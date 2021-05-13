«Утренний бухгалтер». ФНС рассказала подробности о получении электронных подписей с 1 июля

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка» за сутки. Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру».
Итак, читайте главное.
Налоговики напомнили: уже с 1 июля получить квалифицированную электронную подпись бизнесу можно будет в Удостоверяющем центре ФНС. И заодно рассказали о нюансах и ограничениях.
Если биржа труда не сможет найти работу сокращенным предпенсионерам, то они смогут уйти на пенсию на 2 года раньше при наличии стажа. Госдума приняла законопроект.
Хотят поменять правила расчета инфляции: мы разобрались, как именно.
В миллион первый раз обсуждаем, что отвечать налоговикам, если в компании зарплаты ниже средних по отрасли. Увы, проблема никуда не уходит.
Рассказываем, как наладить бизнес-процессы в бухгалтерии, а еще о том, как идет борьба с обналом и бумажным НДС в 2021 году — и о многом другом в новом выпуске «Утреннего бухгалтера».
Новости
- Компанию не дадут ликвидировать, если захотели доначислить. Суды не помогут
- Продажу некоторых книг признают социальным предпринимательством
- Правила расчета инфляции хотят поменять
- Надо ли соблюдать в рознице лимит расчетов наличными, если товар покупается для бизнеса?
- В интернете может появиться обязательная премодерация
- Для ИП из пострадавших отраслей в 2020 году нет никаких льгот по 1-процентным фиксированным взносам за 2020 год
- Новый банк для бизнеса «Бланк» от бывших топ-менеджеров «Модульбанка»
- Программа туристического кэшбэка продлена до конца года
- Летом заработают новые меры поддержки для семей с детьми
- Досрочный выход на пенсию не является причиной неотработки срока ученического договора
- Мишустин: статус самозанятых шире пропишут в законе о выборах
- Налоговики в требовании хотят, по сути, консультацию по пуско-наладочным и СМР
- ТЭК, металлургия и банки лидируют в выводе дивидендов из страны
- Оплата бонусами: как правильно «заполнить» чек
- Выезд из РФ из-за коронавируса закрывать не собираются
- Путину доложат о завышении кадастровой оценки недвижимости
- Мишустин рассказал, как власти будут бороться с выводом огромных дивидендов за рубеж
- Нужно ли платить за снятие копии нотариусу, если вы сделали ее сами?
- Мишустин пообещал новые налоги на жадность
- Что делать, если налоговики не хотят снимать блокировку счетов в несуществующих ныне банках?
- Кто и как сможет получить электронную подпись в ФНС с 1 июля
- Учет расходов на перевозку грузов при неправильно заполненной транспортной накладной или без нее
- Ожидаемый период для накопительной пенсии в 2022 году не увеличится
- Копия доверенности на получение сведений из ЕГРН должна быть нотариально заверена
- Что отвечать налоговикам, если в компании зарплаты ниже средних по отрасли?
- Справка об отсутствии судимости при трудоустройстве на работу: выборочно или для всех
- Банк заблокировал счет из-за платежа поставщику на 161 тыс. руб. Стоит сменить банк?
- Данные для расчёта НДПИ и НДД за апрель 2021 года
- Сокращенные предпенсионеры смогут выйти раньше на пенсию
События
Онлайн-курс «Google Таблицы для бизнеса» с обратной связью от преподавателя
Дата проведения: 19 мая, среда
Отпускные-2021: от оформления до оплаты
Дата проведения: 18 мая, вторник
Новое в учете основных средств и транспорта в 2021-2022 гг.: ФСБУ, «Аренда», «ОС», лизинг, ремонт, бензин (онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)
Дата проведения: 18 мая, вторник
Онлайн-курс «Power BI» с обратной связью от преподавателя
Дата проведения: 18 мая, вторник
Онлайн-курс «ФИНАНСОВОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ» с обратной связью от преподавателя
Дата проведения: 18 мая, вторник
Онлайн-курс «Стратегический рекрутмент» с обратной связью от преподавателя
Дата проведения: 18 мая, вторник
Онлайн-курс «ПУБЛИЧНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ» с обратной связью от преподавателя
Дата проведения: 18 мая, вторник
Налоговый консультант. Обучение и аттестация. Видеокурс
Дата проведения: 18 мая, вторник
Налоговые проверки и налоговые споры: практические рекомендации (36 часов)
Дата проведения: 18 мая, вторник
Практический бухгалтерский учет (40 часов)
Дата проведения: 18 мая, вторник
Статьи
Законопроект об этом предварительно одобрили в Госдуме.
Жены военнослужащих имеют особые права при уходе в отпуск. Расскажем, каковы особенности отпуска таких работниц и как правильно оформить документы.
Разберемся с довольно редким основанием увольнения — в связи с реорганизацией.
Обязательная маркировка постепенно распространяется на всё большее количество видов товаров. Предприниматели все еще пытаются разобраться, что к чему, а Роспотребнадзор уже вовсю проводит проверки и штрафует замешкавшихся продавцов. Рассказываем, что важно знать на данный момент.
Не так давно на форуме «Клерка» бухгалтер поделился своей бедой: «Счет-фактура от арендодателя за мартовскую аренду датирована первым апреля. Имеем ли мы право эти расходы принять к учету в I квартале?». В чем его ошибка?
Единственное жилье у должника могут забрать, когда оно по объективным характеристикам значительно превышает достаточные потребности в жилище. А взамен должнику предоставят жилище, пригодное для проживания его самого и членов его семьи — по нормам предоставления жилья на условиях социального найма, и в пределах того же поселения, где эти лица проживают.
Глава кабмина сегодня отчитался перед Госдумой о работе Правительства. И наговорил довольно много...мягко скажем, любопытного. Рассказываем, что именно.
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Документы
ФНС РФ: Письмо № БС-4-21/5794@ от 27.04.2021
ФНС РФ: Письмо № СД-4-2/5238 от 19.04.2021
ФНС РФ: Письмо № АБ-4-20/6093 от 30.04.2021
Восьмой кассационный суд общей юрисдикции: Определение № 88-3886/2021 от 23.03.2021
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