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В ближайший год случится крупнейший экономический кризис. 4 совета, как сохранить деньги

Собрали в сети мнения экспертов о том, куда вкладываться в ближайшее время.

Четыре мысли про деньги.

1. Окружайте себя правильными людьми. Это важнейший актив.

В январе 2018 года Андрей Подолян написал этот пост:

#cryptotrading #BNB #KCS Пока биткоин отбивается от нижней границы канала расскажу о нескольких интересных и...

Опубликовано Андреем По Пятница, 12 января 2018 г.

 

Андрей предсказал, что китайская биржа Бинанс станет крупным, системным игроком в крипте. Агрегатором проектов, типа Сбера или Амазона.

Всё это случилось. Спустя 3 года бинанс на 3 строке капитализации крипты, уступает только биткоину и эфиру. 1300% с момента поста.

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Андрей за это время сделал свою биржу, с самым большим оборотом из бирж СНГ. Биржа Андрея, по сути, дочка того самого Бинанса.

Чтобы знать, во что инвестировать, нужно иметь в своём окружении людей, обладающих глубочайшей компетенцией в своей сфере и анализирующих тренды.

С ними не только интересно, от них есть конкретная, ощутимая польза.

Первый плюс: это их звериное чутье и способность смотреть на мир под другим углом. Всё это многократно доказанное на практике.

Второй плюс: через таких людей ты сразу получаешь выход на их круг общения. А они общаются с лучшими в мире, такими же компетентными, как они сами.

2. Совет для тех, кто зарабатывает странными способами: храните деньги безопасно, ФНС РФ сейчас буду трясти имущество у физиков. Если вы не Ротенберг, держать заработанное в РФ просто опасно.
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Частый совет сейчас — Турция.

Турция — страна номер 1 в мире по интеграции криптовалют. Да. Не Сингапур или США. А Турция.

К примеру, в Стамбуле есть улица криптообменников. Турки сразу сообразили, что крипта — идеальный инструмент для торговли и перевода денег в мире мимо банков.

За три последних года криптой начали оплачивать товарные потоки на порядок больше. Теперь оплата идёт не только в сторону Китая, но и по всему миру. Мимо ЦБ всех стран.

В банковской «конве» (черный выгон денег) больше нет особого смысла.

И никто ничего с этим поделать не может. В России, традиционно, идут попытки всё запретить. Но рынок — это рынок и на запреты наших властей ему пофиг.

Конкретный совет, который дают в сети: если у вас есть деньги в РФ, вы покупаете крипту в РФ. Переводите её туркам. Турки кладут на ваш счет в банк. Происходит операция почти мгновенно. Как только вы отдали наличные за крипту в РФ, на счет в Турции деньги могут зайти уже через час.

Турки не отчитываются в РФ и прочие страны об открытии счетов и движении средств. Совсем хорошо, если у вас есть паспорт другого государства. В этом случае положите деньги на этот паспорт.

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Ещё Турки не задают вопросов о происхождении средств. Если вы переводите свои деньги к ним в страну — они просто благодарны за это.

3. В ближайший год случится крупнейший экономический кризис. Сильнее, чем «кризис доткомов» марта 2000 года. Напомню, уровень Насдак после доткомов восстановился только через 15 лет.

За год в мире напечатали 30% всех денег в истории. Все они идут на фондовый рынок.

Встает вопрос: как сохранить?

Ответ простой: в любой кризис способом сохранения было золото. С этой точки зрения в Турции тоже хорошо. Это одна из немногих стран в мире, где можно покупать и хранить физическое золото. В России — нельзя, у нас за это уголовная ответственность.

Времени, чтобы зафиксироваться из бумаг в металлы, осталось не очень много.

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Скоро случится всеобщее падение фонды. Рынок крипты тоже схлопнется, но потом отрастет быстрее всех.

Экономика России в этот кризис упадет сильно. Запасы ЗВР на пересчет к населению у нас ничтожно малы. А кроме ЗВР в стране ничего больше нет.

4. Глобально крипта будет расти быстро. По одной простой причине: её не могут печатать как доллары США, рубли или другие фантики. В крипте самое честное обеспечение: электричество и вычислительные мощности.

Только биткоин сейчас потребляет больше электричества в год, чем вся Аргентина (125 Twh за год). А если взять весь рынок крипты, то потребление уже как в половине Латинской Америки. А через два года будет больше, чем потребление всего континента.

Аналогичная ситуация с вычислительными мощностями. Ничто в мире сейчас не требует столько нового и дорого железа, как крипта.
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Да, крипта — совсем молодая и не стабильная валюта. Но за этой сферой будущее.
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