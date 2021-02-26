Федеральные стандарты 2021 года: важные детали для бюджетного учета

Рассмотрим федеральные стандарты «Совместная деятельность», «Выплаты персоналу» и «Информация о связанных сторонах», которые вступили в силу 1 января 2021 г.

Федеральный стандарт «Совместная деятельность»

Стандарт регламентирует порядок бухгалтерского учета объектов, возникающих при осуществлении совместной деятельности по договору простого товарищества без образования юридического лица или по соглашению о совместных действиях без объединения имущества (вкладов), направленных на достижение целей, не связанных с извлечением прибыли, без образования юридического лица, а также правила раскрытия в отчетности информации об участии субъекта учета в указанной деятельности.

Если имущество участников соглашения о совместной деятельности не объединяется, каждый субъект учета оставляет на своем балансе все используемые активы (ОС, НМА, НПА, МЗ), не переводя их в категорию финансовых вложений. Учреждение ведет бухгалтерский учет в соответствии с действующими нормативными актами, Учетной политикой. В части, относящейся к совместной деятельности, следует применять обособленную аналитику.

В результате выполнения совместных операций у госучреждения могут образоваться активы и доходы, которые нужно принять к учету. При признании таких активов и доходов и выполнении их стоимостной оценки следует руководствоваться:

действующим законодательством в сфере бухучета, в том числе инструкциями и стандартами;

внутренними локальными нормативными актами, в первую очередь Учетной политикой;

соглашением о ведении совместной деятельности.

У субъекта учета, выполняющего завершающие хозяйственные операции, возникают активы и доходы, подлежащие передаче другим участникам. Активы при этом следует учитывать на забалансе, откуда и производить передачу, а причитающиеся другим субъектам учета доходы следует отразить в качестве обязательств перед ними.

В бухгалтерской отчетности учреждению-участнику нужно представить следующие сведения:

по каждому соглашению, не предусматривающему объединения имущества: цель и гражданско-правовую форму совместной деятельности, величину активов и обязательств, доходов и расходов, признанных за отчетный период в связи с совместной деятельностью;

по каждому договору простого товарищества: цель совместной деятельности, величину вклада по договору и размер дохода за отчетный период;

субъект, ведущий общий бухучет, должен сформировать обособленную бухгалтерскую отчетность простого товарищества в соответствии с действующими инструкциями. Если участниками договора были юрлица, не имеющие отношения к бюджетной сфере, нужно раскрыть информацию о размере их вкладов.

Федеральный стандарт «Выплаты персоналу»

Минфин выпустил методические рекомендации по применению федерального стандарта бухучета госфинансов «Выплаты персоналу». В них обобщены правила учета выплат персоналу, в том числе за счет резервов предстоящих расходов.

В учетной политике предусмотрите, на какую дату будете впервые начислять резерв по пенсионным и иным аналогичным выплатам. Это новый вид резерва. Он включает суммы государственного пенсионного обеспечения (кроме выплат из ПФР), а также суммы, которые назначаются на основании локального акта организации по достижении работником установленного законом пенсионного возраста или стажа работы.

Порядок первоначального признания резерва согласуйте с учредителем и финорганом. В стандарте этот вопрос не урегулирован. При этом требования к учету нового вида резерва применяются с 1 января 2021 года. Показатель по счету 401.60 будете отражать в том числе в промежуточной отчетности следующего года. Полагаем, что показатели такой отчетности должны учитывать информацию о новом виде резерва.

В силу п. 4 СГС «Выплаты персоналу», данный стандарт применяется одновременно с положениями СГС «Концептуальные основы».

Классификация выплат персоналу

В целях бухгалтерского учета в государственных (муниципальных) учреждениях к выплатам персоналу относятся:

расходы на оплату труда персонала;

денежное содержание;

командировочные расходы;

страховые взносы;

иные выплаты.

При этом выплаты персоналу могут быть как в денежной, так и в натуральной форме (в виде предоставления товаров или услуг). Получателями выступают работники, члены их семей.

Выплаты персоналу делятся на две группы: текущие выплаты и отложенные выплаты.

Выплаты персоналу Текущие Отложенные Выплаты, обусловленные обязательствами учреждения по их осуществлению в срок и в размере, которые установлены законом, иным нормативным правовым актом, включая локальные нормативные акты, и (или) трудовым договором (служебным контрактом, контрактом) Выплаты, обусловленные обязанностью учреждения по их осуществлению, величина которых на момент их принятия представляет собой расчетно (документарно) обоснованную оценку обязательства с неопределенным временем (финансовым периодом) их исполнения.

Принимая во внимание трактовку термина «выплаты персоналу» (п. 6 СГС «Выплаты персоналу») и положения инструкций № 157н, 174н, отметим, что данный стандарт применяется в части выплат, отраженных, в частности, на следующих счетах бухгалтерского учета:

0 208 00 000 «Расчеты с подотчетными лицами»;

0 302 13 000 «Расчеты по начислениям на выплаты по оплате труда»;

0 302 63 000 «Расчеты по пособиям по социальной помощи населению в натуральной форме»;

0 303 00 000 «Расчеты по платежам в бюджеты»;

0 401 60 000 «Резервы предстоящих расходов».

Резерв по отпускам за отработанное работниками (сотрудниками) время, который в настоящее время обязательно формируется субъектом учета, до применения СГС «Выплаты персоналу» регулируется Инструкцией № 157н (Письмо Минфина РФ от 05.08.2019 № 02-07-07/58716).

Обратите внимание: выплаты персоналу в виде выходных пособий не относятся к отложенным.

Порядок признания выплат персоналу

Порядок признания в бухгалтерском учете выплат персоналу зависит от их классификации.

Текущие выплаты персоналу признаются в составе расчетов по принятым обязательствам по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда по факту их начисления за период, когда персонал исполнял трудовые функции (возлагаемые на него отдельные полномочия), должностные обязанности.

Объекты учета текущих выплат признаются в сумме денежных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в размере, установленном законом, иным нормативным правовым актом, включая локальные нормативные акты, и (или) трудовым договором (служебным контрактом, контрактом) (п. 8 СГС «Выплаты персоналу»).

После первоначального признания стоимостная оценка объектов учета текущих выплат персоналу изменению не подлежит (п. 11 СГС «Выплаты персоналу»).

Отложенные выплаты персоналу признаются в составе резерва предстоящих расходов на выплаты персоналу в том отчетном периоде, когда работники исполняли свои трудовые функции (должностные обязанности), в следующих размерах (п. 10 СГС «Выплаты персоналу»):

в части предстоящих расходов на оплату отпусков — в сумме предстоящей оплаты отпусков за фактически отработанное время и (или) компенсаций за неиспользованные отпуска, в том числе при увольнении, включая платежи на обязательное социальное страхование. Порядок расчета резерва предстоящих расходов по выплатам персоналу устанавливается учреждением в рамках учетной политики;

в части предстоящих расходов на пенсионные и иные аналогичные выплаты — в сумме бюджетных ассигнований (лимитов бюджетных обязательств) или в сумме показателей, утвержденных планом финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения и предусмотренных на соответствующие цели на очередной финансовый год и плановый период (п. 10 СГС «Выплаты персоналу»).

Стоимостная оценка объектов учета отложенных выплат персоналу подлежит пересмотру и (при необходимости) корректировке не реже чем на годовую отчетную дату (п. 12 СГС «Выплаты персоналу»).

Прекращение признания выплат персоналу

Выбытие с учета текущих выплат осуществляется по мере их исполнения. Прекращение признания отложенных выплат происходит по мере их признания текущими выплатами за счет сумм ранее признанного резерва предстоящих расходов.

Прекращение признания объектов учета отложенных выплат персоналу осуществляется по мере их признания за счет сумм ранее признанного резерва предстоящих расходов по выплатам персоналу. В случае избыточности суммы признанного резерва предстоящих расходов по выплатам персоналу (отложенных выплат персоналу) размер резерва корректируется (уменьшается) с отнесением на расходы текущего отчетного периода (п. 14 СГС «Выплаты персоналу»).

Раскрытие информации о выплатах персоналу в отчетности

Сведения о выплатах персоналу подлежат раскрытию в годовой отчетности учреждения. В частности, раскрывается следующая информация (п. 15 СГС «Выплаты персоналу»):

1) сумма задолженности по текущим выплатам персоналу на начало и конец отчетного периода;

2) сумма резерва предстоящих расходов по выплатам персоналу (отложенных выплат персоналу) на начало и конец отчетного периода по каждому виду обязанностей по выплатам персоналу;

3) сумма корректировок (увеличений, уменьшений) величины резерва предстоящих расходов по выплатам персоналу (отложенных выплат персоналу) по каждому виду таких выплат в структуре оснований. К данным операциям относятся:

признание объектов учета отложенных выплат персоналу;

признание объектов учета текущих выплат персоналу за счет сумм ранее признанного резерва предстоящих расходов по выплатам персоналу;

корректировка резерва предстоящих расходов по выплатам персоналу в части избыточно начисленных сумм.

Дополнительно в составе бюджетной информации учреждения указывается информация о пенсионных и иных аналогичных выплатах на плановый период (п. 16 СГС «Выплаты персоналу»).

Обратите внимание: при первом применении стандарта сопоставимая сравнительная информация за предыдущие отчетные периоды по отложенным выплатам в части пенсионных и иных аналогичных выплат в бухгалтерской отчетности не приводится (п. 17 СГС «Выплаты персоналу»).

Федеральный стандарт «Информация о связанных сторонах»

Для целей применения стандарта связанными сторонами являются следующие лица (п. 5 СГС «Информация о связанных сторонах»).

Связанные стороны Аффилированные лица субъекта отчетности в соответствии с законодательством РФ Лица, которые являются заинтересованными в заключении субъектом отчетности сделок в соответствии с законодательством РФ Лица, хозяйственные решения которых субъект отчетности на основании законодательства РФ, учредительных документов и соглашений имеет право определять или в принятии решений которых он может участвовать Иные лица, имеющие право на основании законодательства РФ, учредительных документов и соглашений определять хозяйственные решения, принимаемые субъектом отчетности, или имеющие возможность участвовать в их принятии

Операцией между субъектом отчетности и связанной стороной (далее — операции со связанными сторонами) считается любая операция по передаче (получению) активов, выполнению работ (оказанию услуг), их получению или факт хозяйственной жизни, ведущий к возникновению (прекращению) обязательств, независимо от того, являются ли указанные операции и (или) факты хозяйственной жизни обменными либо необменными операциями (п. 6 СГС «Информация о связанных сторонах»).

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Формирование информации о связанных сторонах

Суть стандарта сводится к тому, что субъект отчетности должен сформировать по состоянию на отчетную дату факты хозяйственной жизни, осуществляемые в рамках отношений со связанными сторонами. В состав (перечень) связанных сторон также включаются лица, которые являлись связанными сторонами субъекта отчетности на начало и (или) в течение отчетного периода, даже если на отчетную дату они уже не были его связанными сторонами (п. 7 СГС «Информация о связанных сторонах»).

С целью своевременного формирования годовой отчетности информация о составе (перечне) связанных сторон формируется субъектом отчетности не позднее первого рабочего дня года, следующего за отчетным.

Формирование информации о составе (перечне) связанных сторон и об операциях со связанными сторонами осуществляется на основании аналитического учета, обеспечиваемого при ведении бухгалтерского учета.

Отражение информации об операциях со связанными сторонами в отчетности

Как установлено в п. 10 — 13 СГС «Информация о связанных сторонах», в пояснениях к годовой бюджетной отчетности субъект отчетности раскрывает информацию об операциях со связанными сторонами, проведенных в отчетном периоде на условиях, отличающихся от обычных условий совершения им аналогичных операций с лицами, которые не являются его связанными сторонами.

Обратите внимание: не требуется раскрывать информацию об операциях со связанными сторонами субъектом отчетности в случае выполнения им возложенных на него полномочий и (или) функций в отношении организаций бюджетной сферы, которые являются для субъекта отчетности связанными сторонами (п. 10 СГС «Информация о связанных сторонах»).

Описанию подлежат:

1. Характер отношений субъекта отчетности и связанной стороны в рамках следующих видов операций (совершены в отчетном периоде):

безвозмездное перечисление (передача) активов;

предоставление (получение) кредитов, займов, ссуд;

реализация товаров, выполнение работ, оказание услуг;

операции с иным государственным (муниципальным) имуществом;

прочие операции.

2. Условия операций со связанными сторонами каждого вида с указанием отличий условий таких операций от условий аналогичных фактов хозяйственной жизни (операций) с юридическими (физическими) лицами, которые не являются связанными сторонами субъекта отчетности.

3. Объем операций со связанными сторонами каждого вида в денежном выражении с выделением сумм операций со связанными сторонами, расчеты по которым не завершены, включая:

описание условий и сроков осуществления (завершения) расчетов по операциям со связанными сторонами, а также формы расчетов;

величину образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода;

величину списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам.

Показатели, отражающие аналогичные по характеру (экономической сущности) операции со связанными сторонами, раскрываются в агрегированном виде, за исключением случаев, когда обособленное раскрытие таких операций необходимо для понимания их влияния на показатели годовой отчетности субъекта отчетности.