Социальная поддержка матерей и семей с детьми: что нужно знать на данный момент

Рассказываем об основных существующих сейчас выплатах в небольшом обзоре.

Выплата за постановку на учет в ранние сроки беременности

Выплата при постановке на учет в женской консультации сейчас составляет 708,23 рубля (с 1 февраля 2021 года). Встать на учет надо в первые три месяца беременности.

Также нужно работать по трудовому договору или, если вы были уволены, стоять на бирже труда. К этой выплате в зависимости от региона могут быть надбавки.

В апрельском Послании Федеральному Собранию Владимир Путин предложил предусмотреть для женщин, вставших на учет в ранние сроки беременности и находящихся в трудной материальной ситуации, ежемесячную выплату. «В среднем по стране размер такой выплаты составит 6 350 рублей в месяц», — сказал он.

Поправки об этом могут рассмотреть на заседании Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов в Госдуме 19 мая.

«Все, что озвучил президент в Послании по вопросам социальной политики, необходимо реализовать до 1 июля. Часть вопросов будет решена путем внесения изменений в действующее законодательство, часть вопросов — на уровне нормативно-правового регулирования. Наш комитет 19 мая предварительно планирует рассмотрение законопроекта во втором чтении, в который внесены поправки, связанные с тезисами Послания», — сказал Ярослав Нилов, председатель Комитета.

Это в том числе вопрос о стопроцентном больничном для матерей, у которых болеют дети. Сейчас, напомнил депутат, если у матери менее восьми лет стажа, используется понижающий коэффициент. Также это вопросы ежемесячного пособия для матерей-одиночек на ребенка в возрасте от восьми до шестнадцати лет включительно и размера пособия женщинам, вставшим на медицинский учет в ранние сроки беременности.

Пособие по беременности и родам

Пособие по беременности и родам («декретные») рассчитывается по специальной формуле в бухгалтерии вашего работодателя. «Декретные» не облагаются НДФЛ.

Пособие при рождении ребенка

Единовременное пособие при рождении ребенка сейчас составляет 18 886,32 рубля (с 1 февраля 2021 года). Оформляется по месту работы одним из родителей.

Если оба родителя не работают, то можно оформить выплату в органах соцзащиты. Если рождается двойня и т. д., пособие выплачивается на каждого ребенка.

Важно подать документы в течение шести месяцев со дня рождения ребенка. На Крайнем Севере выплата увеличивается на районный коэффициент.

Материнский капитал

Размер этой выплаты сейчас проиндексирован, сертификат можно получить при рождении первого ребенка, на второго ребенка сумма может быть на 150 000 рублей больше.

С 2020 года условия материнского капитала для семей с детьми значительно изменились. Теперь его можно получить на первого ребенка — если он родился или усыновлен в 2020 году или позже.

Сумма материнского капитала в 2021 году составит 483 881,83 рублей. При рождении или усыновлении второго ребенка он увеличится на 155 550 рублей. Для тех, у кого права на маткапитал ранее не было, и родится второй и последующие дети, сумма составит 639 431,83 рублей.

Тратить маткапитал можно на установленные законом цели, например улучшение жилищных условий, обучение ребенка, формирование накопительной части трудовой пенсии матери и т. д. Можно разделить средства маткапитала на разные цели.

Дополнительные ежемесячные выплаты при рождении первого и второго ребенка

Составляют прожиточный минимум для детей по региону. Эти деньги положены семьям с доходом не более двух региональных прожиточных минимумов на каждого члена семьи. С 2020 года выплату можно получать до трехлетия ребенка. Ежемесячную выплату могут получать граждане РФ, у которых первый или второй ребенок родился или усыновлен с 1 января 2018 года.

Если вы обратились за выплатой в течение полугода со дня появления ребенка на свет, то выплата будет начисляться со дня его рождения. Если позже, то со дня обращения.

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет

Оно выплачивается в размере 40 % среднего заработка застрахованного лица, но не ниже установленного законодательством минимального размера этого пособия. С 1 февраля 2021 года минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за первым ребенком составляет 7 082,85 рубля. Применяются районные коэффициенты. Если родитель получает пособие по безработице, пособие по уходу за ребенком не назначается.

Ежемесячная выплата на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно

Право на эту выплату имеет один из родителей или опекун, если среднедушевой доход всех членов семьи не превышает одного регионального прожиточного минимума на душу населения.

На каждого ребенка от трех до семи лет включительно полагается ежемесячная выплата в размере половины величины прожиточного минимума для детей. Однако если при выплате в размере 50 % среднедушевой доход семьи не достиг регионального прожиточного минимума на душу населения, то выплата будет составлять 75 % регионального прожиточного минимума для детей.

Если и этого недостаточно для достижения прожиточного минимума по региону, то выплата будет в 100 % регионального прожиточного минимума для детей.

Выплаты многодетным

Это дополнительное единовременное и ежемесячное пособие. Назначается при рождении третьего и последующих детей и производится по месту работы, службы или учебы родителей.

Если же оба родителя не трудоустроены, пособие можно получить в органах соцзащиты по месту жительства.

Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего

Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву — 12 817,91 рубля. Выплачивается матери ребенка военнослужащего, проходящего службу по призыву, независимо от других пособий. Выплачивается со дня рождения ребенка, но не ранее дня начала службы отца.

Прекращаются выплаты в тот момент, когда ребенку исполняется три года, но не позднее дня окончания службы отца.

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А если женщина самозанятая или ИП?

Средства, которые выплачивает своим сотрудницам работодатель, идут из средств Фонда социального страхования. Таким образом, чтобы самозанятая или ИП получали эти средства, необходимо, чтобы они также делали взносы за себя в ФСС.

Кроме того, если вы не устроены официально, выплаты из ФСС вам не положены.