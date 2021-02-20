Особенности уплаты и учета госпошлины

1 января 2021 г. в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2020 № 374-ФЗ вступают в силу изменения в ст. 333.33 НК РФ, вводятся новые пошлины для заявителей:

за госрегистрацию перехода права собственности на объект недвижимости в связи с реорганизацией юрлица в форме преобразования — 1000 руб.;

за внесение данных о юрлице в реестр операторов финансовых платформ — в размере 35 000 руб.;

за предоставление лицензии на производство этилового спирта для производства фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола) — 9,5 млн руб.

В части предоставления льгот по уплате госпошлины введены два новых основания от обязанности по уплате госпошлины:

в целях стимулирования правообладателей объектов недвижимости к регистрации прав, возникших до вступления в силу ФЗ РФ от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», предусматривается их освобождение от уплаты государственной пошлины при обращении за совершением юридически значимых действий, связанных с государственной регистрацией ранее возникших прав;

в целях снижения финансовой нагрузки на граждан, пострадавших в результате ЧС, предусматривается освобождение от уплаты госпошлины за госрегистрацию права собственности на жилые помещения или доли в них, приобретенные физическими лицами в связи с реализацией мер социальной поддержки взамен жилых помещений, утраченных ими вследствие ЧС.

Порядок и сроки уплаты государственной пошлины

Порядок и сроки уплаты госпошлины регулируются нормами, установленными статьей 333.18 НК РФ, а также рядом других статей.

Государственная пошлина уплачивается при обращении за совершением юридически значимых действий до подачи заявлений или документов на совершение таких действий либо в случае, если заявления на совершение таких действий поданы в электронной форме, после подачи указанных заявлений, но до принятия их к рассмотрению в соответствии с подпунктом 5.2 пункта 1 статьи 333.18 НК РФ. Исключением являются случаи, перечисленные в пп. 1 — 5.1, 5.3 п. 1 ст. 333.18 НК РФ.

Государственная пошлина уплачивается в наличной или безналичной форме по месту совершения юридически значимого действия. Документами, подтверждающими уплату, являются:

квитанция — если пошлина уплачена наличными; выдается банком, либо должностным лицом или кассой госоргана, через который вносилась оплата;

платежное поручение с отметкой банка — если пошлина уплачена в безналичной форме.

Иностранные организации, иностранные граждане и лица без гражданства уплачивают государственную пошлину в общем порядке.

В конце 2020 г. в третьем чтении Госдумой были приняты поправки в Налоговый кодекс РФ, продлевающие до 1 января 2023 г. скидку в размере 30 % при уплате гражданами пошлин через портал Госуслуг. Ранее скидка действовала до 1 января 2021 г.

Льготы по уплате государственной пошлины

НК РФ установлены льготы по уплате госпошлины. Список льгот определен статьями 333.35-333.39 НК РФ, установлены они в соответствии с категорией плательщиков и вида совершаемых юридически значимых действий.

КВР и статьи КОСГУ

Расходы при уплате учреждением госпошлины за совершение юридически значимых действий (включая случаи выступления учреждением ответчиком в суде) отражаются по коду вида расходов 852 «Уплата прочих налогов, сборов» и КОСГУ 291 «Налоги, пошлины и сборы» (п. 48.8.5.2 Порядка № 85н, п. 10.9.1 Порядка № 209н).

Возмещение судебных издержек по решению суда (оплата госпошлины по исполнительному листу) учитывается по КВР 831 «Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда» и КОСГУ 296 по физическому лицу и КОСГУ 297 «Иные выплаты текущего характера организациям» по юридическим лицам.

Поступления от возмещения учреждению госпошлины, ранее уплаченной им при обращении в суд (при взыскании этой суммы с ответчика по решению суда) отражаются по статье подвида доходов бюджетов 130 «Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат» и КОСГУ 134 «Доходы от компенсации затрат» в соответствии с п. 12.1.3 Порядка № 85н, п. 9.3.4 Порядка № 209н).

Отражение безналичных расчетов

Учет расчетов по уплате госпошлины по безналичному расчету ведется с применением счета 303.05 «Расчеты по прочим платежам в бюджет».

В соответствии с Инструкцией № 162н п.104, 111 операции по начислению и уплате госпошлины с лицевого счета казенного учреждения производятся следующими бухгалтерскими записями:

Содержание операции Дебет Кредит Начислена госпошлина 1 401 20 291 1 109×0 291 1 106 хх ххх 1 303 05 731 Перечислена государственная пошлина в доход бюджета 1 303 05 831 1 304 05 291

Уплата через подотчетное лицо

Учет таких расчетов через подотчетное лицо ведется с применением счета 208.91 «Расчеты с подотчетными лицами по оплате пошлин и сборов».

Данные расчеты по уплате госпошлины через подотчетно лицо отражаются в бюджетном учете следующими проводками:

Содержание операции Дебет Кредит Выданы (перечислены) подотчетные суммы на уплату госпошлины из кассы учреждения 1 208 91 567 1 201 34 610 Забалансовый счет 18 на расчетную (дебетовую) карту учреждения 1 210 03 567 Забалансовый счет 17 1 304 05 291 1 208 91 567 1 210 03 667 Забалансовый счет 18 Приняты к учету расходы по уплате госпошлины (на основании утвержденного руководителем авансового отчета) 1 401 20 291 1 208 91 667 Внесен неиспользованный остаток подотчетной суммы: в кассу учреждения 1 201 34 510 Забалансовый счет 17 1 208 91 667 на расчетную (дебетовую) карту учреждения с последующим зачислением на лицевой счет учреждения 1 201 23 510 Забалансовый счет 17 1 208 91 667 1 304 05 291 1 201 23 610 Забалансовый счет 18

В рамках исполнения судебного акта

При ситуации, когда истцом является физическое лицо, расчеты с ним отражаются в бюджетном учете с применением счета 302.96 «Расчеты по иным выплатам текущего характера физическим лицам», а если истец — юрлицо, то применяется счет 302.97 «Расчеты по иным выплатам текущего характера организациям».

Данные операции по возмещению судебных издержек истцу (в части уплаченной им госпошлины) в учете отражаются следующими записями:

Содержание операции Дебет Кредит Отражены расходы по возмещению судебных издержек истцу (в части уплаченной им госпошлины): физическому лицу 1 401 20 296 1 302 96 737 юридическому лицу 1 401 20 297 1 302 97 734 Перечислено возмещение истцу: физическому лицу 1 302 96 837 1 304 05 296 юридическому лицу 1 302 97 834 1 304 05 297

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Возмещение госпошлины, уплаченной при обращении в суд

Данные расчеты отражаются в бюджетном учете с применением счета 209.34 «Расчеты по доходам от компенсации затрат».

Отражение в учете операций по поступлению возмещения в доход бюджета зависит от того, переданы казенному учреждению полномочия администратора доходов бюджета или нет. Отражение по проводкам будет следующее: