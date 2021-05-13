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«Утренний бухгалтер». ФНС рассказала подробности о получении электронных подписей с 1 июля

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Рубрика Обзоры для бухгалтера
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Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка» за сутки. Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру».

Итак, читайте главное.

Налоговики напомнили: уже с 1 июля получить квалифицированную электронную подпись бизнесу можно будет в Удостоверяющем центре ФНС. И заодно рассказали о нюансах и ограничениях.

Если биржа труда не сможет найти работу сокращенным предпенсионерам, то они смогут уйти на пенсию на 2 года раньше при наличии стажа. Госдума приняла законопроект.

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В миллион первый раз обсуждаем, что отвечать налоговикам, если в компании зарплаты ниже средних по отрасли. Увы, проблема никуда не уходит.

Рассказываем, как наладить бизнес-процессы в бухгалтерии, а еще о том, как идет борьба с обналом и бумажным НДС в 2021 году — и о многом другом в новом выпуске «Утреннего бухгалтера».

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Документы

ФНС РФ: Письмо № БС-4-21/5794@ от 27.04.2021

ФНС РФ: Письмо № СД-4-2/5238 от 19.04.2021

ФНС РФ: Письмо № АБ-4-20/6093 от 30.04.2021

Восьмой кассационный суд общей юрисдикции: Определение № 88-3886/2021 от 23.03.2021

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