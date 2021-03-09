Есть ли налоговой дело до покупки директором айфона? Обзор форума «Клерка»

Пришла долгожданная весна, не за горами отпуск. А пока у бухгалтеров отчетный период, и поэтому вопросов в форуме «Клерка» много. Вот пять самых интересных тем.

Самая обсуждаемая тема недели: Директор хочет купить дорогой айфон, возможны ли претензии от налоговой?

Организация сменила название. Что надо сделать в программе 1С для корректной работы программы?

Надо ли подавать форму СЗВ-ТД при переводе совместителя на основную работу, выясняли в этой теме.

Заказчик требует НДС в счёте и актах от исполнителя на УСН. Но виноват в этом директор исполнителя, подписавший такой договор.

Проблемы с прямыми выплатами по прежнему активно обсуждаются в форуме. Например, в этой теме ФСС: как после перехода на прямые выплаты отправлять ЭЛН

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Эти темы остались без ответа. Посмотрите их, может быть, вы знаете ответ.