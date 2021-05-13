Больничный для совместителя: что важно учесть бухгалтеру и кадровику

Оплачивается ли больничный по совместительству — да, это установленное законом пособие, гарантированное статьей 13 Федерального закона от 29.12.06 № 255-ФЗ всем работающим гражданам.

Особенности оформления больничного листа по совместительству

Совместительство бывает внутренним и внешним. В первом случае человек трудится по двум или более специальностям у одного руководителя. Во втором — помимо основной работы, совместитель выполняет профессиональные обязанности у других работодателей.

В законодательстве указано, оплачивается ли больничный лист внешним совместителям в 2021 году в случае наступления нетрудоспособности — да, это предусмотрено статьей 13 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ и статьей 6 Федерального закона от 29.12.2020 № 478-ФЗ. Пособие выплатят работодатели и Фонд социального страхования (ФСС).

В 2021 г. все российские регионы перешли на прямую оплату пособий по временной нетрудоспособности органами ФСС.

Совместительство внутреннее и больничный

В этом случае всю свою работу по основной и дополнительной должности совместитель выполняет на одном предприятии. Бюллетень выписывается в одном экземпляре. Поскольку человек трудится у одного работодателя, условия выплаты больничного листа у совместителя не отличаются — при расчете учтут общий страховой стаж. Средний заработок рассчитают из совокупного дохода сотрудника, который складывается из зарплаты по основной профессии и дохода по дополнительной специальности.

Первые три дня нетрудоспособности оплатит работодатель за счет собственных средств, остальные дни, начиная с четвертого, — ФСС на основании направленных работодателем сведений. С 02.05.2021 начинает действовать приказ ФСС от 04.02.2021 № 26, которым утверждены новые формы документов для назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности органами ФСС России.

Вот как оплачивается больничный по внутреннему совместительству в 2021 году по новым правилам:

3 дня работодатель — по совокупному среднему заработку на всех должностях;

с 4 дня и до конца периода временной нетрудоспособности — ФСС.

Размер выплаты зависит от стажа сотрудника. Если он менее 5 лет, положено только 60 % заработка. Далее размер выплаты повышается:

от 5 до 8 лет стажа — 80 %;

более 8 лет стажа — 100 %.

Совместительство внешнее и больничный

При внешнем совместительстве существует куда больше нюансов. В этом случае совместитель вправе работать в двух и даже более организациях. Закон не ограничивает граждан в этом праве. Трудовой договор с таким сотрудником заключается как на основном месте работы, так и на дополнительном. Все работодатели перечисляют в ФСС страховые взносы в пользу сотрудника. Благодаря этому человеку оплачивают больничный лист как на основной, так и на дополнительных работах.

📌 Реклама

В законе сказано, как оплатить больничный лист внешнему совместителю в 2021 году, — чтобы пособие было начислено, совместитель после выздоровления предъявляет всем работодателям листок нетрудоспособности. Человек, который трудится у нескольких нанимателей в течение более двух лет, вправе получить пособия на каждом месте работы. В поликлинике ему должны выписать не один бюллетень, а несколько (по числу мест работы).

При этом каждый выдаваемый документ имеет индивидуальный номер. На каждом бланке врач указывает, по какому месту работы предъявить бюллетень: по основному или дополнительному.

В 2021 году предусмотрена возможность оформления электронного больничного листа. Его номер сообщают работодателям вместо предъявления бумажных документов.

В случае если совместитель отработал на предприятиях менее двух лет, документ выдается в одном экземпляре. Гражданин самостоятельно выбирает, кому из работодателей предъявить лист нетрудоспособности. Остальным нанимателям предоставляется его копия, чтобы доказать уважительную причину своего отсутствия на рабочем месте.

Оплата больничного листа внешнему совместителю

Согласно п.1 ст. 14 Федерального закона № 255-ФЗ то, как оплачивается больничный по совместительству и основному месту работы, зависит от мест, где человек трудился в течение последних двух лет. В 2021 г. в расчетный период входят 2019–2020 гг.

Варианты оплаты больничного совместителям представлены в таблице:

Расчет выплаты по больничному

Положенное пособие по временной нетрудоспособности по совместительству рассчитывается с учетом особенностей:

в расчет среднего дневного заработка включаются выплаты и вознаграждения, полученные в других организациях за расчетный период, подтвержденные справками (письмо ФСС от 08.07.2011 № 14-02-01/15-6179Л);

общая сумма выплат, учитываемых за календарный год со всех мест работы, не должна превышать предельной величины базы для начисления взносов на ВНиМ: за 2020 г. — 912 000 руб. и за 2019 г. — 865 000 руб. (ч. 3.2 ст. 14 Закона № 255-ФЗ);

если средний дневной заработок, рассчитанный исходя из фактических выплат, окажется ниже среднего дневного заработка, рассчитанного исходя из МРОТ (с учетом районного коэффициента) на день наступления нетрудоспособности, пособие исчисляется исходя из МРОТ;

если совместитель трудоустроен на условиях неполного рабочего дня, для сравнения и расчета пособия берут средний дневной заработок, исчисленный из МРОТ, с учетом нормы рабочего времени внешнего совместителя (письмо ФСС от 16.11.2015 № 02-09-14/15-19990).

Работнику — внешнему совместителю, работающему на условиях неполного рабочего времени, выгоднее обратиться за получением пособия в ту организацию, в которой он работает полный рабочий день. Эта организация рассчитает ему пособие исходя из МРОТ без всяких корректировок (письмо ФСС от 08.07.2011 № 14-02-01/15-6179Л).

ФСС разъяснил, как рассчитать больничный совместителю за первые три дня нетрудоспособности:

в расчет берут только начисленный доход в размерах, не превышающих предельные величины базы для начисления страховых взносов на ВНиМ (за 2020 г. — 912 000 руб. и за 2019 г. — 865 000 руб.);

если средний дневной заработок, рассчитанный исходя из выплат в пользу работника, ниже МРОТ, пособие исчисляют исходя из фактического заработка (если есть заработок и у других работодателей);

для определения страхового стажа требуются документы и сведения, подтверждающие страховой стаж в другой организации (копия трудовой книжки (при ее наличии), трудовой договор, выписка из приказа и др.).

Страховой стаж для оплаты больничного листа внешнему совместителю на основании предоставленных документов и сведений рассчитывается в обычном порядке.u