Что включать в строку 1250 бухгалтерского баланса?

Способна ли фирма выплачивать зарплату, платить налоги, гасить другие текущие задолженности перед кредиторами? Чтобы узнать это, нужно «прочитать» бухгалтерский баланс. Найдите среди оборотных активов строку 1250. В ней собираются остатки денежных средств и денежные эквиваленты на конец отчетного периода. Самое непонятное здесь — денежные эквиваленты. Разберемся, что к ним относится и как их учитывать.

Что входит в строку 1250

По строке 1250 бухгалтерского баланса отражают высоколиквидные активы, которые служат для исполнения краткосрочных обязательств компании. Показатель этой строки складывается из суммы дебетового сальдо по следующим счетам.

1. Счет 50 «Касса». Это наличные деньги в кассе фирмы, включая наличную иностранную валюту.

По строке 1250 не учитывается сальдо субсчета «Денежные документы». Оно отражается в составе строки 1260 «Прочие оборотные активы.

2. Счет 51 «Расчетные счета» — суммы безналичных денег на расчетных счетах в банках, подтвержденные банковскими выписками.

3. Счет 52 «Валютные счета» — это безналичные деньги в иностранной валюте, находящиеся на валютных счетах в банках, в оценке по курсу ЦБ на отчетную дату.

Также в показатель по строке 1250 включают прочие денежные средства:

дебетовое сальдо по счету 55 «Специальные счета в банках»;

дебетовое сальдо по счету 57 «Переводы в пути»;

денежные эквиваленты, учитываемые на специальном субсчете второго порядка к счету 58 «Финансовые вложения». Вот о них поговорим подробнее.

Прочие денежные средства

Дебетовое сальдо по счету 57 «Переводы в пути», входящее в показатель строки 1250, — это суммы, «ожидающие» зачисления на счет. К ним относят:

выручку, переданную инкассаторам в последний день отчетного периода;

суммы, израсходованные на приобретение иностранной валюты, которые после конвертации будут зачислены на валютный счет.

По строке 1250 отражают также остаток по дебету счета 55 «Специальные счета в банках». Это денежные средства, числящиеся в аккредитивах, ссудных счетах, чековых книжках, иных платежных документах (кроме векселей), на текущих, особых и иных специальных счетах. Исключение — сальдо по субсчету 55-3 «Депозитные счета». Их отражают не по строке 1250, а в составе строк 1170 «Финансовые вложения» или 1240 «Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)» — в зависимости от того, являются эти вложения долгосрочными или краткосрочными).

Что относится к денежным эквивалентам

Денежные эквиваленты — это по своей природе краткосрочные финансовые вложения, но с особыми свойствами.

Это высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств. Их особенность также в том, что они подвержены незначительному риску изменения стоимости. В этом и состоит смысл приобретения денежных эквивалентов.

К денежным эквивалентам могут быть отнесены:

открытые в банках депозиты до востребования;

финансовые вложения, приобретаемые с целью их перепродажи в краткосрочной перспективе (как правило, в течение 3 месяцев);

суммы займа, исходя из сроков и порядка возврата заемщиком полученной суммы. тНапример, с условием возврата по первому требованию заимодавца (см. письмо Минфина от 6 февраля 2015 г. № 07-04-06/5027);

банковские векселя, приобретенные в качестве средства платежа.

Какие именно объекты считать денежными эквивалентами, фирма определяет самостоятельно и закрепляет это управленческое решение в учетной политике. Но иностранная валюта денежным эквивалентом считаться не может.

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Учет денежных эквивалентов

Денежные эквиваленты учитываются на счете 58 «Финансовые вложения» по общим правилам. Но их не нужно включать в строку 1240 баланса, где показывают финансовые вложения, за исключением денежных эквивалентов. Таким образом, денежные эквиваленты в составе краткосрочных финансовых вложений нужно обособить еще раз — на отдельном субсчете второго порядка.

В рабочем плане счетов к счету 58 должны быть предусмотрены:

субсчет 58-1 «Долгосрочные финансовые вложения»;

субсчет 58-2 «Краткосрочные финансовые вложения», к которому открыт субсчет 58-2-1 «Денежные эквиваленты». Он и будет участвовать в формировании строки 1250 бухгалтерского баланса.