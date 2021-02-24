Возмутительная история и загадочный вопрос: обзор форума «Клерка»

Осталось совсем чуть-чуть до весны, а там, глядишь, и закончится годовая отчетность. Держимся, ждем тепла и солнца. А пока посмотрим, что обсуждали в форуме «Клерка» на прошлой неделе.

Самая интересная тема посвящена возмутительному случаю — ИП сняли с учета по НПД задним числом. И собираются пересчитать налоги за 11 месяцев. А чего налоговики так поторопились? Можно было еще годика полтора подождать, и бюджет больше пеней и штрафов получил бы. Да, стоит отметить «героев» истории — налоговая Ленинского района г. Екатеринбург.

Коронавирусная помощь государства обернулась головной болью для бухгалтеров. Одну из проблем обсуждали в теме Льготный кредит 2% отражение в учете.

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Загадочный вопрос задали бухгалтеру на собеседовании. Никто его не понял, но сошлись на том, что от такого работодателя надо бежать сразу.

Перевыставление компенсации за тепловую энергию обсуждали в этой теме. А в соседней теме объясняли, почему нельзя перевыставление электроэнергии оформлять как реализацию.

На эти вопросы так никто и не ответил. Может, вы сможете помочь?