«Утренний бухгалтер». ФНС исключила из реестра полмиллиона ИП. Когда выплатят по 10 тысяч на школьников

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедшие несколько выходных дней.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру».

Итак, читайте главное.

Хорошей рабочей недели вам, друзья! Налоговики опубликовали статистику по исключенным из ЕГРИП предпринимателям, начиная с 1 сентября 2020 года.

Соцвыплаты семьям со школьниками, неполным семьям и беременным женщинам — как единовременные, так и первые ежемесячные — должны поступить до 17 августа 2021 года.

Не так давно на «Клерке» публиковали новость о рассылках от одной компании со счетами на оплату. Взяли у этой компании официальный комментарий.

Неожиданная инициатива появилась у общественников: требуют дать офисным работникам возможность работать стоя, а не сидя.

Рассказываем, что написал Минфин по поводу интернет-торговли и ПСН. Еще больше о выборе системы налогообложения для вашего бизнеса — в новом курсе Центра обучения «Клерка».

Новости

События

Программа повышения квалификации для главного бухгалтера (бухгалтера) учреждений силовых министерств и ведомств (20 часов)

Дата проведения: 17 мая, понедельник

Программа повышения квалификации для главного бухгалтера (бухгалтера) учреждений культуры и искусства (20 часов)

Дата проведения: 17 мая, понедельник

Программа повышения квалификации для главного бухгалтера (бухгалтера) учреждений здравоохранения (20 часов)

Дата проведения: 17 мая, понедельник

Учреждения физической культуры и спорта: финансовое обеспечение деятельности, бухгалтерский учет в соответствии с требованиями федеральных стандартов (20 часов)

Дата проведения: 17 мая, понедельник

Ведение бухгалтерского (бюджетного) учета в соответствии с требованиями федеральных стандартов (20 часов)

Дата проведения: 17 мая, понедельник

Онлайн-курс «ДИРЕКТОР ПО МАРКЕТИНГУ» с обратной связью от преподавателя

Дата проведения: 17 мая, понедельник

Онлайн-курс «СОЗДАНИЕ БРЕНДА НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ» с обратной связью от преподавателя

Дата проведения: 17 мая, понедельник

Новые правила проверки контрагентов из-за письма ФНС по ст. 54.1

Дата проведения: 14 мая, пятница

Как наладить бизнес-процессы в бухгалтерии?

Дата проведения: 13 мая, четверг

Онлайн-курс «МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ» с обратной связью от преподавателя

Дата проведения: 13 мая, четверг

Статьи

Срок хранения счетов-фактур в различных ситуациях может быть разным. От чего он зависит, как правильно его рассчитать и что грозит компании за его нарушение, вы узнаете из статьи.

Предпринимателям, не имеющим сотрудников, не нужно платить за них страховые взносы и удерживать НДФЛ с зарплат. Какие налоги уплачивает эта категория бизнесменов, рассказывается в статье.

Биржевой фонд дает отличную возможность купить сразу много ценных бумаг за небольшую сумму и не тратить время на управление ими. Правда, это будет стоить дополнительных денег. Взвешиваем за и против.

Рассказываем в тезисах, как свою работу сейчас видят налоговики — со слов заместителя руководителя УФНС по СПб Ю.В. Костецкой.

Разберем интересный случай из апрельской судебной практики по делу ООО «Рыбоперерабатывающий комплекс».

Бонусные карты любимы многими нашими согражданами за то, что позволяют получать скидки при оплате товаров и услуг. Поэтому в большинстве случаев человек соглашается на предложение оформить ему карту постоянного клиента.

Широкий шаг технического прогресса, похоже, добрался-таки и до кадровой сферы. Трудовые договоры могут скоро стать электронными.

Почти год налоговики не проверяли бизнес на применение онлайн-касс и временно не реагировали на жалобы потребителей из-за пандемии. Но все хорошее рано или поздно заканчивается, и вот сейчас ФНС уже готова прийти и проверить вашу работу с контрольно-кассовой техникой.

О том, как гражданина можно признать индивидуальным предпринимателем и какие налоги при этом начисляет инспекция, не писал, наверное, только ленивый. Но уж больно случай в этот раз нетипичный: возможно, создается новый прецедент в судебной практике.

Работать или не работать в майские нерабочие дни? Этот вопрос каждая компания решила сама. А мы на всякий случай подготовили обзор форума по вопросам индивидуальных предпринимателей.

Пока половина страны отдыхает, а еще половина работает, мы публикуем важные новшества в законах, чтобы вы взяли их на заметку, как только прочитаете.

Не так давно в СМИ прошла новость о том, что теперь индексация зарплат стала обязательной и ее надо срочно провести. Изменения якобы даже внесли в Конституцию. К счастью, ничего не менялось, но индексация как была, так и остается обязательной. Отсюда понятно беспокойство HR-служб: что в итоге со всем этим делать?

Пандемия преподнесла нам всем отличный урок относительно того, что не нужно класть все яйца в одну корзину и что невозможное возможно. Например, как рекрутер, я часто слышала от собственников, что «наш бизнес несовместим с «удаленкой». Зато теперь всем понятно, что в удаленном формате могут работать почти все бизнесы и почти все должности, даже бухгалтеры.

Резерв на отпуска в бухгалтерском учете — кто обязан его формировать, а кто нет, как его рассчитать, как отразить в бухучете? Ответы на эти и некоторые другие вопросы вы найдете в статье. И обязательно увидите пример расчета резерва на практике.

О том, какие сделать бухгалтерские проводки по учету автомобиля, приобретенного в лизинг, а также об особенностях учета ТС на балансе лизингополучателя и лизингодателя, читайте в статье.

Блоги компаний

Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/26657 от 09.04.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Пошли жалобы от работников, которых принимают на работу в качестве самозанятых

Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/27582 от 12.04.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Интернет-торговля не переводится на ПСН

Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/27580 от 13.04.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Для лимита по ПСН считаются доходы по ПСН и УСН

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/2/27871 от 14.04.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Взносы в СРО включаются в расходы при расчете налога на прибыль

Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/26544 от 09.04.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Минфин считает, что НДС не влияет на цену товаров, поэтому и снижать его не надо

Новые темы форума