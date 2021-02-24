Обзор изменений в Едином плане счетов и забалансовом учете

17 октября 2020 г. вступил в силу Приказ Минфина РФ от 14.09.2020 № 198н, которым внесены изменения в Единый план счетов бухгалтерского учета и Инструкцию № 157н. Ряд изменений вступают в действие с 2021 года. Изменения необходимо применять при ведении бухгалтерского учета и при составлении бухгалтерской отчетности по состоянию на 1 января 2021 г.

Что изменилось в Инструкции № 157н

В Инструкцию № 157н внесены изменения следующего характера:

дополнительные забалансовые счета и (или) аналитические коды синтетических счетов Единого плана счетов устанавливаются в рамках учетной политики субъекта учета (единой учетной политики — при централизации учета) с учетом требований субъекта консолидированной отчетности по раскрытию информации при ведении бухгалтерского учета и в бухгалтерской (финансовой) отчетности (п. 1);

передача по решению субъекта учета полномочий по ведению бухгалтерского учета, в том числе по составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности, другому государственному (муниципальному) учреждению (централизованной бухгалтерии) осуществляется по согласованию с субъектом консолидированной отчетности (с главным распорядителем бюджетных средств, в ведении которого находится учреждение), на основании договора (соглашения) (п. 5);

организация и ведение бухгалтерского учета осуществляются субъектом учета (централизованной бухгалтерией) согласно учетной политике, сформированной в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета государственных финансов и Инструкцией № 157н (п. 6). Ранее — в соответствии с СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки».

Регистры бухгалтерского учета

П. 11 Инструкции № 157н содержит перечень журналов операций бухгалтерского учета, применяемых в государственных (муниципальных) учреждениях. В этот перечень добавлены нижеперечисленные регистры:

журнал операций межотчетного периода;

журнал операций по исправлению ошибок прошлых лет.

Ранее записи по исправлению ошибок прошлых лет отражались обособлено в журнале по прочим операциям с отметкой «Исправление ошибок прошлых лет», теперь бухгалтерские записи бухгалтерские записи по исправлению ошибок прошлых лет и по операциям, отраженным в межотчетном периоде, подлежат обособлению в бухгалтерском учете в отдельных журналах операций.

В Методических указаниях по применению форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, утвержденных Приказом Минфина РФ от 30.03.2015 № 52н (в редакции Приказа Минфина РФ 15.06.2020 № 103н) представлен порядок применения новых форм журналов операций.

Правила переноса оборотов по счетам

Дополнения, введенные в п. 11 Инструкции № 157н, говорят о том, что при завершении текущего финансового года обороты по счетам, отражающим увеличение и уменьшение активов и обязательств, не переходят в регистры бухгалтерского учета очередного финансового года, за исключением счетов учета расчетов по дебиторской и кредиторской задолженности, содержащих в 24-26 разрядах номера счета подстатьи 560, 660, 730, 830 КОСГУ.

Необходимо учитывать, что текст данного положения приведен в инструкции не полностью.

Правила формирования номера счета

На основании внесенных изменений в п. 21.2 Инструкции № 157н (в новой редакции), при ведении бухгалтерского учета хозяйственные операции бюджетных, автономных учреждений отражаются на счетах рабочего плана счетов, содержащих в 5 — 14 разрядах номера счета нули, за исключением отражения объектов бухгалтерского учета, возникающих:

при осуществлении деятельности с целевыми средствами, предоставляемыми в рамках реализации национальных проектов (программ), комплексного плана модернизации расширения магистральной инфраструктуры (региональных проектов в составе национальных проектов);

а также в случае, если иное не предусмотрено требованиями целевого назначения активов, обязательств, иных объектов бухгалтерского учета.

До внесения изменений в этом пункте было указано, что в 5-14 разрядах номера счета отражаются нули, если иное не предусмотрено учетной политикой учреждения.

Единый план счетов

В Едином плане счетов уточнены наименования балансовых счетов 0 105 01 000 и 0 104 90 000. К другим счетам, по которым произведена корректировка названия (при этом назначение осталось прежнее), относятся счета 0 205 45 000, 0 206 41 000, 0 206 52 000, 0 206 81 000, 0 207 04 000, 0 302 41 000, 0 302 81 000.

Ниже приведем новые аналитические счета:

0 205 38 000 «Расчеты по доходам по выполненным этапам работ по договору строительного подряда».

«Расчеты по доходам по выполненным этапам работ по договору строительного подряда». 0 207 40 000 «Расчеты по прочим долговым требованиям».

«Расчеты по прочим долговым требованиям». 0 208 50 000 «Расчеты с подотчетными лицами по безвозмездным перечислениям» с детализацией по счетам:

«Расчеты с подотчетными лицами по безвозмездным перечислениям» с детализацией по счетам: 0 208 52 000 «Расчеты с подотчетными лицами по перечислениям наднациональным организациям и правительствам иностранных государств».

«Расчеты с подотчетными лицами по перечислениям наднациональным организациям и правительствам иностранных государств». 0 208 53 000 «Расчеты с подотчетными лицами по перечислениям наднациональным организациям и правительствам иностранных государств».

«Расчеты с подотчетными лицами по перечислениям наднациональным организациям и правительствам иностранных государств». 0 208 52 000 «Расчеты с подотчетными лицами по перечислениям наднациональным организациям и представительствам иностранных государств».

«Расчеты с подотчетными лицами по перечислениям наднациональным организациям и представительствам иностранных государств». 0 208 53 000 «Расчеты с подотчетными лицами по перечислениям международным организациям».

«Расчеты с подотчетными лицами по перечислениям международным организациям». 0 302 51 000 «Расчеты по перечислениям другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации».

«Расчеты по перечислениям другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации». 0 302 52 000 «Расчеты по перечислениям наднациональным организациям и правительствам иностранных государств».

Детализирован счет 0 401 40 000 «Доходы будущих периодов»

0 401 41 000 «Доходы будущих периодов к признанию в текущем году»;

«Доходы будущих периодов к признанию в текущем году»; 0 401 49 000 «Доходы будущих периодов к признанию в очередные года».

Счета 0 401 41 000, 0 401 49 000 формируются по соответствующим аналитическим кодам вида поступлений, выбытий объекта учета (кодам КОСГУ либо — в случае установления в рамках учетной политики — по кодам дополнительной детализации статей и (или) подстатей КОСГУ).

Переименованы следующие счета:

0 104 90 000 «Амортизация имущества и концессии» после изменений наименование «Амортизация имущества учреждения и концессии»;

«Амортизация имущества и концессии» после изменений наименование «Амортизация имущества учреждения и концессии»; 0 105 01 000 «Медикаменты и перевязочные средства» после изменений наименование «Лекарственные препараты и медицинские материалы», на счете учитываются медикаменты, компоненты, эндопротезы, бактерийные препараты, сыворотки, кровь, вакцины и перевязочные средства, иные лекарственные препараты и медицинские изделия, применяемые в медицинских целях (п. 118 Инструкции № 157н).

Забалансовый учет

Ниже приведем новые забалансовые счета:

33 «Ценные бумаги по договорам РЕПО». Аналитический счет ведется по соответствующим кодам бюджетной классификации (кодам КОСГУ) в целях отражения операций по зачету взаимных обязательств по первой и второй частям договоров РЕПО. Обратим внимание, что вступление в силу порядка применения данного счета предусмотрено только с 2021 г.;

«Ценные бумаги по договорам РЕПО». Аналитический счет ведется по соответствующим кодам бюджетной классификации (кодам КОСГУ) в целях отражения операций по зачету взаимных обязательств по первой и второй частям договоров РЕПО. Обратим внимание, что вступление в силу порядка применения данного счета предусмотрено только с 2021 г.; 38 «Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии» — предназначен для учета суммы инвестиций (предельного размера расходов) на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения, предусмотренной концессионным соглашением. Аналитический учет по счету ведется в разрезе объектов концессионных соглашений и правовых оснований (наименование концессионера и реквизиты концессионного соглашения (п. 390.1, 390.2 Инструкции № 157н));

«Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии» — предназначен для учета суммы инвестиций (предельного размера расходов) на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения, предусмотренной концессионным соглашением. Аналитический учет по счету ведется в разрезе объектов концессионных соглашений и правовых оснований (наименование концессионера и реквизиты концессионного соглашения (п. 390.1, 390.2 Инструкции № 157н)); 39 «Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии» — применяется для учета уполномоченным субъектом учета увеличения стоимости имущества концедента (фактической суммы произведенных концессионером инвестиций на создание (реконструкцию) объекта соглашения на основе информации, предоставленной концессионером). Аналитический учет по счету ведется в разрезе объектов концессионных соглашений и правовых оснований (наименование концессионера и реквизиты концессионного соглашения) (п. 390.3, 390.4 Инструкции № 157н);

«Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии» — применяется для учета уполномоченным субъектом учета увеличения стоимости имущества концедента (фактической суммы произведенных концессионером инвестиций на создание (реконструкцию) объекта соглашения на основе информации, предоставленной концессионером). Аналитический учет по счету ведется в разрезе объектов концессионных соглашений и правовых оснований (наименование концессионера и реквизиты концессионного соглашения) (п. 390.3, 390.4 Инструкции № 157н); 45 «Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда» — счет предназначен для учета результата долгосрочного договора строительного подряда исполнителем работ (подрядчиком) по указанному договору в части объемов выполненных по долгосрочному договору строительного подряда работ, себестоимости выполненных по долгосрочному договору строительного подряда работ, расходов субъекта учета, понесенных в отчетном периоде сверх сводного сметного расчета и не включенных в себестоимость выполнения работ по долгосрочному договору строительного подряда. Аналитический учет по счету ведется в разрезе долгосрочных договоров строительного подряда с учетом требований к аналитическому учету, предусмотренных учетной политикой субъекта учета (единой учетной политикой при централизации учета) (п. 395, 396 Инструкции № 157н).

Новые забалансовые счета необходимо применять учреждениям, у которых имеются соответствующие объекта учета.

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Отметим, что в Инструкции № 157н произведены уточнения порядка учета объектов на нижеперечисленных забалансовых счетах:

02 «Материальный ценности на хранении» изменения и дополнения внесены в части материальных ценностей учреждения, которые не соответствуют критериям активов, их необходимо учитывать, по условной оценке, «один объект — один рубль» (п. 335);

«Материальный ценности на хранении» изменения и дополнения внесены в части материальных ценностей учреждения, которые не соответствуют критериям активов, их необходимо учитывать, по условной оценке, «один объект — один рубль» (п. 335); 03 «Бланки строгой отчетности» изменения и дополнения внесены в части применения счета для учета бланков строгой отчетности, аналитический учет по счету необходимо вести в разрезе каждого вида бланка строгой отчетности (по их наименованию, серии, и номеру) в разрезе ответственного лица и места хранения в книге по учету бланков строгой отчетности (п. 338);

«Бланки строгой отчетности» изменения и дополнения внесены в части применения счета для учета бланков строгой отчетности, аналитический учет по счету необходимо вести в разрезе каждого вида бланка строгой отчетности (по их наименованию, серии, и номеру) в разрезе ответственного лица и места хранения в книге по учету бланков строгой отчетности (п. 338); 04 «Сомнительная задолженность» изменения и дополнения внесены в части порядка списания с забалансового учета. Сомнительная задолженность списывается с забалансового учета на основании решения комиссии учреждения по поступлению и выбытию активов о признании задолженности безнадежной к взысканию при наличии документов, подтверждающих неопределенность относительно получения экономических выгод или полезного потенциала, а также в случаях, предусмотренных законодательством РФ, в том числе по завершении срока возможного возобновления процедуры взыскания задолженности согласно законодательству РФ (п. 339);

«Сомнительная задолженность» изменения и дополнения внесены в части порядка списания с забалансового учета. Сомнительная задолженность списывается с забалансового учета на основании решения комиссии учреждения по поступлению и выбытию активов о признании задолженности безнадежной к взысканию при наличии документов, подтверждающих неопределенность относительно получения экономических выгод или полезного потенциала, а также в случаях, предусмотренных законодательством РФ, в том числе по завершении срока возможного возобновления процедуры взыскания задолженности согласно законодательству РФ (п. 339); 07 «Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры» изменения и дополнения внесены в части одновременного предоставления лицами ответственными за приобретение и вручение (дарение) ценных подарков (сувениров), документов, подтверждающих приобретение и вручение ценных подарков (сувениров), информация о таких материальных ценностях на забалансовом счете не отражается (признаются расходы текущего финансового периода в сумме стоимости ценных подарков (сувениров)) (п. 345);

«Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры» изменения и дополнения внесены в части одновременного предоставления лицами ответственными за приобретение и вручение (дарение) ценных подарков (сувениров), документов, подтверждающих приобретение и вручение ценных подарков (сувениров), информация о таких материальных ценностях на забалансовом счете не отражается (признаются расходы текущего финансового периода в сумме стоимости ценных подарков (сувениров)) (п. 345); 08 «Путевки неоплаченные» изменения и дополнения внесены в части ведения аналитического учета в разрезе объектов имущества, ответственных лиц, местонахождения объектов (адресов, мест хранения) (п. 348);

«Путевки неоплаченные» изменения и дополнения внесены в части ведения аналитического учета в разрезе объектов имущества, ответственных лиц, местонахождения объектов (адресов, мест хранения) (п. 348); 09 «Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных» изменения и дополнения внесены в части аналитического учета по счету который ведется в разрезе объектов транспортных средств, ответственных лиц, номенклатуры запасных частей (с указанием производственных номеров при их наличии) (п. 350);

«Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных» изменения и дополнения внесены в части аналитического учета по счету который ведется в разрезе объектов транспортных средств, ответственных лиц, номенклатуры запасных частей (с указанием производственных номеров при их наличии) (п. 350); 10 «Обеспечение исполнения обязательств» изменения и дополнения внесены в части аналитического учета, по счету, который ведется в разрезе видов имущества, видов валют, контрагентов, идентификаторов обязательств, идентификаторов обеспечения, мест хранения (адресов) (п. 352);

«Обеспечение исполнения обязательств» изменения и дополнения внесены в части аналитического учета, по счету, который ведется в разрезе видов имущества, видов валют, контрагентов, идентификаторов обязательств, идентификаторов обеспечения, мест хранения (адресов) (п. 352); 11 «Государственные и муниципальные гарантии» изменения и дополнения внесены в части аналитического учета, по счету, в разрезе субъектов гражданских прав (обязательств), видов гарантий, видов долга (внутренний, внешний), правовых оснований (договоров, контрактов), кодов бюджетной классификации, элементов бюджетов, регистрационных номеров (п. 354);

«Государственные и муниципальные гарантии» изменения и дополнения внесены в части аналитического учета, по счету, в разрезе субъектов гражданских прав (обязательств), видов гарантий, видов долга (внутренний, внешний), правовых оснований (договоров, контрактов), кодов бюджетной классификации, элементов бюджетов, регистрационных номеров (п. 354); 17 «Поступления денежных средств», 18 «Выбытия денежных средств» изменения и дополнения внесены в части аналитического учета, по счетам, в разрезе счетов (лицевых счетов), кодов классификации доходов (расходов) бюджетов, кодов финансового обеспечения, кодов КОСГУ, видов валют (п. 366, 368);

«Поступления денежных средств», 18 «Выбытия денежных средств» изменения и дополнения внесены в части аналитического учета, по счетам, в разрезе счетов (лицевых счетов), кодов классификации доходов (расходов) бюджетов, кодов финансового обеспечения, кодов КОСГУ, видов валют (п. 366, 368); 20 «Задолженность, не востребованная кредиторами» изменения и дополнения внесены в части аналитического учета, по счету, в разрезе кодов классификации доходов бюджетов, кодов классификации расходов бюджетов, кодов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов, контрагентов (кредиторов), видов платежей (кодов финансового обеспечения) (п. 372);

«Задолженность, не востребованная кредиторами» изменения и дополнения внесены в части аналитического учета, по счету, в разрезе кодов классификации доходов бюджетов, кодов классификации расходов бюджетов, кодов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов, контрагентов (кредиторов), видов платежей (кодов финансового обеспечения) (п. 372); 23 «Периодические издания для пользования» изменения и дополнения внесены в части аналитического учета, по счету, который ведется по номенклатуре периодических изданий и единицам измерения (один номер, один комплект) (п. 378);

«Периодические издания для пользования» изменения и дополнения внесены в части аналитического учета, по счету, который ведется по номенклатуре периодических изданий и единицам измерения (один номер, один комплект) (п. 378); 27 «Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)» изменения и дополнения произошли в части предназначения счета, который необходимо применять так же для учета материальных ценностей, которые относятся к объектам основных средств, и иного имущества, выданного учреждением в постоянное личное пользование работникам для выполнения ими служебных (должностных) обязанностей, предусматривающих использование полученного имущества, в том числе за пределами территории учреждения, вне продолжительности действующего режима рабочего времени, в целях обеспечения контроля за его сохранностью, целевым использованием и движением (п. 385);

«Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)» изменения и дополнения произошли в части предназначения счета, который необходимо применять так же для учета материальных ценностей, которые относятся к объектам основных средств, и иного имущества, выданного учреждением в постоянное личное пользование работникам для выполнения ими служебных (должностных) обязанностей, предусматривающих использование полученного имущества, в том числе за пределами территории учреждения, вне продолжительности действующего режима рабочего времени, в целях обеспечения контроля за его сохранностью, целевым использованием и движением (п. 385); 31 «Акции по номинальной стоимости» изменения и дополнения внесены в части ведения аналитического учета, по счету, в разрезе видов акций, контрагентов (эмитентов), реестровых номеров акций (п. 390).

В заключение приведем необходимые мероприятия, которые необходимо провести в бухгалтерском учете до составления отчетности за 2020 год в связи с изменениями в Едином плане счетов, общих положениях Инструкции № 157н и забалансовом учете.

Если учреждение планирует ввести (или вводило ранее) дополнительные аналитические коды синтетических счетов, забалансовые счета, необходимо согласовать это с органом, которому представляется отчетность (с учредителем, финансовым органом, ГРБС).

Потребуется провести корректировку рабочего плана счетов в соответствии с изменениями, внесенными в Единый план счетов, в том числе ввести новые аналитические (балансовые) и забалансовые счета при наличии соответствующих объектов учета.

Учтенные на счете 0 401 40 000 «Доходы будущих периодов», необходимо разделить по датам их признания и перенести на счета:

0 401 41 000 — в части сумм, подлежащих признанию в текущем году;

— в части сумм, подлежащих признанию в текущем году; 0 401 49 000 — в части сумм, подлежащих признанию в очередные годы.

Выданные в личное пользование сотрудникам основные средства необходимо отразить на забалансовом счете 27.

С учетом внесенных изменений в соответствии с Инструкцией № 157н нужно организовать аналитический учет на забалансовых счетах.