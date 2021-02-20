В ближайший год случится крупнейший экономический кризис. 4 совета, как сохранить деньги

Собрали в сети мнения экспертов о том, куда вкладываться в ближайшее время.

Четыре мысли про деньги.

1. Окружайте себя правильными людьми. Это важнейший актив.

В январе 2018 года Андрей Подолян написал этот пост:

#cryptotrading #BNB #KCS Пока биткоин отбивается от нижней границы канала расскажу о нескольких интересных и... Опубликовано Андреем По Пятница, 12 января 2018 г.

Андрей предсказал, что китайская биржа Бинанс станет крупным, системным игроком в крипте. Агрегатором проектов, типа Сбера или Амазона.

Всё это случилось. Спустя 3 года бинанс на 3 строке капитализации крипты, уступает только биткоину и эфиру. 1300% с момента поста.

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Андрей за это время сделал свою биржу, с самым большим оборотом из бирж СНГ. Биржа Андрея, по сути, дочка того самого Бинанса.

Чтобы знать, во что инвестировать, нужно иметь в своём окружении людей, обладающих глубочайшей компетенцией в своей сфере и анализирующих тренды.

С ними не только интересно, от них есть конкретная, ощутимая польза.

Первый плюс: это их звериное чутье и способность смотреть на мир под другим углом. Всё это многократно доказанное на практике.

Второй плюс: через таких людей ты сразу получаешь выход на их круг общения. А они общаются с лучшими в мире, такими же компетентными, как они сами.

2. Совет для тех, кто зарабатывает странными способами: храните деньги безопасно, ФНС РФ сейчас буду трясти имущество у физиков. Если вы не Ротенберг, держать заработанное в РФ просто опасно.