Новый виток реформ в бюджетной сфере: кто успеет ухватить бюджетный кусок?

Государственные и муниципальные учреждения десятки лет были монополистами во многих социально значимых сферах. И вот власти задумались: а не пора ли прекратить этот монополизм и не подыскать ли новых исполнителей для реализации своих полномочий?

Руководители, ау!

Органы власти для реализации своих полномочий создают бюджетные и автономные учреждения. Так, согласно п. 1 ст. 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ бюджетным учреждением признается некоммерческая организация, созданная для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации полномочий органов власти всех уровней в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости населения, физической культуры и спорта, а также в иных сферах. Аналогичные положения содержит и ст. 2 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

Деятельность бюджетных и автономных учреждений органы власти финансируют через предоставление им субсидий на выполнение государственного (или муниципального) задания. При этом в задании органы власти указывают показатели, характеризующие качество и объем госуслуги (работы), категории физических или юридических лиц, являющихся потребителями таких услуг и т.п. (п. 3 постановления Правительства от 26.06.2015 № 640). Ежегодно на финансовое обеспечение деятельности учреждений в бюджетах всех уровней предусматриваются миллиарды рублей.

За годы советской власти и в условиях современной России учреждения «накопили» немало имущества, сформировали инфраструктуру. О специалистах бюджетной сферы народ сложил мифы и легенды, снято немало фильмов. Это сейчас мы часто вспоминаем, что лет пятьдесят назад в больницах лечили лучше, в школах было интереснее, ученые создавали удивительные машины и так далее, а государство тогда не жалело средств на развитие социальной инфраструктуры. К сожалению, созданное предыдущими поколениями достояние создает у многих руководителей благостное настроение, что так будет впредь и на их век хватит.

Но пришло новое время, и теперь руководители учреждений должны чаще и больше задумываться о выживании в условиях рынка. Такие руководители не могут даже представить, что уже в самое ближайшее время незыблемое положение учреждений может пошатнуться.

Кстати, статья 15.15.5-1 КоАП предусматривает административное наказание за невыполнение государственного (муниципального) задания в виде штрафа от ста до одной тысячи рублей (ничтожная цена за неудобства потребителей госуслуг!).

Реформы

Люди нередко и вполне справедливо выражают недовольство состоянием учреждений бюджетной сферы. Материально техническая база, кадровый состав уже не соответствует современной экономике. Хотя все же заметим, что за последние несколько лет ситуация в бюджетной сфере стала меняться к лучшему. Тем не менее, Правительство РФ давно строит планы реформирования бюджетной сферы для улучшения оказываемых услуг, повышения их качества и удовлетворения растущих потребностей. Предыдущие попытки «расщепить» единую бюджетную сферу на разные типы учреждений и этим усилить конкуренцию за бюджетные средства не дали ожидаемого результата.

И вот новый виток. С 1 января 2021 года вступил в силу Федеральный закон от 13.07.2020 № 189-ФЗ о соцзаказе. Этот закон регулирует отношения по оказанию государственных (муниципальных) социальных услуг физическим лицам за счет бюджетных субсидий. При этом исполнителем таких услуг может быть не только государственное (муниципальное) учреждение, но и любое юридическое лицо, ИП или физическое лицо.

Другими словами, пройдя определенный отбор, все желающие могут получить свой «кусок бюджетного пирога», оказывая услуги в традиционных для бюджетной сферы областях: образование, здравоохранение, социальная защита, занятость населения, физкультура и спорт, туризм, госуправление. То есть у бюджетников в этих сферах могут появиться очень сильные конкуренты! И органы власти, которые прежде проводили свою социальную политику только через бюджетную сферу, будут перенаправлять бюджетные средства в пользу других участников рынка.

Но и это еще не все! В конце прошлого года на сайте регулятора появился проект (ID 01/01/11-20/00110818) о внесении изменений в постановление Правительства РФ от 26.06.2015 № 640. Согласно этим изменениям, федеральные учреждения получат право привлекать иных лиц к выполнению установленного госзадания. Такое право будет предоставлять учредитель в пределах средств субсидии ‎на финансовое обеспечение выполнения госзадания. А в форме отчета о госзадании будут предусмотрены сведения о лицах, «помогавших» учреждению исполнить госзадание.

Привлечение третьих лиц к выполнению госзадания иногда может быть оправданным, если такая «помощь» имеет разумные пределы. Но пока предельный объем госзадания, который может быть отдан учреждением «на сторону», не установлен. А раз пределов нет, то при определенных обстоятельствах иные лица будут рады ухватить «кусок от бюджетного пирога» и помочь учреждению за толику малую, например, в размере 90% от объема субсидии на госзадание. А почему бы и нет? Тем более, что другие участники рынка освобождены от многих ограничений в финансово-хозяйственной деятельности, которыми обременены госучреждения.

Во всяком случае, у руководителя будет большой соблазн обеспечить выполнение госзадание за счет иных лиц, чем платить штраф по основаниям статьи 15.15.5-1. Заметим, что за повторное невыполнение госзадания руководителю, как должностному лицу, придется уплатить вполне ощутимый штраф от десяти до тридцати тысяч рублей.

Почин Правительства РФ поддержал и Минфин России. На сайте регулятора 15 февраля 2021 года появился проект (ID 01/02/02-21/00113240) изменений в Типовую форму ‎соглашения о предоставлении субсидии ‎на госзадание (утв. приказом Минфина ‎от 31.10.2016 № 198н). Согласно предложенным Минфином изменениям, учреждения уже в рамках соглашения с учредителем получают право для привлечения иных лиц для выполнения госзадания. При этом учреждения будут обязаны информировать о привлечении иных лиц через «Электронный бюджет».

Вполне вероятно, что очень скоро аналогичные нормативные документы будут приняты в субъектах РФ и муниципальных образованиях.

О, дивный новый мир

Конечно, ситуация в бюджетной сфере далека от идеала. И если позитивная тенденция в обновлении материально-технической базы учреждений вполне очевидна, то с качеством услуг все сложнее. Правда, в снижении качества услуг зачастую виноваты не сами учреждения, а требования законодательных и нормативных актов, принятых на самом высоком уровне.

Как бы то ни было, учреждения имеют здания и помещения в шаговой доступности, к уровню профессиональной подготовки специалистов установлены высокие требования, в ряде случаев специалисты проходят дополнительное обучение, использование бюджетных средств строго контролируется и так далее. Приход на бюджетную «поляну» новых «игроков» не только лишит учреждения части финансирования. Вновь испеченным исполнителям полномочий органов власти потребуются специалисты, оборудование, информация о потребителях, время на создание инфраструктуры и так далее. Причем все эти проблемы «иным лицам» придется решать в весьма короткие сроки. Как показывает опыт рыночной экономики, острая конкурентная борьба, как правило, приводит к снижению качества товаров и услуг. Во всяком случае, на первом этапе.

Очевидно, не случайно Правительство РФ постановлением от 19.02.2021 № 222 утвердило Правила формирования, ведения и размещения реестра недобросовестных исполнителей государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере. В такой реестр будут включать недобросовестных исполнителей государственных (муниципальных) услуг в соцсфере:

с которыми расторгнуто соглашение об оказании услуг,

а также если качество, объем или стоимость их услуг не соответствуют установленным условиям.

Недобросовестные исполнители в течение двух лет будут отлучены от участия в дележе «бюджетного пирога».

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Пока же у государственных и муниципальных учреждений есть конкурентное преимущество — ведь другим участникам соцзаказа еще предстоит набраться опыта и завоевать доверие граждан. Руководителям учреждений стоит серьезно подумать об этом. Ведь желающих вкусить от «бюджетного пирога» с каждым годом все больше!