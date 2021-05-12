«Утренний бухгалтер». С 2022 года начнет работать единый налоговый платеж для бизнеса

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«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка» за сутки. Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру».

Итак, читайте главное.

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События

Онлайн-курс «Power BI» с обратной связью от преподавателя

Дата проведения: 18 мая, вторник

Онлайн-курс «ФИНАНСОВОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ» с обратной связью от преподавателя

Дата проведения: 18 мая, вторник

Онлайн-курс «Стратегический рекрутмент» с обратной связью от преподавателя

Дата проведения: 18 мая, вторник

Онлайн-курс «ПУБЛИЧНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ» с обратной связью от преподавателя

Дата проведения: 18 мая, вторник

Налоговый консультант. Обучение и аттестация. Видеокурс

Дата проведения: 18 мая, вторник

Налоговые проверки и налоговые споры: практические рекомендации (36 часов)

Дата проведения: 18 мая, вторник

Практический бухгалтерский учет (40 часов)

Дата проведения: 18 мая, вторник

Запуск франшизы: как масштабировать бизнес без рисков

Дата проведения: 17 мая, понедельник

Судебный эксперт по финансово-экономической и бухгалтерской экспертизе

Дата проведения: 17 мая, понедельник

Онлайн-кассы и оперативный контроль в 2021 г. Новый порядок ведения кассовых операций. Изменения в чеках ККТ (онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)

Дата проведения: 17 мая, понедельник

Статьи

Учитывая, что обособление производственной составляющей является важной задачей в рамках комплексного структурирования бизнеса, предлагаем еще раз оценить риски и возможности на пути ее достижения.

Как прошли майские, друзья?

В начале марта ФНС выпустила знаменитое письмо, в котором разъяснила инспекциям, как применять ст. 54.1 НК РФ в борьбе с уклонением от уплаты налогов. Еще раз поговорим о значении этого документа и перспективах его применения.

Интересно, еще ни у кого из законотворцев не появилась идея добавить 100500 критериев незаконного дробления, например, в статью 54.1 Налогового кодекса? Можно понять, когда загипнотизированные инфобизнесменами налогоплательщики молятся на эти критерии. Налоговиков тоже можно понять, им бюджет наполнять надо. Но когда такое звучит в суде...

Основными средствами являются материальные ресурсы, необходимые компании для ведения своей деятельности. Это может быть оборудование, транспорт, недвижимость, техника и другие объекты. Расходы, понесенные при их приобретении, а также средства труда, подлежат бухгалтерскому и налоговому учету. В целях учета используется специальный показатель — первоначальная стоимость основных средств (ПСОС). О том, что это такое, как ее определить и как учитывать ОС в налоговом и бухучете, поговорим далее.

Начисление алиментов с заработной платы осуществляется в порядке, который находится в юрисдикции сразу нескольких отраслей законодательства: трудового, гражданского и регулирующего сферу исполнительного производства. Изучим данный порядок подробнее.

За последние несколько лет власти приняли ряд мер по привлечению иностранного капитала. Одной из новых таких мер станет принятие законопроекта, устанавливающего критерии выдачи вида на жительство (ВНЖ) иностранным гражданам. Поговорим о нем подробнее.

Бесконечно, как известно, можно смотреть на огонь, воду — и фантазию налоговиков при определении искусственного дробления бизнеса. Подвезли горяченькое.

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Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/27827 от 14.04.2021

Арбитражный суд Московского округа: Постановление № Ф05-3393/2021 от 23.03.2021

ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/6168@ от 30.04.2021

ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/5943 от 29.04.2021

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