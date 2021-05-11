«Утренний бухгалтер». ФНС исключила из реестра полмиллиона ИП. Когда выплатят по 10 тысяч на школьников

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедшие несколько выходных дней.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру».
Итак, читайте главное.
Хорошей рабочей недели вам, друзья! Налоговики опубликовали статистику по исключенным из ЕГРИП предпринимателям, начиная с 1 сентября 2020 года.
Соцвыплаты семьям со школьниками, неполным семьям и беременным женщинам — как единовременные, так и первые ежемесячные — должны поступить до 17 августа 2021 года.
Не так давно на «Клерке» публиковали новость о рассылках от одной компании со счетами на оплату. Взяли у этой компании официальный комментарий.
Неожиданная инициатива появилась у общественников: требуют дать офисным работникам возможность работать стоя, а не сидя.
Рассказываем, что написал Минфин по поводу интернет-торговли и ПСН. Еще больше о выборе системы налогообложения для вашего бизнеса — в новом курсе Центра обучения «Клерка».
Новости
- Начальников налоговиков обязали в междумайские быть на связи
- В Госдуму внесен законопроект об определении статуса апартаментов. Там можно будет прописаться
- ИП на ОСНО и ЕСХН должны заверять книги учета в налоговой. Иначе их могут оштрафовать
- Трудовые договоры могут стать электронными. Кадровое ЭДО пропишут в ТК
- Россию отключат от SWIFT в случае вторжения в Украину. Европарламент принял резолюцию
- Не забудьте уйти с работы пораньше. Сегодня сокращенный рабочий день
- Люди возмущаются, что их заставляют работать в объявленные Президентом нерабочие дни
- Налоговики звонят и предлагают прийти и «решить вопрос на месте» по недостоверности адреса
- Посольство США прекращает выдачу недипломатических виз россиянам
- Авансовый платеж по УСН налоговая зачла в счет долга по пеням, которые начислены неправомерно
- В Турции запретили расчеты в криптовалюте
- В России появится реестр надежных курьерских служб
- Невозможность расчетов в долларах, поиск новых контрагентов. Какие проблемы возникнут у бизнеса, если Россию отключат от SWIFT
- Банкир назвал три табу в работе с ипотекой
- Действительно ли отключение России от SWIFT принесет проблемы для страны и бизнеса?
- Twitter напомнили об удалении запрещенного контента до 15 мая
- Экспорт бензина предложили ограничить
- Переплату по налогу нельзя зачесть в счет долга по налогу другого лица
- Когда отвечать на требования налоговиков, сразу же, или тянуть до последнего?
- Росстат изменил сроки сдачи отчетности из-за майских нерабочих дней
- Проценты по вкладам относятся к основной налоговой базе по НДФЛ
- Налоговики оштрафовали на 5 тысяч за просрочку ответа на требование на 1 день. Можно ли уменьшить штраф?
- При пробитии чека перепутали нал и безнал. Как исправить?
- Кто самый богатый человек в России
- Региональный прожиточный минимум будут считать по-новому. Для каждого региона — свой коэффициент
- Доплаты к пенсиям будут назначаться в беззаявительном порядке
- Налоговики не обязаны заверять справки 2-НДФЛ, но могут поставить там отметку
- Что будет, если экономить на бухгалтере: непонятная недоимка из-за смены адреса, списания денег по инкассо, а в итоге — убитые нервы
- Минфин считает, что НДС не влияет на цену товаров, поэтому и снижать его не надо
- Налоговики извинились за многократные отказы по подтверждению адреса и предложение «решить вопрос на месте». Но жалоба все равно ушла в УФНС
- Люди требуют дать офисным работникам возможность работать стоя, а не сидя
- Субсидии на возмещение затрат включаются в состав доходов
- Судья красиво перенес заседание с 5 мая на 28-е. Просто выпустил определение об исправлении ошибки
- Что нам рассказали в компании ООО «ОФД СЕРВИС», от которой проходила рассылка бухгалтерам
- В Санкт-Петербурге выросла минимальная зарплата
- Проведут эксперимент по маркировке БАДов
- В Госдуме подготовили очередной законопроект о налоге на роскошь
- Аутсорсинговая фирма не имеет права хранить у себя трудовые книжки чужих сотрудников
- Взносы в СРО включаются в расходы при расчете налога на прибыль
- Налоговики грозят внесением недостоверных сведений в ЕГРЮЛ в случае неявки на допрос
- Для лимита по ПСН считаются доходы по ПСН и УСН
- Работодатели могут снизить категорию риска, присвоенную Рострудом
- ТМЦ списала инвентаризационная комиссия в составе одного директора. Суды признали законным доначисление налога на прибыль
- До 17 августа выплатят по 10 000 рублей на школьников
- ФНС опубликовала среднеотраслевые показатели за 2020 год
- Интернет-торговля не переводится на ПСН
- Пошли жалобы от работников, которых принимают на работу в качестве самозанятых
- Пенсионные удостоверения не вернут?
- Налоговики могут требовать документы вне рамок налоговой проверки. Суды подтвердили в трех инстанциях
- В графике отпусков формы Т-7 необязательно заполнять графу с фактической датой
- ФНС исключила из реестра полмиллиона предпринимателей
- Количество ликвидируемых банков сократилось впервые с 2014 года
- За 2020 год Центробанк выявил 222 финансовые пирамиды
- Обналичивание через исполнительные документы выросло на 61% в 2020 году
- На банки в 2020 году жаловались на 35,2% чаще, чем в 2019-м
- По вопросам кредитования юрлиц в прошлом году жаловались в 10,9 раз чаще, чем в позапрошлом
- 5% россиян считают, что бухгалтеры слишком много зарабатывают
События
Программа повышения квалификации для главного бухгалтера (бухгалтера) учреждений силовых министерств и ведомств (20 часов)
Дата проведения: 17 мая, понедельник
Программа повышения квалификации для главного бухгалтера (бухгалтера) учреждений культуры и искусства (20 часов)
Дата проведения: 17 мая, понедельник
Программа повышения квалификации для главного бухгалтера (бухгалтера) учреждений здравоохранения (20 часов)
Дата проведения: 17 мая, понедельник
Учреждения физической культуры и спорта: финансовое обеспечение деятельности, бухгалтерский учет в соответствии с требованиями федеральных стандартов (20 часов)
Дата проведения: 17 мая, понедельник
Ведение бухгалтерского (бюджетного) учета в соответствии с требованиями федеральных стандартов (20 часов)
Дата проведения: 17 мая, понедельник
Онлайн-курс «ДИРЕКТОР ПО МАРКЕТИНГУ» с обратной связью от преподавателя
Дата проведения: 17 мая, понедельник
Онлайн-курс «СОЗДАНИЕ БРЕНДА НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ» с обратной связью от преподавателя
Дата проведения: 17 мая, понедельник
Новые правила проверки контрагентов из-за письма ФНС по ст. 54.1
Дата проведения: 14 мая, пятница
Как наладить бизнес-процессы в бухгалтерии?
Дата проведения: 13 мая, четверг
Онлайн-курс «МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ» с обратной связью от преподавателя
Дата проведения: 13 мая, четверг
Статьи
Срок хранения счетов-фактур в различных ситуациях может быть разным. От чего он зависит, как правильно его рассчитать и что грозит компании за его нарушение, вы узнаете из статьи.
Предпринимателям, не имеющим сотрудников, не нужно платить за них страховые взносы и удерживать НДФЛ с зарплат. Какие налоги уплачивает эта категория бизнесменов, рассказывается в статье.
Биржевой фонд дает отличную возможность купить сразу много ценных бумаг за небольшую сумму и не тратить время на управление ими. Правда, это будет стоить дополнительных денег. Взвешиваем за и против.
Рассказываем в тезисах, как свою работу сейчас видят налоговики — со слов заместителя руководителя УФНС по СПб Ю.В. Костецкой.
- Верховный Суд поддержал взыскание компенсации с налоговой в связи с принятием встречного обеспечения
Разберем интересный случай из апрельской судебной практики по делу ООО «Рыбоперерабатывающий комплекс».
Бонусные карты любимы многими нашими согражданами за то, что позволяют получать скидки при оплате товаров и услуг. Поэтому в большинстве случаев человек соглашается на предложение оформить ему карту постоянного клиента.
Широкий шаг технического прогресса, похоже, добрался-таки и до кадровой сферы. Трудовые договоры могут скоро стать электронными.
Почти год налоговики не проверяли бизнес на применение онлайн-касс и временно не реагировали на жалобы потребителей из-за пандемии. Но все хорошее рано или поздно заканчивается, и вот сейчас ФНС уже готова прийти и проверить вашу работу с контрольно-кассовой техникой.
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/26657 от 09.04.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Пошли жалобы от работников, которых принимают на работу в качестве самозанятых
Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/27582 от 12.04.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Интернет-торговля не переводится на ПСН
Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/27580 от 13.04.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Для лимита по ПСН считаются доходы по ПСН и УСН
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/2/27871 от 14.04.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Взносы в СРО включаются в расходы при расчете налога на прибыль
Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/26544 от 09.04.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Минфин считает, что НДС не влияет на цену товаров, поэтому и снижать его не надо
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