Налоговая проверила личный счет ИП и требует уплатить налог с наследства. Обзор форума «Клерка»

Похоже, налоговая начала шерстить личные счета предпринимателей, пытаясь найти сокрытые от налогов доходы. Причем не взирая на то, что именно пришло на счет.

Вот такую историю рассказали в форуме «Клерка». Налоговая залезла в личный банковский счет бывшего ИП и обнаружила там приход денег. И теперь требует налог по УСН. Но получено было наследство!

Оборудование купили, а оно не наше. Но такого не может быть, объяснили автору в этой теме.

Почему 30 число — плохой день для выплаты аванса, обсуждали в теме Аванс 30 числа как оплачивать в феврале?

Может ли быть минусовая выручка в Отчете о финансовых результатах? Оказывается, может.

Проблемы с 62 счетом после утраты права на УСН обсуждают в этой теме.

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