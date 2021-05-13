Цифровой рубль — зло или благо для российской финансовой системы?

С начала работы над цифровым рублем вокруг этой инициативы постоянно ведутся споры. У экспертного сообщества нет однозначного мнения, как нововведение повлияет на банковскую систему и бизнес-сообщество и скажется ли оно на конечном потребителе.

Прежде всего, определимся с потенциальной ролью цифрового рубля в денежном обращении. В этом плане никаких существенных изменений не произойдет — она останется такой же, как и у обычного рубля: средство платежа, мера стоимости, средство сбережения. В перспективе цифровыми рублями можно будет получать зарплату, расплачиваться за покупки и обналичивать их — все эти операции будут проходить через банки как через цифровую платформу.

Таким образом, цифровой рубль будет так же реален, как и рубль в нашем кармане, как рубли, лежащие на банковском счете, просто он будет их третьей формой. Технически цифровой рубль будет представлять собой общий для всей России реестр, где каждое физическое лицо имеет свой счет с цифровыми рублями.

И по сути, цифровой рубль представляет собой не переход от привычных нам денег к чему-то кардинально новому, а, скорее, переход от обычных денег к безналичным. В этом плане данный переход более понятен клиенту, чем когда безналичные платежи только появлялись в нашей жизни. Таким образом, для конечных потребителей каких-то существенных изменений, связанных с переходом на цифровой рубль, не произойдет — в быту он будет малозаметен.

При этом меняются возможности: появляется больший контроль за безопасностью и прозрачностью трансакций. Для бизнеса появление такой технологии связано с позитивом: с повышением надежности и контролируемости трансакций у организаций потенциально должно уменьшиться количество регуляторной отчетности.

Роль же банков как традиционных финансовых посредников при введении цифрового рубля не претерпит существенных изменений, поскольку была выбрана наиболее «мягкая» модель внедрения цифрового рубля, включающая в себя банк как посредника между клиентом и цифровым реестром. Такая модель в перспективе подтолкнет банки к тому, чтобы становиться технологическими организациями.

Таким образом, в будущем можно будет увидеть переход банков от роли финансового посредника между клиентом и регулятором к роли некоего инфраструктурного стартапа, своеобразной цифровой платформы с новым набором систем, интеграцией с пользовательскими интерфейсами.

Главная выгода цифрового рубля — в его эффективности для рынка. Одним из преимуществ перевода рубля на цифровую платформу станет то, что необходимость в АСВ со временем может просто отпасть. Деньги клиентов будут храниться напрямую в цифровом реестре, и банкротство банков не создаст риска их потерять.

Но, конечно, не обойдется и без сложностей, одна из главных — это масштабность проекта, из-за чего реальное использование цифрового рубля может начаться спустя длительное время после запуска пилота, а в массовом сегменте внедрение технологии может растянуться на более долгие сроки.

Сложности также могут возникнуть с регуляторным режимом, так как схема работы с цифровым рублем принципиально отличается от текущей схемы учета средств клиентов. Однако, если разумно подойти к этому вопросу, проблему легко решить.

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Мы видим переход на цифровой рубль благом для финансовой системы, призванным повысить ее эффективность и ускорить переход многих банков к более развитым технологиям. Также это подстегнет развитие в стране стартапов по цифровизации финансовых сервисов. Для конечного потребителя переход на цифровой рубль будет малозаметен.