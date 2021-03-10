Ограничение раскрытия информации в бухгалтерской отчетности с 2021 года: что про это нужно знать

С 27 февраля 2021 года внесено важное изменение в ряд основных ПБУ. Согласно ему, организации получили право на ограничение раскрытия информации в пояснениях к бухгалтерской отчётности с 2021 года. Что это значит, ситуации, случаи и примеры с комментариями Минфина (ИС-учет-32) приводим в этой статье.
Что изменилось
С 27 февраля 2021 года вступил в силу приказ Минфина от 27.11.2020 № 287н «О внесении изменений в нормативные правовые акты по бухгалтерскому учету». А именно, ПБУ:
- 9/99 «Доходы организации»;
- 11/2008 «Информация о связанных сторонах»;
- 2/2008 «Учет договоров строительного подряда»;
- 12/2010 «Информация по сегментам».
Поправка везде одинаковая и касается объёма раскрытия информации в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
Согласно дополнению в каждое из перечисленных ПБУ, если раскрытие информации приведет или может привести к экономическим потерям и/или урону деловой репутации организации, ее контрагентов или связанных с ней сторон, такие сведения можно не отражать в пояснениях к бух. балансу и отчете о фин. результатах.
То есть, информацию теперь можно раскрывать в ограниченном объёме — не поясняя те сведения, которые обусловливают указанные потери и/или урон.
Отметим, что это изменение бухгалтерам следует применять, начиная с раскрытия информации в бухгалтерской отчетности за 2020 год.
Федеральные стандарты бухгалтерского учета (ПБУ) определяют объем, содержание и порядок раскрытия информации в бухгалтерской отчетности организаций. С 27.02.2021 установлены особенности её раскрытия.
Ранее возможность раскрывать информацию в ограниченном объеме в определенной ситуации была установлена только ПБУ 8/2010 в отношении оценочных обязательств, условных обязательств и условных активов.
Считается, что новая особенность снизит риски отчитывающейся организации, возникающие, когда раскрытие той или иной детализированной информации в бухотчетности приводит и/или может привести к последствиям, нежелательным для организации и/или иных лиц, в отношении которых организация раскрывает такую информацию.
Понятия
Исходя из приказа Минфина от 27.11.2020 № 287н, под раскрытием информации в бухотчетности в ограниченном объеме понимается информация, которая может быть раскрыта в ограниченном объеме. То есть, согласно перечисленным выше ПБУ:
- о доходах организации;
- о связанных сторонах;
- о договорах строительного подряда;
- по сегментам.
Ситуация, в которой допустимо ограниченное раскрытие информации, — это когда раскрытие информации в объеме, предусмотренном указанными ПБУ, приведет или может привести к потерям экономического характера и/или урону деловой репутации организации и/или ее контрагентов, и/или связанных с ней сторон.
Пример
Раскрытие информации в объеме, предусмотренном указанными ПБУ, приводит или может привести к введению мер ограничительного характера (в т. ч. санкциям) иностранным государством и/или государственным объединением, союзом, государственным (межгосударственным) учреждением иностранного государства или государственного объединения и/или союза, в отношении отчитывающейся организации, ее контрагентов, связанных с ней сторон.
Круг организаций, которые вправе раскрывать информацию в ограниченном объеме, — это все организации, составляющие бухотчетность в соответствии с законодательством РФ и на которые распространяется действие указанных ПБУ. Исключений нет.
Часть бухотчетности, в которой допустимо раскрытие информации в ограниченном объеме, — это:
- пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (коммерческие организации);
- пояснения к бух. балансу и отчету о целевом использовании средств (некоммерческие организации);
Допустимый характер ограничения — это ограничение объема раскрываемой информации, предусмотренного конкретным ПБУ.
При этом раскрытие информации в ограниченном объеме — это такое раскрытие, при котором информацию приводят в отчетности, но без сведений, которые обусловливают потери экономического характера, урон деловой репутации организации, ее контрагентов, связанных с ней сторон.
Ограничение объема раскрываемой информации не предполагает и не тождественно исключению какого-то вида информации в полном объеме из баланса, отчета о фин. результатах (отчета о целевом использовании средств), пояснений к ним.
Ограничение объема раскрываемой информации не касается составления бухгалтерской отчетности.
Примеры случаев допустимого ограничения объема раскрываемой информации
ОБЪЕМ РАСКРЫВАЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЙ ПБУ
ДОПУСТИМОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ЭТОГО ОБЪЕМА
Доходы организации
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В отношении выручки, полученной от выполнения договоров, предусматривающих исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, подлежит раскрытию, как минимум, следующая информация:
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Не указывают сведения об организациях, на которые приходится основная часть выручки, полученной по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами.
Указывают причины, по которым более подробная информация не раскрыта.
Информация о связанных сторонах
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Если в отчетном периоде организация, составляющая бухотчетность, проводила операции со связанными сторонами, в отчетности по каждой связанной стороне раскрывают, как минимум, следующую информацию:
Показатели, отражающие аналогичные по характеру отношения и операции со связанными сторонами, могут быть сгруппированы. Исключение — случаи, когда обособленное раскрытие их необходимо для понимания влияния операций со связанными сторонами на бухотчетность организации, составляющей её.
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Не раскрывают сведения по каждой связанной стороне в объеме, предусмотренном ПБУ 11/2008.
Информацию в объеме, предусмотренном ПБУ 11/2008, раскрывают по группе связанных сторон, а также указывают причины, по которым более подробная информация не раскрывается.
Договоры строительного подряда
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В бухгалтерской отчетности организации раскрывают следующую информацию по каждому договору, не завершенному на отчетную дату:
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Не раскрывают сведения по каждому договору строительного подряда в объеме, предусмотренном ПБУ 2/2008.
Информацию в объеме, предусмотренном ПБУ 2/2008, раскрывают по совокупности договоров, не завершенных на отчетную дату, а также указывают причины, по которым более подробная информация не раскрыта.
Информация по сегментам
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Организация раскрывает следующую информацию о покупателях (заказчиках), выручка от продаж по которым составляет не менее 10% общей выручки от продаж покупателям (заказчикам):
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Не раскрывают сведения по каждому покупателю (заказчику) в объеме, предусмотренном ПБУ 12/2010.
Указывают причины, по которым более подробная информация не раскрыта.
Кто принимает решение
Степень ограничения раскрываемой информации отчитывающаяся организация определяет самостоятельно, исходя из конкретных условий и обстоятельств ведения хозяйственной деятельности у себя, контрагентов, связанных сторон.
В приказе Минфина от 27.11.2020 № 287н речь идет лишь об ограничении объема раскрываемой информации, а не об исключении её из отчетности полностью.
Руководство организации принимает решение:
- о наличии ситуации, в которой необходимо ограниченное раскрытие информации;
- какую информацию раскрывать в ограниченном объеме;
- о степени такого ограничения.
Как аудитор проверяет ограничение информации в пояснениях к бухотчётности
Независимый аудитор в ходе аудита бухгалтерской отчетности рассматривает и подтверждает:
- обоснованность раскрытия информации в ограниченном объеме;
- наличие ситуации, в которой необходимо ограниченное раскрытие информации;
- допустимость принятой степени ограничения раскрываемой информации.
А в публичных акционерных обществах (ПАО) данный вопрос должен быть предметом рассмотрения комитета по аудиту совета директоров (наблюдательного совета).