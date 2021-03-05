Защита личных и корпоративных активов: что про это нужно знать

Ведение бизнеса всегда сопряжено с финансовыми рисками, и каждый предприниматель рано или поздно может попасть в неприятную ситуацию. Даже у вполне успешной компании могут образоваться такие долги перед госучреждениями и деловыми партнерами, которые невозможно будет покрыть. Если денежных средств для погашения долгов на балансе организации будет недостаточно, контролирующие органы и кредиторы вправе претендовать на активы компании.

Налоговая служба зачастую еще на этапе предпроверочных мероприятий пытается выяснить, кто является фактическим выгодоприобретателем. Под угрозу могут попасть не только собственники (бенефициары бизнеса), а также иные аффилированные лица и даже сотрудники, если это будет доказано.

Если у компании-должника нет активов, с помощью которых можно покрыть задолженность, то личные активы собственника или даже наемного управляющего бизнесом перестают быть такими уж личными — по решению суда для закрытия долгов могут изъять и их. Давайте рассмотрим подробнее.

Чье имущество под угрозой?

Контролирующие лица — это в первую очередь собственники компании, а также сотрудники компании, причем совершенно необязательно руководящие, просто принимающие важные управленческие решения. Вы даже можете не подозревать, что находитесь под угрозой.

Среди группы риска:

руководители;

топ-менеджеры;

управленцы-консультанты, юристы, бухгалтеры;

акционеры и участники, а также любые иные лица, участвующие в принятии решений.

Все те, кто влияет на деятельность организации-банкрота и/или имеет контрольно-распорядительные функции. Но самое печальное, под угрозой оказывается имущество не только самого человека, но и его близких — супругов, родителей и даже детей.

Что может привести к угрозам?

Среди наиболее распространенных причин, действий стоит выделить следующие:

субсидиарная ответственность . В ходе дел о банкротстве после выявления, продажи имущества, составляющего конкурсную массу, оспаривания подозрительных сделок и распределения собранных денежных средств между кредиторами следующим источником погашения оставшихся требований выступает гражданско-правовая ответственность в форме привлечения контролирующих лиц к субсидиарной ответственности. Законодательство стимулирует активность арбитражных управляющих в этом направлении. Как показывает практика, судебные разбирательства могут продолжаться даже после смерти контролирующего должника лица. При этом арбитражные управляющие и кредиторы добиваются изъятия ликвидных активов из наследственной массы. Как показывает статистика, более половины заявлений о субсидиарной ответственности решаются в пользу истца;

. В ходе дел о банкротстве после выявления, продажи имущества, составляющего конкурсную массу, оспаривания подозрительных сделок и распределения собранных денежных средств между кредиторами следующим источником погашения оставшихся требований выступает гражданско-правовая ответственность в форме привлечения контролирующих лиц к субсидиарной ответственности. Законодательство стимулирует активность арбитражных управляющих в этом направлении. Как показывает практика, судебные разбирательства могут продолжаться даже после смерти контролирующего должника лица. При этом арбитражные управляющие и кредиторы добиваются изъятия ликвидных активов из наследственной массы. Как показывает статистика, более половины заявлений о субсидиарной ответственности решаются в пользу истца; взыскание убытков . Если деятельность ответственного сотрудника признана несоответствующей должностным обязанностям, причинившей ущерб кредиторам, то суд может признать право на взыскание убытков за счет этого сотрудника;

. Если деятельность ответственного сотрудника признана несоответствующей должностным обязанностям, причинившей ущерб кредиторам, то суд может признать право на взыскание убытков за счет этого сотрудника; поручительство. Владельцы бизнеса часто выступают в качестве поручителя по обязательствам контролируемых ими формально или фактически коммерческих организаций. А при нарушении обязательств основными должниками вопрос привлечения к ответственности поручителей становится лишь вопросом времени. Следует учитывать, что суды последовательно пресекают попытки затянуть процедуру взыскания.

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Как защититься?

Путей решения проблем на стадии проведения процедуры банкротства не так много. Однако на предварительной стадии некоторые действия, если не полностью, то очень серьезно снизят риски.

Даже заключенные брачные договоры и договоры дарения с большой долей вероятности будут оспорены положительно. Поэтому основная защита — это ведение бизнеса в строгом соответствии с законом при тщательном анализе и взвешивании последствий каждого решения как финансовых, так и юридических.

Самый главный совет в кризисной ситуации — не торопитесь принимать то или иное решение и всегда предварительно консультируйтесь с практикующими юристами и специалистами.