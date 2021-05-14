«Утренний бухгалтер». Проведите инструктаж по охране труда по новым правилам, иначе будут штрафы от ГИТ

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«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка» за сутки. Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру».
Итак, читайте главное.
По компаниям пошли рассылки от госинспекции труда: надо провести инструктаж по новым правилам охраны труда, вступившим в силу с 1 января. Причем провести независимо от того, когда проходил последний инструктаж, иначе штраф.
Героиня нашего времени: бухгалтер, оштрафованная за невовремя сданные справки 2-НДФЛ на 300 рублей, выиграла дело в Конституционном суде.
Почти абсурдная история о том, как компания платила за услуги ИП, которого исключили из ЕГРИП.
Разъяснения Минфина: если у вас договор аренды помещения не зарегистрирован в Росреестре, то учесть платежи в «прибыльных» расходах нельзя.
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Новости
- Инспекции по труду начали пугать новыми правилами: пошли рассылки компаниям
- Выдача зарплаты произведенной продукцией в полном объеме запрещена
- Куда сдавать декларацию по налогу на имущество лизингополучателю
- С 1 июля начнут увольнять госслужащих
- Пропуск срока сдачи СЗВ-М с пенсионерами не приведет к возмещению переплат
- Компания платила за услуги ИП, которого исключили из ЕГРИП
- 45-летних мужчин и 40-летних женщин оповестят о размере будущей пенсии
- С 1 июля потребкооперативы будут сдавать отчет о полном внесении паевых взносов за недвижимость
- IT-компании с аудиторией более 0,5 млн россиян обяжут открывать филиалы в России
- Кешбэк детского отдыха будет действовать до 15 сентября 2021 года
- Магазины обяжут продавать товар по цене, указанной в ошибочном ценнике
- Пенсии будут назначать автоматически
- Имущество, полученное в безвозмездное пользование, учитывается при расчете налога на прибыль
- Доплаты сельским пенсионерам сохранят при их переезде в город
- Рост цен на продукты удалось замедлить, заявили в Кабмине. А поставщики сообщают обратное
- Матвиенко назвала закон 44-ФЗ о госзакупках вредительским
- Стоит ли давать сотруднику справку по форме банка с завышенным доходом?
- Работник оспорил подписанное под давлением руководства соглашение о расторжении договора
- Разработан закон об отмене микрозаймов и МФО
- Бухгалтер выиграла дело в Конституционном суде. Ей отменят штраф в 300 рублей
- Если у фирмы новый директор, кто будет платить штраф из-за несдачи СЗВ-М? Новый или старый?
- Незарегистрированный договор аренды помещения: учесть платежи в «прибыльных» расходах нельзя
- Если успешно оспорить решение налоговиков, можно взыскать компенсацию из-за обеспечительных мер. Но не факт, что ее оставят в следующих инстанциях
- Правительственные льготные кредитные программы не покрывают всех потребностей бизнеса в кредитовании
- В каких случаях ФНС обязана принять банковскую гарантию после окончания срока действия
- Дерипаска ответил на слова Мишустина о жадности российских бизнесменов
- Модернизация самортизированного ОС – возобновляем амортизацию
События
Онлайн-курс «ПРОДАКТ-АНАЛИТИК» с обратной связью от преподавателя
Дата проведения: 20 мая, четверг
Главный бухгалтер цифровой эпохи: новые тренды 2021 года
Дата проведения: 19 мая, среда
Уголовная ответственность за налоговые преступления
Дата проведения: 19 мая, среда
Бизнес-завтрак. Актуальные аспекты в сфере контроля: владельческий контроль в частном бизнесе, ИТ-безопасность и новые инструменты со стороны фискальных органов
Дата проведения: 19 мая, среда
Главный бухгалтер коммерческой организации
Дата проведения: 19 мая, среда
Дата проведения: 19 мая, среда
Онлайн-курс «Google Таблицы для бизнеса» с обратной связью от преподавателя
Дата проведения: 19 мая, среда
Отпускные-2021: от оформления до оплаты
Дата проведения: 18 мая, вторник
Новое в учете основных средств и транспорта в 2021-2022 гг.: ФСБУ, «Аренда», «ОС», лизинг, ремонт, бензин (онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)
Дата проведения: 18 мая, вторник
Онлайн-курс «Power BI» с обратной связью от преподавателя
Дата проведения: 18 мая, вторник
Статьи
Бухгалтерские проводки по депозитам и процентам, как и по всем другим учетным операциям, должны быть составлены корректно. Ведь от этих записей зависит достоверность бухгалтерской отчетности и даже правильность исчисления налогов. Поговорим в нашей статье о депозитных счетах и счетах бухучета, привязанных к ним, а также о том, какие в учете потребуются бухгалтерские проводки по размещению денег на депозите, их возврату и начислению процентов.
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Основные средства (ОС) — это активы, которые позволяют компании вести свою деятельность. В нашей статье вы узнаете, как правильно их учитывать, и познакомитесь с основными изменениями в законодательстве.
Оплачивается ли больничный по совместительству — да, это установленное законом пособие, гарантированное статьей 13 Федерального закона от 29.12.06 № 255-ФЗ всем работающим гражданам.
ФНС с каждым днём всё настойчивее «рекомендует» организациям раскрывать налоговую тайну, чтобы налоговикам было легче мониторить, анализировать и контролировать реализации национальных общегосударственных проектов, а также проектов обеления компаний по отраслевому признаку.
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С начала работы над цифровым рублем вокруг этой инициативы постоянно ведутся споры. У экспертного сообщества нет однозначного мнения, как нововведение повлияет на банковскую систему и бизнес-сообщество и скажется ли оно на конечном потребителе.
- «Ночной бухгалтер». Налоговики не дают бизнесу ликвидироваться из-за сомнительных контрагентов, а суды их поддерживают
Казалось бы, ну не сложилась судьба у компании, идет на ликвидацию — и дело с концом. Но подождите-ка, говорят инспекторы. Мы вам тут доначисления принесли.
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/29206 от 19.04.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Модернизация самортизированного ОС – возобновляем амортизацию
ФНС РФ: Письмо № ЕА-4-15/5960 от 29.04.202
Подробнее о документе мы писали в новости В каких случаях ФНС обязана принять банковскую гарантию после окончания срока действия
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/29066 от 19.04.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Незарегистрированный договор аренды помещения: учесть платежи в «прибыльных» расходах нельзя
Определение № 88-28288/2020 от 21.12.2020
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/29310 от 19.04.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Имущество, полученное в безвозмездное пользование, учитывается при расчете налога на прибыль
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