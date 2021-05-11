Начисление алиментов с заработной платы и порядок их удержания

Начисление алиментов с заработной платы осуществляется в порядке, который находится в юрисдикции сразу нескольких отраслей законодательства: трудового, гражданского и регулирующего сферу исполнительного производства. Изучим данный порядок подробнее.

Какими бывают алименты и как их тип влияет на порядок взимания?

Порядок удержания алиментов из заработной платы зависит от того, являются ли они:

1. Добровольными.

Такие выплаты осуществляются работодателем в соответствии с заявлением работника. Главная особенность добровольных алиментов — сколько процентов от зарплаты платить, человек решает сам.

2. Взимаемыми в силу закона.

Основаниями для такого взимания могут быть:

наличие судебного решения (и исполнительного листа) на взимание алиментов;

соглашение между сторонами семейных отношений об уплате алиментов.

Алименты можно условно разделить на 2 категории:

1. Выплачиваемые родителями (братьями, сестрами) на содержание детей (братьев, сестер) до 18 лет.

Алименты в адрес несовершеннолетних граждан уплачиваются с доходов, поименованных в постановлении Правительства РФ от 18.07.1996 № 841. В частности, данный перечень предполагает рассмотрение для расчета алиментов средней заработной платы в различных разновидностях (отпускные, больничные пособия, зарплата в командировке).

2. Выплачиваемые:

родителями на содержание совершеннолетних детей, которые признаны нетрудоспособными;

совершеннолетними детьми на содержание родителей, признанных нетрудоспособными;

одним супругом в пользу другого;

совершеннолетними гражданами в пользу несовершеннолетних братьев, сестер;

дедушками и бабушками в пользу внуков (и наоборот);

воспитанником в пользу своих воспитателей;

пасынком или падчерицей в пользу отчима, мачехи.

Такие алименты удерживаются со всех доходов, если иное не предусмотрено федеральным законодательством. Например, ст. 101 закона «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 № 229-ФЗ содержит перечень доходов, с которых алименты для указанных категорий лиц не взыскиваются.

Как определяется максимальное удержание с зарплаты (среднего дохода) для расчета алиментов?

Алименты на ребенка — сколько процентов от зарплаты? Если законное основание для уплаты алиментов — соглашение между плательщиком и получателем, то максимальное удержание алиментов из заработной платы, как и в случае с добровольной их уплатой, ничем не ограничивается (п. 1 ст. 103 СК РФ, ст. 110 СК РФ). При этом если соглашение составлено на алименты на несовершеннолетнего ребенка, то прописанная в нем сумма не должна быть меньше той, что определяется при назначении алиментов судом (п. 2 ст. 103 СК РФ).

Если алименты назначены судом, то их максимальный размер составит (п. 3 ст. 99 закона 229-ФЗ, ст. 138 ТК РФ):

1. При выплате в пользу несовершеннолетних детей — 70% от зарплаты сотрудника.

В общем случае алименты на 1 ребенка составляют 1/4 от зарплаты работника, на двух — 1/3, на трех и более — 1/2 (п. 1 ст. 81 СК РФ). Однако эти доли могут быть увеличены или уменьшены судом с учетом рассмотренных обстоятельств, характеризующих отношения сторон.

2. В остальных случаях — 50%.

В предусмотренных законом случаях алименты назначаются судом в твердой сумме. Если дохода плательщика за расчетный месяц не хватает для покрытия соответствующей суммы, то остаток взыскивается за счет последующих доходов.

При этом алименты взыскиваются только после того, как с дохода исчислен и удержан НДФЛ. Если налог не удерживается, например, в случае применения имущественного вычета, то алименты начисляются со всей суммы зарплаты (п. 1 ст. 210 НК РФ, п. 1 ст. 99 закона 229-ФЗ).

Комиссия за перевод средств алиментополучателю уплачивается за счет должника (п. 3 ст. 98 закона 229-ФЗ). При этом она учитывается при расчете максимальной суммы удержания.

То есть формула для исчисления алиментов в процентном соотношении к зарплате выглядит следующим образом:

Ал = (Д × НДФЛ) × Пр, где

Д — сумма всех доходов, включая стимулирующие выплаты и выплаты, рассчитываемые по среднему заработку, например, отпускные или командировочную зарплату;

Пр — величина процентов к удержанию.

Далее следует сравнить величину алиментов с доходом работника на предмет превышения ею утвержденных законом лимитов (50–70% от дохода сотрудника).

Отдельный сценарий — установление величины алиментов по средней зарплате в государстве. Изучим его.

Как применить среднюю зарплату в стране при задолженности по алиментам в 2020-2021 годах?

Бывает, что до момента составления соглашения об алиментах или формирования исполнительного листа у плательщика уже были обязанности по уплате алиментов (и они не были исполнены). Алименты за период между моментом появления такой обязанности и моментом их законного взыскания подлежат взысканию, но не более чем за 3 года до появления возможности для их законного взыскания. А если должник уклонялся от уплаты алиментов умышленно, то за период любой длительности, начиная от момента появления обязанности по уплате алиментов.

Величина выплат за период, предшествующий назначению алиментов, определяется:

1. Если получатель алиментов — несовершеннолетний ребенок:

исходя из документально подтвержденного заработка плательщика;

при отсутствии такого заработка — исходя из средней зарплаты в России на момент взыскания алиментов.

Средняя заработная плата для расчета алиментов в 2020-2021 годах и другие периоды берется по данным Росстата.

2. В иных случаях — в соответствии с решением суда или соглашением по алиментам.

Плательщик и получатель алиментов в любом случае вправе оспорить метод их начисления в суде (п. 5 ст. 113 СК РФ).

Удерживают ли алименты с аванса и другие нюансы по исполнительному производству?

Работодателю, который участвует в реализации исполнительного производства, связанного с назначением алиментов, нужно иметь в виду, что:

1. Удержания не могут быть произведены, в частности:

с суточных, выплаченных командируемому работнику;

с сумм в счет возмещения служебных расходов работника;

с пособий по уходу за ребенком.

Полный перечень доходов, с которых нельзя удерживать алименты по суду, приведен в ст. 101 закона 229-ФЗ.

2. Вопрос, удерживают ли алименты с аванса, находится в полной компетенции работодателя.

Главное, чтобы по факту выплаты второй (основной) части зарплаты алименты были отчислены в установленной величине и с учетом определенных законом ограничений. Если алименты составляют предельные 70% от зарплаты, то при разделении зарплаты на 2 равные части одна из них пойдет в счет алиментов полностью, и еще 20% придется брать из другой части зарплаты.

2. Любые алименты, взыскиваемые по суду, должны быть первыми на очереди среди всех платежей работодателя — наряду с исполнительными листами на удовлетворение требований, связанных с возмещением вреда (п. 2 ст. 855 ГК РФ). Только после внесения таких платежей осуществляются прочие удержания с зарплаты, например по неотработанным авансам.

3. Если плательщик алиментов уволился, то фирма должна сообщить об этом (и о новом месте работы должника, если такие сведения у нее есть) судебному приставу в течение 3 дней после наступления данного события (п. 1 ст. 111 СК РФ).

При невыполнении данного предписания судебный пристав вправе применить к фирме санкции, предусмотренные ст. 17.14 КоАП РФ, или же наложить штраф по ст. 19.7 КоАП РФ в размере 300–500 руб. (на должностное лицо), 3000–5000 руб. (на юридическое лицо).

Документирование выплат по алиментам: нюансы

В целях эффективного учета обязательств в рамках реализации исполнительного производства работодателю имеет смысл задействовать отдельные учетные документы.

В рассматриваемых целях работодатель может задействовать:

1. Книгу учета исполнительных листов.

Дело в том, что за утрату исполнительного листа должностное лицо фирмы-работодателя может быть оштрафовано на сумму до 2500 руб. (ст. 431 ГПК РФ). Поэтому работодателю нужно назначить ответственного за хранение таких документов и обязать его применять специальную книгу учета.

Хранить исполнительные листы нужно 5 лет, но не менее срока, в течение которого осуществляются выплаты алиментов, а также еще 3 года по истечении данного срока (п. 1 ст. 29 закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ, п. 4 ст. 21 закона 229-ФЗ).

2. Журнал учета выплат по алиментам.

Такой документ имеет смысл задействовать в целях общего повышения эффективности учета перечислений работнику. В журнале можно различными способами классифицировать такие выплаты (например, по семейному статусу получателя, по методу исчисления алиментов — в твердой сумме или процентах от заработка).

3. Форму уведомления судебных приставов о факте увольнения должника (и о его новом месте работы — при наличии сведений о нем).

Порядок применения первых 2 документов следует закрепить в учетной политике фирмы (п. 4 ПБУ 1/2008).

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Итоги

Отчисление алиментов с зарплаты может быть добровольным или осуществляться в силу закона (на основании соглашения сторон либо при подключении судебных приставов). Алименты не должны превышать максимальных нормативов, установленных ТК РФ и законодательством об исполнительном производстве.