Предоплата по госконтрактам в 2021 году: на что обратить внимание

Правительство РФ Постановлением № 39 скорректировало правила установления размеров авансовых платежей по государственным контрактам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, заключаемым федеральными заказчиками (получателями бюджетных средств). В каких пределах проводить авансирование в 2021 году?

Предельные размеры авансовых платежей по госконтрактам (договорам) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые вправе предусматривать казенные учреждения — получатели средств федерального бюджета, установлены абз. 2 —7 п. 18 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 09.12.2017 № 1496 (далее — Положение № 1496).

На региональном и местном уровне предельные объемы авансирования устанавливаются соответствующими нормативными актами (постановлениями правительства субъекта РФ, законами субъекта РФ, распорядительными документами муниципалитетов).

Согласно п. 1 Постановления № 39, утратил силу абз. 3 пп. «а» п. 18 Положения № 1496, предусматривающий установление аванса в размере свыше 30 %, но не более 80 % суммы госконтракта на выполнение НИОКР, направленных на импортозамещение технологической продукции.

А на основании п. 2 указанного постановления до 31.12.2021 включительно было приостановлено действие абз. 2 пп. «а», пп. «б» п. 18 Положения № 1496 в части права устанавливать аванс в размере не более 30 % суммы госконтракта.

При этом закреплено право заказчиков предусматривать в 2021 году размер аванса не более 50 % суммы контракта на закупку товаров, работ, услуг, если иные предельные размеры не установлены федеральными законами, указами Президента РФ или нормативными правовыми актами Правительства РФ (п. 3 Постановления № 39)

Авансирование по госконтракту осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке до казенного учреждения на определенные цели.

Также аванс не более 50 % можно установить в контрактах на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов государственной (муниципальной) собственности в случае предоставления в 2021 году межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на эти цели (п. 4 Постановления № 39).

При казначейском сопровождении авансовых платежей их предельный размер может составлять 90 % суммы контракта (п. 1, 4 Постановления № 39).

Кроме того, до конца 2021 года приостановлено действие п. 20 Положения № 1496, устанавливающего запрет на осуществление авансовых платежей по контрактам о поставке отдельных товаров, об оказании отдельных услуг, включенных в перечень, утверждаемый Распоряжением Правительства РФ от 16.01.2018 № 21‑р (п. 2 Постановления № 39).

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С учетом указанных изменений казенные учреждения вправе предусматривать в заключаемых ими в 2021 году госконтрактах авансовые платежи в следующих размерах: