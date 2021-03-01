Коды периода представления в отчете 6-НДФЛ

В 6-НДФЛ код периода представления проставляется на титульном листе в специальной графе для этого показателя. Для каждого временного интервала в приказе ФНС закреплен свой шифр. В статье рассмотрим цифровые коды периодов представления, их назначение и необходимость.
Об отчете 6-НДФЛ
Отчет 6-НДФЛ необходим к предоставлению теми работодателями, которые выплачивают заработную плату физическим лицам по трудовым соглашениям и договорам гражданско-правового характера.
Последовательность и основные моменты заполнения формы отчета закреплены в приказе ФНС РФ от 14.10.2015 № ММВ-7-11/450.
Отчетность сдается по месту регистрации предприятия или ИП. Обособленным подразделениям следует сдавать отдельный расчет 6-НДФЛ также по месту их регистрации (согласно письму Министерства финансов РФ от 19.11.2015 № 03-04-06/66970 и письму ФНС РФ от 28.12.2015 № БС-4-11/23129).
Если численность работников фирмы не превышает 25 человек, то данный вид отчетности возможно предоставлять на бумажном носителе. Если число сотрудников свыше данной цифры, то отчитываться следует в электронном формате.
Срок предоставления формы — не позднее последнего числа месяца, следующего за отчетным периодом. Отчет включает титульный лист и два раздела.
Если организация за отчетный период не производила начисление и выплату доходов физлицам, не проводила начисление и удержание НДФЛ, то отчетность по форме 6-НДФЛ с нулевыми данными сдавать не нужно.
Кодирование данных в 6-НДФЛ
Наиболее часто с кодированием информации приходится сталкиваться при заполнении налоговой отчетности.
Все закодированные сведения в отчете 6-НДФЛ располагаются на первом листе в сжатом виде (данные преобразованы в цифры). К закодированным показателям относятся:
- ИНН — в комбинации цифр содержатся сведения о налоговом агенте (к какой ИФНС прикреплен, юридический адрес и пр.);
- КПП — девятизначный код, в котором зашифрована информация о налоговой инспекции, где компания состоит на учете, и основании постановки на налоговый учет;
- КППР — код периода представления расчета;
- КНО — четырехзначный код налогового органа: первые две цифры означают код региона РФ в соответствии с Конституцией, последующие две означают прикрепление к конкретной ИФНС (межрегиональной, межрайонной и др.);
- КМН — код ИФНС по месту нахождения налогового агента;
- прочие коды (ОКТМО, код способа представления формы).
Содержание отчета, касающееся отражения суммы выплаченных физическим лицам доходов, НДФЛ, даты и сроков, отображается в отчете без кодировки. Показатели суммы прописываются в рублях, календарные сведения в виде ЧЧ.ММ.ГГГГ.
Использование кодирования формы 6-НДФЛ имеет следующие плюсы:
- Информация предоставляется в едином формате, что облегчает ее обработку при помощи компьютерных программ.
- Сокращается количество листов формы — зашифрованная информация занимает меньше места.
Для чего необходим КППР
Код периода предоставления 6-НДФЛ — это идентификатор, используемый в целях автоматизации обработки информации. Поэтому следует не только максимально точно указывать данные, но и применять верную форму их отражения:
- Все коды периодов 6-НДФЛ состоят из двух цифр, в соответствующих графах формы под этот идентификатор отведено определенное количество мест. Оформляя отчетность, запрещено оставлять свободные ячейки. Если данные отсутствуют, ставится прочерк.
- Если отчет заполняется вручную, на бумаге допускается использовать только синие, фиолетовые или черные чернила. Вписываемые данные должны быть отражены насыщенным цветом без искажений.
- Не допускается зачеркивать или стирать информацию, использовать корректоры. Если какой-либо код прописан неверно, следует переоформить весь отчет с указанием правильных сведений.
В большинстве случаев при заполнении формы применяется специальное программное обеспечение, многие операции производятся автоматически, что исключает возможность ошибки.
Какой период представления указывать за 1–2 кварталы и др.
Форма 6-НДФЛ предоставляется налоговыми агентами ежеквартально и нарастающим итогом с начала отчетного года. Таким образом, отчетными периодами по этому отчету являются: 1-й квартал, полугодие, 9 месяцев и год. Ниже приведены коды данных периодов с расшифровкой:
- 21 — КППР за 1 квартал;
- 31 — код периода представления 6-НДФЛ за 2 квартал;
- 33 — за 9 месяцев;
- 34 — за год.
Если организация проходит процедуру ликвидации или реорганизации, то в отчете следует указывать одну из комбинаций, специально предназначенных для таких случаев. Это связано с тем, что форму следует сдать за период с начала года до даты реорганизации (ликвидации).
- 51 — КППР за 1 квартал;
- 52 — код периода представления 6-НДФЛ за 2 квартал;
- 53— за 9 месяцев;
- 90 — за год.
Например, предприятие было реорганизовано, присоединившись к другой компании 24 февраля 2021 года. Период, за который необходимо подать отчетность, — с января по февраль 2021 года включительно. Поэтому следует поставить код периода представления 6-НДФЛ за 1 квартал при реорганизации 51.
Код периода представления отчета 6-НДФЛ — это числовой идентификатор, состоящий из двух цифр. Каждый отчет, предоставляемый в ИФНС в течение года (за первый квартал, полугодие, 9 месяцев, год), имеет свой шифр. Если организация ликвидируется или реорганизуется, то отчетность подается с начала года и до даты изменения статуса компании. Поэтому в этих ситуациях используются свои коды периодов. Применение системы кодирования позволяет фискальным органам добиться единого способа сдачи отчетов и автоматизировать их обработку.