Ограничение раскрытия информации в бухгалтерской отчетности с 2021 года: что про это нужно знать

С 27 февраля 2021 года внесено важное изменение в ряд основных ПБУ. Согласно ему, организации получили право на ограничение раскрытия информации в пояснениях к бухгалтерской отчётности с 2021 года. Что это значит, ситуации, случаи и примеры с комментариями Минфина (ИС-учет-32) приводим в этой статье.

Что изменилось

С 27 февраля 2021 года вступил в силу приказ Минфина от 27.11.2020 № 287н «О внесении изменений в нормативные правовые акты по бухгалтерскому учету». А именно, ПБУ:

9/99 «Доходы организации»;

11/2008 «Информация о связанных сторонах»;

2/2008 «Учет договоров строительного подряда»;

12/2010 «Информация по сегментам».

Поправка везде одинаковая и касается объёма раскрытия информации в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Согласно дополнению в каждое из перечисленных ПБУ, если раскрытие информации приведет или может привести к экономическим потерям и/или урону деловой репутации организации, ее контрагентов или связанных с ней сторон, такие сведения можно не отражать в пояснениях к бух. балансу и отчете о фин. результатах.

То есть, информацию теперь можно раскрывать в ограниченном объёме — не поясняя те сведения, которые обусловливают указанные потери и/или урон.

Отметим, что это изменение бухгалтерам следует применять, начиная с раскрытия информации в бухгалтерской отчетности за 2020 год.

Федеральные стандарты бухгалтерского учета (ПБУ) определяют объем, содержание и порядок раскрытия информации в бухгалтерской отчетности организаций. С 27.02.2021 установлены особенности её раскрытия. Ранее возможность раскрывать информацию в ограниченном объеме в определенной ситуации была установлена только ПБУ 8/2010 в отношении оценочных обязательств, условных обязательств и условных активов.

Считается, что новая особенность снизит риски отчитывающейся организации, возникающие, когда раскрытие той или иной детализированной информации в бухотчетности приводит и/или может привести к последствиям, нежелательным для организации и/или иных лиц, в отношении которых организация раскрывает такую информацию.

Понятия

Исходя из приказа Минфина от 27.11.2020 № 287н, под раскрытием информации в бухотчетности в ограниченном объеме понимается информация, которая может быть раскрыта в ограниченном объеме. То есть, согласно перечисленным выше ПБУ:

о доходах организации;

о связанных сторонах;

о договорах строительного подряда;

по сегментам.

Ситуация, в которой допустимо ограниченное раскрытие информации, — это когда раскрытие информации в объеме, предусмотренном указанными ПБУ, приведет или может привести к потерям экономического характера и/или урону деловой репутации организации и/или ее контрагентов, и/или связанных с ней сторон.

Пример Раскрытие информации в объеме, предусмотренном указанными ПБУ, приводит или может привести к введению мер ограничительного характера (в т. ч. санкциям) иностранным государством и/или государственным объединением, союзом, государственным (межгосударственным) учреждением иностранного государства или государственного объединения и/или союза, в отношении отчитывающейся организации, ее контрагентов, связанных с ней сторон.

Круг организаций, которые вправе раскрывать информацию в ограниченном объеме, — это все организации, составляющие бухотчетность в соответствии с законодательством РФ и на которые распространяется действие указанных ПБУ. Исключений нет.

Часть бухотчетности, в которой допустимо раскрытие информации в ограниченном объеме, — это:

пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (коммерческие организации);

пояснения к бух. балансу и отчету о целевом использовании средств (некоммерческие организации);

Допустимый характер ограничения — это ограничение объема раскрываемой информации, предусмотренного конкретным ПБУ.

При этом раскрытие информации в ограниченном объеме — это такое раскрытие, при котором информацию приводят в отчетности, но без сведений, которые обусловливают потери экономического характера, урон деловой репутации организации, ее контрагентов, связанных с ней сторон.

Ограничение объема раскрываемой информации не предполагает и не тождественно исключению какого-то вида информации в полном объеме из баланса, отчета о фин. результатах (отчета о целевом использовании средств), пояснений к ним. Ограничение объема раскрываемой информации не касается составления бухгалтерской отчетности.

Примеры случаев допустимого ограничения объема раскрываемой информации

ОБЪЕМ РАСКРЫВАЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЙ ПБУ ДОПУСТИМОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ЭТОГО ОБЪЕМА Доходы организации В отношении выручки, полученной от выполнения договоров, предусматривающих исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, подлежит раскрытию, как минимум, следующая информация: общее количество организаций, с которыми есть указанные договоры, с указанием тех, на которые приходится основная часть такой выручки;

доля выручки, полученной по указанным договорам со связанными организациями;

способ определения стоимости продукции (товаров), переданной организацией. Не указывают сведения об организациях, на которые приходится основная часть выручки, полученной по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами. Указывают причины, по которым более подробная информация не раскрыта. Информация о связанных сторонах Если в отчетном периоде организация, составляющая бухотчетность, проводила операции со связанными сторонами, в отчетности по каждой связанной стороне раскрывают, как минимум, следующую информацию: характер отношений (в соответствии с п. 6 ПБУ 11/2008);

виды операций;

объем операций каждого вида (в абсолютном или относительном выражении);

стоимостные показатели по не завершенным на конец отчетного периода операциям;

условия и сроки проведения (завершения) расчетов по операциям, а также форму расчетов;

величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода;

величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в т. ч. за счет резерва по сомнительным долгам. Показатели, отражающие аналогичные по характеру отношения и операции со связанными сторонами, могут быть сгруппированы. Исключение — случаи, когда обособленное раскрытие их необходимо для понимания влияния операций со связанными сторонами на бухотчетность организации, составляющей её. Не раскрывают сведения по каждой связанной стороне в объеме, предусмотренном ПБУ 11/2008. Информацию в объеме, предусмотренном ПБУ 11/2008, раскрывают по группе связанных сторон, а также указывают причины, по которым более подробная информация не раскрывается. Договоры строительного подряда В бухгалтерской отчетности организации раскрывают следующую информацию по каждому договору, не завершенному на отчетную дату: общая сумма понесенных расходов и признанных прибылей (за вычетом признанных убытков) на отчетную дату;

сумма полученной предварительной оплаты, авансов, задатка на отчетную дату;

сумма за выполненные работы, не предъявленная заказчику до выполнения определенных условий или до устранения выявленных недостатков работы на отчетную дату. Не раскрывают сведения по каждому договору строительного подряда в объеме, предусмотренном ПБУ 2/2008. Информацию в объеме, предусмотренном ПБУ 2/2008, раскрывают по совокупности договоров, не завершенных на отчетную дату, а также указывают причины, по которым более подробная информация не раскрыта. Информация по сегментам Организация раскрывает следующую информацию о покупателях (заказчиках), выручка от продаж по которым составляет не менее 10% общей выручки от продаж покупателям (заказчикам): наименование покупателя (заказчика);

общая величина выручки от продаж такому покупателю (заказчику);

наименование отчетного сегмента (отчетных сегментов), к которому относится данная выручка. Не раскрывают сведения по каждому покупателю (заказчику) в объеме, предусмотренном ПБУ 12/2010. Указывают причины, по которым более подробная информация не раскрыта.

Кто принимает решение

Степень ограничения раскрываемой информации отчитывающаяся организация определяет самостоятельно, исходя из конкретных условий и обстоятельств ведения хозяйственной деятельности у себя, контрагентов, связанных сторон.

В приказе Минфина от 27.11.2020 № 287н речь идет лишь об ограничении объема раскрываемой информации, а не об исключении её из отчетности полностью.

Руководство организации принимает решение:

о наличии ситуации, в которой необходимо ограниченное раскрытие информации;

какую информацию раскрывать в ограниченном объеме;

о степени такого ограничения.

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Как аудитор проверяет ограничение информации в пояснениях к бухотчётности

Независимый аудитор в ходе аудита бухгалтерской отчетности рассматривает и подтверждает:

обоснованность раскрытия информации в ограниченном объеме;

наличие ситуации, в которой необходимо ограниченное раскрытие информации;

допустимость принятой степени ограничения раскрываемой информации.

А в публичных акционерных обществах (ПАО) данный вопрос должен быть предметом рассмотрения комитета по аудиту совета директоров (наблюдательного совета).