «Финансовые инструменты» — сделки РЕПО относятся к группе финансовых активов «Финансовые долговые требования». Аналитический счет формируется по соответствующим кодам КОСГУ в целях отражения операций по зачету взаимных обязательств по первой и второй частям договоров РЕПО.
Обратите внимание, что несмотря введение счета в Единый план счетов в 2020 году отражение хозяйственных операций на счете согласно абз. 1 п. 2 Приказа № 198н следует осуществлять только с 2021 года.
38 «Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии»
Согласно действующему с 2020 года Стандарту «Концессионные соглашения» передающая сторона (концедент) обязана учитывать за балансом предусмотренную концессионным соглашением сумму инвестиций, т.е. предельный размер расходов на создание и/или реконструкцию объекта концессионного соглашения — для этого предназначен данный счет 38. А так же, на забалансовом счете, предназначенном для учета увеличения стоимости имущества концедента, следует отразить фактическую сумму инвестиций концессионера (получателя объекта концессии) на создание и/или реконструкцию объекта концессионного соглашения — для этих целей введен счет 39.
39 «Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии»
45 «Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда»
Согласно п. 9 Стандарта «Долгосрочные договоры» на конец каждого отчетного периода на забалансовом счете 45 отражается результат долгосрочного договора: