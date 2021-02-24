Инвестиции в проекты за рубежом: нужно ли вам это и какие у них перспективы

Облигации федерального займа (ОФЗ), которые в течение нескольких лет были верными друзьями русского инвестора, с течением времени потеряли свою привлекательность. Оно и понятно: во-первых, данные инструменты ощутимо подвержены валютным рискам и теряют свою стоимость вместе с нашим многострадальным рублем, а, во-вторых, их доходность, хоть и превосходит проценты по нынешним полумертвым депозитам, все же недостаточно высока для отечественной инфляции. По этой причине консервативные инвесторы, доля которых, по разным оценкам, насчитывает от 65 до 90%, интенсивно вкладываются в другие финансовые инструменты с фиксированным доходом (так называемые fixed income).

Говоря об инструментах категории fixed income, в первую очередь, на ум приходят те же самые облигации — ценные бумаги, фактически представляющие собой кредит, который вы и ещё тысячи других людей дают тому или иному заемщику, как правило, компании или государству.

Доходность корпоративных облигаций превосходит таковую у государственных, поскольку в первом случае риски инвестора выше. Это происходит потому, что у корпорации, в отличие от государства, существует не иллюзорный шанс «захлебнуться» и объявить дефолт, то есть отказ от своих обязательств по облигациям. Хотя, с другой стороны, существуют и такие государства, облигации которых также нельзя назвать надежными (Венесуэла, Египет, Зимбабве, и т.д.).

Казалось бы, облигации — идеальный вариант для консервативного инвестора. Однако люди, искушенные в личных инвестициях, наверняка согласятся, что зачастую поиск облигаций представляет собой дьявольскую вилку между надёжностью и доходностью. Устойчивые и «вкусные» облигации компаний из Европы и США в соответствующих валютах приносят доход своим держателям в районе 3-4% годовых. А если рассматривать развивающиеся рынки, то там инвесторы подстерегают валютные риски, страновые риски и прочие факторы, делающие «тамошние» облигации не такими уж и консервативными — периодические обвалы рынков развивающихся стран (Аргентина, Турция) явное тому подтверждение.

Выходом из этих инвестиционных ножниц могут стать инвестиции в зарубежную недвижимость (точнее, в девелопмент). Нет, это не означает, что нужно покупать квартиру в Майами или Сан-Хосе и сдавать ее туристам — эта бизнес-модель больше подходит для Сочи. Речь идёт об инвестициях в проекты по застройке — фактически, в кредитование зарубежных застройщиков.

В целом, схема выглядит так: в условных США существует инвестиционная компания, которая вкладывается в земельные участки под их дальнейшую застройку (так называемый LAD — land acquisition and development). При этом инвестиционная компания имеет генеральное соглашение с застройщиком, согласно которому последний обязуется купить землю у инвестиционной компании для дальнейшей постройки зданий. В свою очередь, для первичной покупки земли инвестиционной компании нужны средства, и она привлекает их у частных лиц на основе инвестиционного договора (самый распространенный вариант — вклад на 3 года под 7% годовых в долларах США).

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Таким образом, частное лицо, находящееся в начале цепочки (а это и есть физическое лицо — инвестор) фактически ничем не рискует, так как, предоставляя средства данной компании, он, по сути, вкладывает свои деньги на три года под фиксированные ~7% годовых, получая в руки актив — землю, на период инвестирования. Для инвестиций в долларах США это высокая доходность, которая, вместе с тем, сочетается с максимально низким уровнем риска.