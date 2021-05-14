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«Утренний бухгалтер». Проведите инструктаж по охране труда по новым правилам, иначе будут штрафы от ГИТ

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Рубрика Обзоры для бухгалтера
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Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка» за сутки. Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру».

Итак, читайте главное.

По компаниям пошли рассылки от госинспекции труда: надо провести инструктаж по новым правилам охраны труда, вступившим в силу с 1 января. Причем провести независимо от того, когда проходил последний инструктаж, иначе штраф.

Героиня нашего времени: бухгалтер, оштрафованная за невовремя сданные справки 2-НДФЛ на 300 рублей, выиграла дело в Конституционном суде.

Почти абсурдная история о том, как компания платила за услуги ИП, которого исключили из ЕГРИП.

Разъяснения Минфина: если у вас договор аренды помещения не зарегистрирован в Росреестре, то учесть платежи в «прибыльных» расходах нельзя.

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Дата проведения: 18 мая, вторник

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Дата проведения: 18 мая, вторник

Статьи

Бухгалтерские проводки по депозитам и процентам, как и по всем другим учетным операциям, должны быть составлены корректно. Ведь от этих записей зависит достоверность бухгалтерской отчетности и даже правильность исчисления налогов. Поговорим в нашей статье о депозитных счетах и счетах бухучета, привязанных к ним, а также о том, какие в учете потребуются бухгалтерские проводки по размещению денег на депозите, их возврату и начислению процентов.

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Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/29206 от 19.04.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Модернизация самортизированного ОС – возобновляем амортизацию

ФНС РФ: Письмо № ЕА-4-15/5960 от 29.04.202

Подробнее о документе мы писали в новости В каких случаях ФНС обязана принять банковскую гарантию после окончания срока действия

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/29066 от 19.04.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Незарегистрированный договор аренды помещения: учесть платежи в «прибыльных» расходах нельзя

Определение № 88-28288/2020 от 21.12.2020

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/29310 от 19.04.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Имущество, полученное в безвозмездное пользование, учитывается при расчете налога на прибыль

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