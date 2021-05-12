«Утренний бухгалтер». С 2022 года начнет работать единый налоговый платеж для бизнеса

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка» за сутки. Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру».
Итак, читайте главное.
Новости
- Единые корпоративы и соцпакеты — новые признаки дробления. А еще налоговики хотят знать, с кем вы живете
- С 1 мая 2021 года действуют только новые счета для уплаты налогов
- Проверьте сведения о среднесписочной численности, чтобы вашу компанию не исключили из реестра МСП
- Если начальник вас обматерил, можно требовать от него моральной компенсации
- Упрощен порядок оформления выплат по уходу за инвалидами и 80-летними пенсионерами
- Иностранных аудиторов не пустят к закрытой информации. Придется привлекать дополнительно тех, у кого есть доступ
- Стоимость командировочного VIP-билета учитываем в расходах полностью
- ООО «Нли ю», ООО «Восьмиклассница», ООО «Боже мой»... Как еще обзывают компании?
- Налоговики не проверяют счета самозанятых
- Просрочили уплату налога? Придется пояснять налоговикам, почему. Иначе — штраф
- В законы внесут поправки, дающие право заранее отказываться от любых кредитов
- Правильно оформленные санаторные путевки не облагаются НДС
- Только 2% экологических штрафов потратили на экологию в прошлом году
- ИП — «мечта» банковского финмониторинга. Хочет торговать без документов о происхождении товара
- Работник стал нерезидентом: уточненку по 6-НДФЛ сдавать не нужно
- У ИП на ПСН с 20 машинами может быть только 15 работников. Численность персонала хотят увеличить
- Люди с удивлением обнаруживают «левые» записи в своих электронных трудовых книжках
- Гендир купил квадроцикл на ООО: как обосновать расходы
- Сведения о владельцах яхт засекретят
- Закон о разрыве налогового соглашения с Нидерландами принят Госдумой
- Не выдал трудовую книжку уволенному — заплати компенсацию
- Роструд потратит 457 миллионов рублей на портал вакансий «Работа в России»
- Единый налоговый платеж для юрлиц и ИП введут с 2022 года
- Суд сказал, что налоговая оговорка — не причина платить НДС за контрагента
- Аграриев хотят заставить платить штрафы за ущерб природе
- ИФНС может потребовать любые документы в ходе проверки
- Заграничный дистанционщик — НДФЛ не удерживаем, а взносы уплачиваем
- Стоит ли идти работать на полный день в офисе, если у этой компании за год взносов в ПФР 200 тысяч?
- Корпорация МСП увеличила лизинговое финансирование бизнеса на 30 %
- НДС в договорах с банкротами: разъяснения Минфина
- Срок оповещения о сомнительных операциях перенесен из-за праздничных дней
События
Онлайн-курс «Power BI» с обратной связью от преподавателя
Дата проведения: 18 мая, вторник
Онлайн-курс «ФИНАНСОВОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ» с обратной связью от преподавателя
Дата проведения: 18 мая, вторник
Онлайн-курс «Стратегический рекрутмент» с обратной связью от преподавателя
Дата проведения: 18 мая, вторник
Онлайн-курс «ПУБЛИЧНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ» с обратной связью от преподавателя
Дата проведения: 18 мая, вторник
Налоговый консультант. Обучение и аттестация. Видеокурс
Дата проведения: 18 мая, вторник
Налоговые проверки и налоговые споры: практические рекомендации (36 часов)
Дата проведения: 18 мая, вторник
Практический бухгалтерский учет (40 часов)
Дата проведения: 18 мая, вторник
Запуск франшизы: как масштабировать бизнес без рисков
Дата проведения: 17 мая, понедельник
Судебный эксперт по финансово-экономической и бухгалтерской экспертизе
Дата проведения: 17 мая, понедельник
Онлайн-кассы и оперативный контроль в 2021 г. Новый порядок ведения кассовых операций. Изменения в чеках ККТ (онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)
Дата проведения: 17 мая, понедельник
Статьи
Учитывая, что обособление производственной составляющей является важной задачей в рамках комплексного структурирования бизнеса, предлагаем еще раз оценить риски и возможности на пути ее достижения.
- «Утренний бухгалтер». ФНС исключила из реестра полмиллиона ИП. Когда выплатят по 10 тысяч на школьников
Как прошли майские, друзья?
В начале марта ФНС выпустила знаменитое письмо, в котором разъяснила инспекциям, как применять ст. 54.1 НК РФ в борьбе с уклонением от уплаты налогов. Еще раз поговорим о значении этого документа и перспективах его применения.
Интересно, еще ни у кого из законотворцев не появилась идея добавить 100500 критериев незаконного дробления, например, в статью 54.1 Налогового кодекса? Можно понять, когда загипнотизированные инфобизнесменами налогоплательщики молятся на эти критерии. Налоговиков тоже можно понять, им бюджет наполнять надо. Но когда такое звучит в суде...
Основными средствами являются материальные ресурсы, необходимые компании для ведения своей деятельности. Это может быть оборудование, транспорт, недвижимость, техника и другие объекты. Расходы, понесенные при их приобретении, а также средства труда, подлежат бухгалтерскому и налоговому учету. В целях учета используется специальный показатель — первоначальная стоимость основных средств (ПСОС). О том, что это такое, как ее определить и как учитывать ОС в налоговом и бухучете, поговорим далее.
Начисление алиментов с заработной платы осуществляется в порядке, который находится в юрисдикции сразу нескольких отраслей законодательства: трудового, гражданского и регулирующего сферу исполнительного производства. Изучим данный порядок подробнее.
За последние несколько лет власти приняли ряд мер по привлечению иностранного капитала. Одной из новых таких мер станет принятие законопроекта, устанавливающего критерии выдачи вида на жительство (ВНЖ) иностранным гражданам. Поговорим о нем подробнее.
Бесконечно, как известно, можно смотреть на огонь, воду — и фантазию налоговиков при определении искусственного дробления бизнеса. Подвезли горяченькое.
Блоги компаний
- Исправление ошибок в учете, отмена транспортного налога в обзоре налоговых новостей (Юзвак Максим)
- Как работать с ФНС через ЭДО: новая схема работы (Калуга Астрал)
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- Как эффективно автоматизировать агропромышленное предприятие: кейс 1С:ERP (1С:Апрель Софт)
- Любовь к кредитам (Docsvision)
- Как получить выплату больничного родственникам умершего при прямых выплатах ФСС? (КАМИН)
- Новые правила сбора грибов, которые никто не вводил: как распознать фейки в СМИ (Андрей Жуков)
- Проверки по онлайн-кассам: к кому, придут, почему вас не спасет мораторий и как отбиться от штрафа. Бонус — обзор свежей судебной практики (МойСклад)
- Как вести учёт продаж товаров через маркетплейсы (Моё дело)
- 5 вариантов законной обналички: оформление, расходы и риски (СБИС)
- Обучение инвалидов, оплата ухода за инвалидами и другие законодательные инициативы (Юзвак Максим)
- Реновация Москвы по затратам превысит бюджет столицы на 2021 год (КСК ГРУПП)
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/27827 от 14.04.2021
Арбитражный суд Московского округа: Постановление № Ф05-3393/2021 от 23.03.2021
ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/6168@ от 30.04.2021
ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/5943 от 29.04.2021
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