Актуальные вопросы исчисления страховых взносов в различных ситуациях

В 2020 году Минфин выпустил ряд писем, разъясняющих порядок исчисления страховых взносов в неоднозначных ситуациях. Рассмотрим некоторые примеры.

Пример 1.

Работник был направлен в командировку. Дата, указанная в проездном документе, и дата начала (окончания) командировки не совпадают. Подлежит ли в этом случае обложению страховыми взносами сумма возмещения организацией расходов работника на проезд до места командировки и обратно?

Такая ситуация была рассмотрена в Письме Минфина от 23.09.2020 № 03-15-06/83264.

В соответствии с пп. 2 п. 1 ст. 422 Налогового кодекса РФ все виды установленных законодательством РФ, законодательными актами субъектов РФ, решениями представительных органов местного самоуправления компенсационные выплаты (в пределах установленных норм), связанные, в частности, с выполнением физическим лицом трудовых обязанностей, не подлежат обложению страховыми взносами для плательщиков страховых взносов — организаций.

Помимо этого, п. 2. этой же статьи НК РФ предусмотрено, что при оплате плательщиками расходов на командировки работников как в пределах РФ, так и за ее пределами фактически произведенные и документально подтвержденные целевые расходы на проезд до места назначения и обратно также не подлежат обложению страховыми взносами.

Служебной командировкой является поездка работника по распоряжению работодателя на определенный срок для выполнения служебного поручения вне места постоянной работы (ст. 166 Трудового кодекса РФ).

Направление работников в служебные командировки имеет свои особенности, которые перечислены Положением об особенностях направления работников в служебные командировки, утвержденным Постановлением РФ от 13.10.2008 № 749.

Данным положением установлено, что датой выезда в командировку считается дата отправления транспортного средства (автобуса, поезда, самолета и др.) от места постоянной работы командированного работника, а днем приезда из командировки считается дата прибытия в место постоянной работы

Можно сделать вывод, при условии, что дата начала командировки в приказе организации о командировании не соответствует дате, указанной в проездном документе, оплата организацией проезда работника к месту командировки не является компенсацией его расходов, связанных со служебной командировкой.

В письме в качестве примера приведена следующая ситуация: работник направлен в две командировки (в Москву и в Санкт-Петербург). Но он не стал возвращаться из места назначения первой командировки (Москва) к месту работы (Сыктывкар), а вылетел оттуда сразу в Санкт-Петербург, то есть в пункт назначения второй командировки. Работником был предоставлен единый авиабилет по маршруту Москва — Санкт-Петербург — Сыктывкар. По мнению Минфина, так как по информации ПАО «Аэрофлот» невозможно выделить стоимость авиабилета по маршруту Москва — Санкт-Петербург из общей стоимости авиабилета, расчет стоимости этого маршрута стоит произвести пропорционально расстоянию между указанными городами.

Отметим, что разъяснения такого содержания не являются новыми. Аналогичные им финансовое ведомство предоставляло и ранее в Письме от 06.03.2020 № 03-04-06/16878 в отношении ситуаций, когда командированный задержался в командировке на выходные или праздники и дата окончания командировки согласно приказу, соответственно, не совпадает с датой, указанной в проездном документе.

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Пример 2.

Заключен трехсторонний договор между Федеральным государственным бюджетным учреждением, грантополучателем — физическим лицом и организацией — ФГБУ. Согласно условиям договора грантодатель перечисляет средства гранта для выполнения работ по научному проекту на счет организации, производящей расчеты с грантополучателем. Грантополучатель при этом является физическим лицом и состоит в трудовых отношениях с организацией. Помимо этого, для осуществления проекта могут быть привлечены физические лица, которые не состоят в трудовых отношениях с организацией, на основании договора гражданско-правового характера.

Возникает вопрос, должны ли облагаться страховыми взносами выплаты, производимые организацией за счет средств гранта физическим лицам?

Разъяснения по вопросу обложения страховыми взносами выплат за счет средств гранта представлены в Письме Минфина РФ от 07.08.2020 № 03-15-06/69331.

Согласно п. 1 ст. 420 НК РФ, под объектом обложения страховыми взносами для организации понимаются выплаты и иные вознаграждения в пользу физических лиц, подлежащих обязательному социальному страхованию, в том числе в рамках трудовых отношений и по гражданско-правовым договорам, предметом которых являются выполнение работ, оказание услуг.

Учитывая содержание п. 1 п. 1 ст. 419 НК РФ, согласно которому плательщиками страховых взносов считаются лица, производящие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, в частности организации, можно сделать вывод, что у организации, производящей данные выплаты, возникает обязанность по исчислению и уплате страховых взносов с указанных выплат.

То есть, если организация производит выплаты физическим лицам, состоящих с ней в трудовых отношениях, включая случаи, когда эти трудовые отношения не связаны с реализацией проекта, на который предоставляется грант, а также выплаты в рамках договоров гражданско-правового характера, суммы таких выплат (помимо сумм, перечисленных в ст. 422 НК РФ) вне зависимости от источника их финансирования, в том числе за счет средств гранта, облагаются страховыми взносами.

Уплата страховых взносов при этом не должна осуществляться за счет физических лиц, которые получают выплаты за счет средств гранта.

Однако, если выплаты за счет средств гранта производятся грантодателем в пользу грантополучателя — физического лица, не состоящего в трудовых отношениях и не заключавшего гражданско-правовых договоров на выполнение работ, оказание услуг грантодателю, такие выплаты страховыми взносами не облагаются.

Пример 3.

Работнику была оказана материальная помощь в связи с финансовыми трудностями. Облагается ли такая выплата страховыми взносами?

Как сказано в Письме ФНС РФ от 24.07.2020 № БС-4-11/11908@, полный перечень освобождаемых от обложения страховыми взносами сумм материальной помощи, оказываемой плательщиками, указан в пп. 3 п. 1 ст. 422 НК РФ, а именно:

физическим лицам в связи со стихийными бедствиями или другими чрезвычайными обстоятельствами в целях возмещения причиненного им материального ущерба или вреда их здоровью, а также физическим лицам, пострадавшим от террористических актов на территории РФ;

работнику в связи со смертью члена (членов) его семьи;

работникам, являющимися родителями, усыновителями, опекунами, при рождении (соответственно, усыновлении) ребенка, установлении опеки над ребенком, выплачиваемой в течение первого года после рождения (усыновления, установления опеки), но не более 50 000 руб. на каждого ребенка.

Следовательно, суммы единовременной материальной помощи, которая была оказана плательщиками в пользу физических лиц по иным причинам, не поименованным в ранее упомянутом подпункте, облагаются страховыми взносами в установленном порядке как выплаты в рамках трудовых отношений.