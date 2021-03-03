Инвестиции по-новому: почему вклады уже не в моде?

Максимальные ставки по вкладам в России с трудом перекрывают инфляцию. Вклад — это уже окончательно не про доход, а про сбережение.

И не друг, и не враг, а так... Еще недавно депозит являлся основным способом приумножения личных накоплений для жителей России. И это было обоснованно: инструмент простой и понятный, доступен каждому, порог входа минимальный, доход по нему в несколько раз перекрывает инфляцию, риски, по сути, защищены Агентством по страхованию вкладов, которое возвращает значительную часть вклада даже при отзыве лицензии у банка. Да и конкурентов у депозитов как таковых не было.

Но реалии финансового рынка изменились за последний год. При инфляции в 4,9% годовых (оценочные данные Росстата за 2020 год) максимальная базовая доходность по вкладам в рублях на срок до одного года составила в декабре прошлого года, согласно данным ЦБ РФ, от 4,2% до 4,9% годовых. По вкладам более года ситуация выглядит чуть лучше — 5,3% годовых.

Здесь нужно учитывать, что максимальную ставку обычно можно получить при соблюдении ряда условий (например, одновременный запрет на снятие и пополнение или большая сумма размещения), а вклады свыше 1 млн рублей с начала этого года подпадают под налог на доходы физических лиц.

За девять месяцев прошедшего года население России изъяло с рублевых и валютных банковских счетов и депозитов 1,5 трлн рублей.

Новые знакомые. Из других вариантов инвестиций первым делом обычно приходит на ум покупка недвижимости либо ценных бумаг. И здесь важно сразу понять, что вложения в недвижимость — это изначально разговор о большом свободном объеме средств и умении выбирать нужный момент на рынке для продажи (риски потери в этом случае, может, и минимальны, но и превратить такое вложение в доход совсем не просто). Полноценная доходная игра на бирже также потребует значительной суммы средств и умений либо доверенного и, что немаловажно, успешного брокера под рукой.

Для тех, кто готов вложить менее миллиона рублей (достаточно и значительно меньшей суммы), но заинтересован в доходности, от 1,5 до 5 раз перекрывающей инфляцию, сейчас существуют по крайней мере три подходящих финансовых инструмента. У каждого из них есть свои достоинства и недостатки, которые необходимо учитывать при выборе.

Первый инструмент — вложения в ценные бумаги.Рассмотреть здесь можно наиболее простой и безопасный вид вложения — индивидуальный инвестиционный счет (ИИС). Его можно вести как самостоятельно, так и с помощью доверительного управляющего. Но в любом случае, ИИС открывается через брокера, которому необходимо будет на постоянной основе (обычно ежегодно или при желании вывести полученный доход) платить определенную комиссию.

Плюсы ИИС — это возможность внести на счет любую сумму до 1 млн рублей и получать налоговый вычет до 52 тыс. рублей в год (при условии открытия ИИС на три года или более). Заработать таким способом можно и 3%, и 20% — в зависимости от того, какие ценные бумаги вы приобретаете. Но и в минус уйти тоже легко, особенно если вы покупаете бумаги не самых крупных или малоизвестных компаний.

Второй инструмент — платформы для привлечения займов в бизнес. Принцип вложения в такие платформы прост: вы выступаете кредитором компании малого и среднего бизнеса. Здесь можно получить от 20% годовых, однако для этого придется рисковать, вкладывая в компании с высоким риск-профилем (его компаниям присваивает сама площадка). Он складывается из ряда факторов: насколько давно компания представлена на площадке, были ли случаи полного или частичного невозврата средств компанией своим кредиторам и многое другое.

Одну компанию, как правило, кредитуют несколько физических лиц, а срок кредита чаще всего не превышает нескольких месяцев. Платформами для таких инвестиций являются «Поток Диджитал», «Карма», Penenza, «Город Денег», «Модуль Деньги», «АтомИнвест».

Третий инструмент — краудинвестинг, или покупка доли в небольшой компании. Вы становитесь совладельцем компании из сферы малого или среднего бизнеса, получив в ней долю путем приобретения акций. Это дает два источника дохода: через получение дивидендов с акций или же увеличение капитализации компании, вместе с которой растет стоимость акций. Последний вариант предполагает покупку акций на старте и их продажу по более высокой стоимости через какое-то время.

Стоит помнить, что инвестиции в компании малого бизнеса остаются высокорисковыми продуктами и требуют осознанности. На их успешность влияет множество факторов — новые законы, непостоянство рынка, покупателей и поставщиков, изменения в команде. Поэтому нет гарантий, что бизнес, в который были вложены средства, будет стабильно приносить доход. Платформы, предлагающие подобную услугу, советуют не складывать все яйца в одну корзину, а диверсифицировать риски, вкладывая небольшие суммы в несколько компаний.

При этом некоторые из крупнейших инвестиционных платформ могут помочь юридически добиться возврата вложенных средств в случае, если компания обанкротится.

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Дополнительный, хоть и часто недооцененный плюс краудинвестинга — большая нетворкинг-сеть. Приобретая долю в компании, вы будете встречаться с ее основателями, другими инвесторами и представителями бизнес-сообщества. Это позволит изучить различные бизнес-модели и выстроить отношения с потенциальными будущими партнерами.