Советы по безопасному раскрытию налоговой тайны: на чем не оступиться

ФНС с каждым днём всё настойчивее «рекомендует» организациям раскрывать налоговую тайну, чтобы налоговикам было легче мониторить, анализировать и контролировать реализации национальных общегосударственных проектов, а также проектов обеления компаний по отраслевому признаку.

Собрал в одном месте советы по безопасному раскрытию налтайны. Если что-то упустил — добавляйте в комментариях.

1. Любое действие или бездействие вашей организации рано или поздно может оказаться в качестве основания для судебного разбирательства. Поэтому стоит это учитывать при подписании каких-либо бумаг, тем более, позволяющих любым третьим лицам использовать вашу налоговую тайну на своё усмотрение.

Помните: любые информационные или рекомендательные письма ФНС являются именно информирующими или рекомендующими, но никак не обязательными к исполнению. Данные письма не являются нормативными актами или официальными требованиями и в судах в качестве доказательств чаще всего не принимаются.

2. Если ваша компания под давлением обстоятельств или по собственной воле/инициативе приняла решение о раскрытии налоговой тайны, учитывайте все нюансы.

Помните: срок действия Согласия и объём раскрываемой информации должны быть разумными и обоснованными для вашей хозяйственной деятельности.

Если вам нужен контракт, который без раскрытия налоговой тайны подписан не будет, ограничивайте срок действия Согласия сроком контракта (вместо бессрочного), а объём информации — «кейсом TG» (остальные сведения, если данных о разрывах по НДС будет мало, можно предоставить контрагенту непосредственно, не делясь ими со всей страной).

Пользуйтесь всеми возможностями, которые предоставляет форма КНД 1110058, а не копируйте без оглядки заполненные кем-то образцы.

3. Если можно сделать налоговую тайну общедоступной, значит, эти общедоступные сведения можно как-то получить. Для этого существует форма КНД 1110070, которая так и называется — «Запрос на предоставление сведений, составляющих налоговую тайну, признанных общедоступными в соответствии с пунктом 1 статьи 102 Налогового кодекса Российской Федерации».

Ещё осенью 2020 ФНС в своих письмах отмечала: «Форма ответа на запрос организации на предоставление сведений в соответствии с кодами 1100 и 1400 по форме КНД 1110070 не предназначена для налогоплательщиков. Данная форма используется в рамках развития системы саморегулирования ведущими отраслевыми союзами в сфере агропромышленного комплекса России совместно с Общественной палатой Российской Федерации».

Однако уже весной 2021 тон сменился: «После получения согласия налогоплательщика сведения, которые становятся общедоступными, на открытых информационных ресурсах не размещаются, а предоставляются любым третьим лицам на основании запроса по форме КНД 1110070».

Помните: вы можете проверить своего контрагента в рамках должной осмотрительности, в том числе и с помощью запроса информации о раскрытой налоговой тайне. Точно так же проверить можно и свою компанию, чтобы понимать, в каком объёме могут получить раскрытую вами налоговую тайну «любые третьи лица». Но стоит учитывать, что процедура обработки и ответов на такие запросы не отработана. Срок ответа — до 30 календарных дней в соответствии с п.9 Приказа Минфина № 99н.

Как пояснили налоговики, подавать запрос по форме КНД 1110070 необходимо только в электронном виде (печатный они не принимают, хотя и должны) через программу «Налогоплательщик ЮЛ». При этом запрос направляется в ИФНС, в которую ваш контрагент давал Согласие. Например, если его ИНН — 1234567890, то код налогового органа — 1234. Коды сведений: 1000, 1100, 1300, 1400. Период: с 01.01.2021 по ... (оставляем незаполненным или ставим дату отправки запроса).

Следует учитывать, что, запрашивая информацию по коду 1300, вы должны быть готовы к приёму и обработке персональных данных в соответствии со ст. 10.1 закона 152-ФЗ. Иначе рискуете нарваться на миллионные штрафы от Роскомнадзора.

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4. Сведения, составляющие налоговую тайну, раскрытые в соответствии с п.1 ст.102 НК РФ, становятся общедоступными, а следовательно, согласно ст. 7 Закона «Об информации информационных технологиях и о защите информации», доступ к ним ничем не ограничен и они могут использоваться любыми лицами по их усмотрению при соблюдении установленных федеральными законами ограничений в отношении распространения такой информации.