«Утренний бухгалтер». ФНС рассказала подробности о получении электронных подписей с 1 июля

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка» за сутки. Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру».

Итак, читайте главное.

Налоговики напомнили: уже с 1 июля получить квалифицированную электронную подпись бизнесу можно будет в Удостоверяющем центре ФНС. И заодно рассказали о нюансах и ограничениях.

Если биржа труда не сможет найти работу сокращенным предпенсионерам, то они смогут уйти на пенсию на 2 года раньше при наличии стажа. Госдума приняла законопроект.

Хотят поменять правила расчета инфляции: мы разобрались, как именно.

В миллион первый раз обсуждаем, что отвечать налоговикам, если в компании зарплаты ниже средних по отрасли. Увы, проблема никуда не уходит.

Рассказываем, как наладить бизнес-процессы в бухгалтерии, а еще о том, как идет борьба с обналом и бумажным НДС в 2021 году — и о многом другом в новом выпуске «Утреннего бухгалтера».

Новости

События

Онлайн-курс «Google Таблицы для бизнеса» с обратной связью от преподавателя

Дата проведения: 19 мая, среда

Отпускные-2021: от оформления до оплаты

Дата проведения: 18 мая, вторник

Новое в учете основных средств и транспорта в 2021-2022 гг.: ФСБУ, «Аренда», «ОС», лизинг, ремонт, бензин (онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)

Дата проведения: 18 мая, вторник

Онлайн-курс «Power BI» с обратной связью от преподавателя

Дата проведения: 18 мая, вторник

Онлайн-курс «ФИНАНСОВОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ» с обратной связью от преподавателя

Дата проведения: 18 мая, вторник

Онлайн-курс «Стратегический рекрутмент» с обратной связью от преподавателя

Дата проведения: 18 мая, вторник

Онлайн-курс «ПУБЛИЧНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ» с обратной связью от преподавателя

Дата проведения: 18 мая, вторник

Налоговый консультант. Обучение и аттестация. Видеокурс

Дата проведения: 18 мая, вторник

Налоговые проверки и налоговые споры: практические рекомендации (36 часов)

Дата проведения: 18 мая, вторник

Практический бухгалтерский учет (40 часов)

Дата проведения: 18 мая, вторник

Статьи

Законопроект об этом предварительно одобрили в Госдуме.

Жены военнослужащих имеют особые права при уходе в отпуск. Расскажем, каковы особенности отпуска таких работниц и как правильно оформить документы.

Разберемся с довольно редким основанием увольнения — в связи с реорганизацией.

Обязательная маркировка постепенно распространяется на всё большее количество видов товаров. Предприниматели все еще пытаются разобраться, что к чему, а Роспотребнадзор уже вовсю проводит проверки и штрафует замешкавшихся продавцов. Рассказываем, что важно знать на данный момент.

Не так давно на форуме «Клерка» бухгалтер поделился своей бедой: «Счет-фактура от арендодателя за мартовскую аренду датирована первым апреля. Имеем ли мы право эти расходы принять к учету в I квартале?». В чем его ошибка?

Единственное жилье у должника могут забрать, когда оно по объективным характеристикам значительно превышает достаточные потребности в жилище. А взамен должнику предоставят жилище, пригодное для проживания его самого и членов его семьи — по нормам предоставления жилья на условиях социального найма, и в пределах того же поселения, где эти лица проживают.

Глава кабмина сегодня отчитался перед Госдумой о работе Правительства. И наговорил довольно много...мягко скажем, любопытного. Рассказываем, что именно.

Блоги компаний

Документы

ФНС РФ: Письмо № БС-4-21/5794@ от 27.04.2021

ФНС РФ: Письмо № СД-4-2/5238 от 19.04.2021

ФНС РФ: Письмо № АБ-4-20/6093 от 30.04.2021

Восьмой кассационный суд общей юрисдикции: Определение № 88-3886/2021 от 23.03.2021

Новые темы форума