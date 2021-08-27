Средний заработок при увольнении: как рассчитать

Рассчитать средний заработок при увольнении сотрудника необходимо для того, чтобы правильно выплатить ему все положенные суммы. Средний заработок нужен для определения суммы компенсации за отпуск, выходного пособия, предоставления сведений о доходах работника в службу занятости. Законодательно четко разграничен порядок определения средней зарплаты для различных ситуаций. И организации должны придерживаться правил и порядка расчета среднего заработка при увольнении в 2021 году.

Общий порядок определения средней зарплаты при увольнении

Независимо от того, для каких целей определяют средний заработок при увольнении работника, общая формула его расчета следующая:

СРЕДНЕДНЕВНОЙ ЗАРАБОТОК × КОЛИЧЕСТВО ДНЕЙ ПЕРИОДА ДЛЯ РАСЧЕТА

Для сотрудников, трудящихся на суммированном учете рабочего времени, формула должна быть изменена и принять следующий вид:

СРЕДНЕЧАСОВОЙ ЗАРАБОТОК × КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ В ПЕРИОДЕ РАСЧЕТА

Таким образом, для расчета среднего заработка необходимо:

определить среднюю зарплату за день или час; выявить временной интервал в днях или часах, за который ее нужно посчитать; вычислить произведение среднедневного или среднечасового заработка и количество дней или часов в периоде расчета.

Боитесь налоговых проверок? Надо не бояться, а знать, как защититься. Записывайтесь на бесплатный вебинар о том, как обыграть инспектора на допросе?

Основные документы, которыми следует руководствоваться для расчета среднего заработка:

для выходных пособий, компенсаций за отпуск, сохранения среднего заработка — постановление Правительства РФ от 24.12.2007 № 922;

для определения средней зарплаты за 3 месяца для центра занятости — постановление Минтруда РФ от 12.08.2003 № 62.

Определение среднедневного и среднечасового заработка

В большинстве случаев для расчета среднедневного или среднечасового заработка в качестве расчетного периода выступают 12 месяцев до месяца, в котором проходит увольнение.

Исключение — расчет средней зарплаты для центра занятости: здесь в качестве периода для вычисления выступают 3 месяца до месяца, в котором проходит расторжение трудовых отношений.

Для среднего заработка в целях компенсации за отпуск количество дней в неполном месяце определяют по формуле: ФАКТИЧЕСКИ ОТРАБОТАННЫЕ КАЛЕНДАРНЫЕ ДНИ / КАЛЕНДАРНЫЕ ДНИ НЕПОЛНОГО МЕСЯЦА × 29,3

В состав начислений для расчета среднедневной или среднечасовой ставки включают все выплаты, входящие в систему оплаты труда компании. При этом в них не включают:

премии, не связанные с производственными результатами;

выплаты за период освобождения от работы с сохранением рабочего места (отпуска, больничные, командировки);

матпомощь и другие выплаты, не связанные с исполнением трудовых обязанностей, а также начисления социальной направленности.

Премии за месяц и более длительный период, входящий в расчетный период, включают не более одной за каждый отдельный показатель.

Годовую премию учитывают в размере 1/12 за каждый месяц расчетного периода. Если оно начислена без учета отработанного времени, нужно посчитать пропорционально фактически проработанному времени в периоде начисления. В сумму дней или часов для расчета включают только время, связанное с фактическим исполнением трудовых обязанностей. Периоды освобождения от работы с сохранением среднего заработка и без него не учитывают.

Делать расчет среднего заработка при увольнении после декрета (при условии, что женщина не выходила на работу) нужно исходя из периода, равного расчетному и предшествовавшему месяцу ухода в отпуск по беременности и родам (подп. «б», «е» п. 5, п. 6 Положения о средней заработной плате).

Определение времени, за которое рассчитывают средний заработок

Проводя расчет средней заработной платы при сокращении, увольнении в связи с ликвидацией или по иным причинам важно правильно определить временной отрезок, за который проводить расчет.

Если делать расчет среднего заработка для компенсации при увольнении дней неотгулянного отпуска, за основу берут неиспользованные календарные дни отдыха, положенные сотруднику. Для это используют формулу:

ОТПУСКНОЙ СТАЖ В МЕСЯЦАХ × 2,33 ДНЯ — ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ДНИ ОТПУСКА

Во всех остальных случаях — например, при определении того, как рассчитать средний заработок при увольнении при сокращении или ликвидации компании, для выплаты пособий берут рабочие дни по плановому графику. При этом их считают со дня, следующего за датой увольнения. То есть, берут рабочие, а не календарные периоды.