Коды периода представления в отчете 6-НДФЛ

В 6-НДФЛ код периода представления проставляется на титульном листе в специальной графе для этого показателя. Для каждого временного интервала в приказе ФНС закреплен свой шифр. В статье рассмотрим цифровые коды периодов представления, их назначение и необходимость.

Об отчете 6-НДФЛ

Отчет 6-НДФЛ необходим к предоставлению теми работодателями, которые выплачивают заработную плату физическим лицам по трудовым соглашениям и договорам гражданско-правового характера.

Последовательность и основные моменты заполнения формы отчета закреплены в приказе ФНС РФ от 14.10.2015 № ММВ-7-11/450.

Отчетность сдается по месту регистрации предприятия или ИП. Обособленным подразделениям следует сдавать отдельный расчет 6-НДФЛ также по месту их регистрации (согласно письму Министерства финансов РФ от 19.11.2015 № 03-04-06/66970 и письму ФНС РФ от 28.12.2015 № БС-4-11/23129).

Если численность работников фирмы не превышает 25 человек, то данный вид отчетности возможно предоставлять на бумажном носителе. Если число сотрудников свыше данной цифры, то отчитываться следует в электронном формате.

Срок предоставления формы — не позднее последнего числа месяца, следующего за отчетным периодом. Отчет включает титульный лист и два раздела.

Если организация за отчетный период не производила начисление и выплату доходов физлицам, не проводила начисление и удержание НДФЛ, то отчетность по форме 6-НДФЛ с нулевыми данными сдавать не нужно.

Кодирование данных в 6-НДФЛ

Наиболее часто с кодированием информации приходится сталкиваться при заполнении налоговой отчетности.

Все закодированные сведения в отчете 6-НДФЛ располагаются на первом листе в сжатом виде (данные преобразованы в цифры). К закодированным показателям относятся:

ИНН — в комбинации цифр содержатся сведения о налоговом агенте (к какой ИФНС прикреплен, юридический адрес и пр.);

КПП — девятизначный код, в котором зашифрована информация о налоговой инспекции, где компания состоит на учете, и основании постановки на налоговый учет;

КППР — код периода представления расчета;

КНО — четырехзначный код налогового органа: первые две цифры означают код региона РФ в соответствии с Конституцией, последующие две означают прикрепление к конкретной ИФНС (межрегиональной, межрайонной и др.);

КМН — код ИФНС по месту нахождения налогового агента;

прочие коды (ОКТМО, код способа представления формы).

Содержание отчета, касающееся отражения суммы выплаченных физическим лицам доходов, НДФЛ, даты и сроков, отображается в отчете без кодировки. Показатели суммы прописываются в рублях, календарные сведения в виде ЧЧ.ММ.ГГГГ.

Использование кодирования формы 6-НДФЛ имеет следующие плюсы:

Информация предоставляется в едином формате, что облегчает ее обработку при помощи компьютерных программ. Сокращается количество листов формы — зашифрованная информация занимает меньше места.

Для чего необходим КППР

Код периода предоставления 6-НДФЛ — это идентификатор, используемый в целях автоматизации обработки информации. Поэтому следует не только максимально точно указывать данные, но и применять верную форму их отражения:

Все коды периодов 6-НДФЛ состоят из двух цифр, в соответствующих графах формы под этот идентификатор отведено определенное количество мест. Оформляя отчетность, запрещено оставлять свободные ячейки. Если данные отсутствуют, ставится прочерк.

Если отчет заполняется вручную, на бумаге допускается использовать только синие, фиолетовые или черные чернила. Вписываемые данные должны быть отражены насыщенным цветом без искажений.

Не допускается зачеркивать или стирать информацию, использовать корректоры. Если какой-либо код прописан неверно, следует переоформить весь отчет с указанием правильных сведений.

В большинстве случаев при заполнении формы применяется специальное программное обеспечение, многие операции производятся автоматически, что исключает возможность ошибки.

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Какой период представления указывать за 1–2 кварталы и др.

Форма 6-НДФЛ предоставляется налоговыми агентами ежеквартально и нарастающим итогом с начала отчетного года. Таким образом, отчетными периодами по этому отчету являются: 1-й квартал, полугодие, 9 месяцев и год. Ниже приведены коды данных периодов с расшифровкой:

21 — КППР за 1 квартал;

31 — код периода представления 6-НДФЛ за 2 квартал;

33 — за 9 месяцев;

34 — за год.

Если организация проходит процедуру ликвидации или реорганизации, то в отчете следует указывать одну из комбинаций, специально предназначенных для таких случаев. Это связано с тем, что форму следует сдать за период с начала года до даты реорганизации (ликвидации).

51 — КППР за 1 квартал;

52 — код периода представления 6-НДФЛ за 2 квартал;

53— за 9 месяцев;

90 — за год.

Например, предприятие было реорганизовано, присоединившись к другой компании 24 февраля 2021 года. Период, за который необходимо подать отчетность, — с января по февраль 2021 года включительно. Поэтому следует поставить код периода представления 6-НДФЛ за 1 квартал при реорганизации 51.