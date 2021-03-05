Ноу-хау: что такое и зачем? Преимущества и выгоды ноу-хау

Ноу-хау — не такой известный в нашей стране объект интеллектуальной собственности, как товарный знак или объекты авторского права. Кроме того, зачастую под «ноу-хау» понимают нечто совсем иное, чем это закреплено в законодательстве.

Однако такое отношение к ноу-хау несправедливо. В бизнесе это очень интересный и полезный актив, имеющий ряд преимуществ по сравнению с другими объектами интеллектуальной собственности. Именно об этом и поговорим с данной статье.

Что такое ноу-хау на самом деле?

Зачастую, говоря о ноу-хау, далекие от данного вопроса люди представляют некую уникальную, как правило техническую, разработку. В таком понимании ноу-хау — синоним изобретения. Однако такое понимание не совсем правильно.

Согласно статье 1465 Гражданского кодекса РФ, ноу-хау (его ещё называют секретом производства) — это сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие) о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере и о способах осуществления профессиональной деятельности, имеющие действительную или потенциальную коммерческую ценность вследствие неизвестности их третьим лицам, если к таким сведениям у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и обладатель таких сведений принимает разумные меры для соблюдения их конфиденциальности, в том числе путём введения режима коммерческой тайны.

Это определение позволяет выделить важные черты ноу-хау:

Ноу-хау — это не только технологические разработки, но и сведения о способах осуществления бизнеса

Рецепт блюда, уникальная методика стрижки или пошива одежды, программа обучения персонала — перечень сведений, которые могут являться ноу-хау, достаточно широк. Практически на каждом предприятии можно найти сведения, которые могут потенциально являться ноу-хау.

Ноу-хау должно иметь коммерческую ценность (в настоящем времени или потенциально), то есть быть полезной для деятельности в определённой сфере, быть интересной рынку

Ценность ноу-хау сохраняется только пока оно неизвестно третьим лицам — после разглашения ноу-хау вряд ли найдётся лицо, которое захочет платить за эту информацию

Отсутствие свободного доступа третьих лиц к сведениям, установление обладателем информации режима конфиденциальности сведений (режима коммерческой тайны).

Таким образом, ноу-хау — это не только техническое решение, но гораздо более широкий перечень сведений. В Вашей компании тоже могут быть ноу-хау, если Вы позаботитесь о секретности таких ценных сведений.

5 причин, зачем вам ноу-хау

И тут возникает вопрос — а есть ли необходимость в оформлении ноу-хау? Стоит ли тратить время и ресурсы на поддержание режима коммерческой тайны? Какие выгоды у Вашего бизнеса от наличия ноу-хау?

Наличие ноу-хау даёт ряд интересных возможностей для бизнеса.

Сохранение в тайне от конкурентов ценных для бизнеса сведений

Оформляя ноу-хау и поддерживая режим секретности в отношении действительно ценных для бизнеса сведений, Вы получаете преимущество перед конкурентами, которые данными сведениями не обладают и благодаря установленному режиму не могут получить к ним доступ.

Монетизация разработок и опыта, в том числе при продаже франшизы

Несмотря на то, что ноу-хау должно сохраняться в тайне, закон предусматривает возможности продажи прав на него, что позволит получать дополнительный доход и при соблюдении определённых условий не утратить конфиденциальности, а значит и прав на ноу-хау.

Частным случаем такой монетизации может быть продажа франшизы. Зачастую обеспечить успешность бизнеса невозможно без передачи информации о методах деятельности, которые также стоит держать в секрете от конкурентов. Режим коммерческой тайны позволит передать и сохранить наработки, а в случае злоупотреблений со стороны франчайзи привлечь его к ответственности.

Возможность привлечения нарушителей к ответственности

К сожалению, ситуации, когда сотрудник переходит на работу к конкурентам и «уносит» им наработки компании — совсем не редкость. Наличие коммерческой тайны даёт широкий круг средств для привлечения нарушителей к ответственности — дисциплинарной (увольнение виновного работника), гражданской (возмещение причинённых убытков), уголовной.

Получение грантов или иное привлечение финансирования

Данный метод более актуален для предприятий, занимающихся инновационными разработками. Зачастую для получения грантов нужно продемонстрировать наличие разработок, защищённых либо патентом, либо в режиме ноу-хау. Процедура патентования длительна, тогда как ноу-хау может быть оформлено в достаточно короткие сроки, и заявка на получение того или иного гранта подана достаточно быстро.

Кроме того, посредством ноу-хау может быть осуществлено привлечение финансирования и в ином порядке. К примеру, часто встречается схема, когда на средства инвестора разрабатывается ноу-хау, права на него вносятся в уставной капитал, увеличивая его размер и предоставляя соответствующую долю инвестору.

Оптимизация налогов

Кратко обозначим, что можно снизить налог на прибыль организации посредством амортизации или отражения расходов на поддержание режима коммерческой тайны, а заключённое лицензионного договора на ноу-хау позволит снизить налог на доходы физических лиц учредителя и налог на прибыль организации предприятия.

Преимущества ноу-хау перед иными объектами

Многие из выгод, о которых мы написали в предыдущем разделе, применимы и к иным объектам интеллектуальной собственности. Однако ноу-хау обладает рядом преимуществ перед другими видами интеллектуальной собственности:

широкий круг сведений, которые могут составлять секрет производства

Действующее законодательство предусматривает широкий круг объектов интеллектуальной собственности. Оценивая перечень этих объектов, можно понять, что не каждая компания может зарегистрировать товарный знак (название может не соответствовать требованиям к товарному знаку), не у каждой компании есть разработки, соответствующие требованиям к объектам патентного права, а тем более селекционные достижения или топологии интегральных микросхем.

А вот сведения, которые могут охраняться в режиме ноу-хау, есть практически у каждой компании — это может быть технология осуществления бизнес-процессов, база поставщиков или клиентов, рецептура приготовления блюда на предприятиях общественного питания... Вследствие этого оформление ноу-хау возможно у большинства предпринимателей.

относительно легкая и быстрая процедура оформления исключительных прав на секрет производства

Безусловно, получение прав на ноу-хау требует определенных финансовых и временных затрат, в отличие от объектов авторского права, права на которые возникают у автора в момент создания, и для их передачи компании достаточно просто подписать договор. Но и круг объектов, которые в компании могут охраняться авторским правом, гораздо уже, чем потенциальные ноу-хау.

В сравнении же с иными объектами большим плюсом ноу-хау является отсутствие требований о государственной регистрации, а значит, более простая и быстрая процедура приобретения прав на данный объект интеллектуальной собственности.

Объект интеллектуальной собственности Срок регистрации Программы для ЭВМ, базы данных (добровольная регистрация) 62 рабочих дня Изобретение 34 месяца Полезная модель 17 месяцев и 2 недели Промышленный образец 20 месяцев и 2 недели Топология интегральных микросхем 62 рабочих дня Селекционное достижение От 2 лет 6 месяцев Товарные знаки и знаки обслуживания 18 месяцев Географические указания, наименования мест происхождения товара 16 месяцев и 2 недели

отсутствие требований о государственной регистрации перехода прав на ноу-хау

Так как ноу-хау не подлежит государственной регистрации, отсутствуют и требования о государственной регистрации его продажи или иной передачи. Соответственно, покупка ноу-хау или предоставление прав на него по лицензионному договору может быть произведена в очень короткие сроки.

отсутствие ограничений срока действия прав на ноу-хау

Каждый объект интеллектуальной собственности имеет срок действия исключительного права, установленный законом (подробнее см. таблицу). В отличие от иных объектов, ноу-хау не имеет установленный в законе ограничений данного срока, права на ноу-хау действуют до тех пор, пока владелец поддерживает режим конфиденциальности данных сведений.

Объект интеллектуальной собственности Срок действия исключительных прав Объекты авторского права В течение жизни автора и 70 лет после его смерти Изобретение 20 лет Полезная модель 10 лет Промышленный образец 5 лет с возможностью неоднократного продления на 5 лет, но не более 25 лет Топология интегральных микросхем 10 лет Селекционное достижение 30 лет (35 лет на сорта винограда, древесных декоративных, плодовых культур и лесных пород) Товарные знаки и знаки обслуживания 10 лет с даты подачи заявки на регистрацию с возможностью продления

Перечисленные преимущества (широта сведений, которые могут охраняться в качестве ноу-хау, отсутствие требований по государственной регистрации и ограничений срока действия исключительных прав) делают ноу-хау перспективным обьектом интеллектуальной собственности для бизнеса.

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Ноу-хау позволяет: