​Сложности перевода: как вернуть деньги, отправленные не тому, кому надо

Чтобы взыскать ошибочно перечисленные деньги, истцу достаточно подтвердить факт их перевода на счет ответчика. То есть представить банковскую выписку. Далее уже ответчик должен доказать, что получил сумму на законных основаниях. Но...

Частая проблема — отсутствие необходимой информации об ответчике: неизвестны место жительства, место нахождения имущества, нет информации о последнем месте жительства. В таком случае лучше обращаться в суд по месту нахождения банка (его филиала или представительства). А после того, как станет известна информация о лице, которому по ошибке перечислили деньги, суд передаст дело по подсудности.

Пример

Женщина по ошибке перевела достаточно внушительную сумму не на тот счет. Спустя весьма продолжительное время попыталась взыскать с получателя, но три инстанции ей отказали, сочтя факт неосновательного обогащения недоказанным.

Дело дошло до Верховного Суда, который поправил нижестоящие инстанции.

ВС РФ указал, что истец в таких спорах доказывает сам факт перевода, а ответчик — то, что деньги он получил законно, либо то, что такое неосновательное обогащение по закону нельзя взыскать.

Обстоятельства спора

В сентябре 2016 года одна гражданка по ошибке перевела 55 тысяч рублей со своей карты Сбербанка на счет другой гражданки. Так как обратно эту сумму получательница не перечислила, первая гражданка обратилась в суд. Но сделала это не сразу, а спустя... два с половиной года.

В иске она попросила взыскать с получательницы 55 тысяч рублей как неосновательное обогащение, проценты за пользование чужими деньгами с сентября 2016 по май 2019 года (11 600 руб.), расходы на представителя (35 000) — в общей сложности 101 600 рублей.

Решения нижестоящих судов

На заседание в первую инстанцию не пришли ни та, ни другая. Нальчикский городской суд решил рассмотреть дело в отсутствие сторон. Логика судей была такова: для того, чтобы «скинуть» деньги, «переводчице» сначала нужно было зайти в «Сбербанк Онлайн», а потом подтвердить операцию. Истица не могла не понимать, что перевела деньги по ошибке на чужую карту, решил суд. И долгое время истица не предпринимала никаких мер для возврата денег: с момента, когда сумма поступила не на ту карту, до подачи иска прошло больше двух лет, указала первая инстанция.

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Суд отметил, что согласно ст. 1109 ГК РФ («Неосновательное обогащение, не подлежащее возврату») не нужно возвращать деньги, если средства отдали сознательно и добровольно без каких-либо обязательств. При этом доказывать наличие таких оснований должен ответчик.

Первая инстанция решила: доказать, что у ответчицы возникло неосновательное обогащение, напротив, должна истица. А она доказательств не представила, решил Нальчикский городской суд. Поэтому в иске ей отказал (дело N 2-2648/2019).

Такого же мнения оказались апелляция и кассация. Тогда первая гражданка пожаловалась в Верховный Суд.

Позиция ВС РФ

ВС РФ с позициями нижестоящих инстанций не согласился. Тройка судей указала, что приобретенное за счет другого лица без каких-либо на то оснований имущество является неосновательным обогащением и подлежит возврату, в том числе когда такое обогащение появилось из-за самого потерпевшего (в соответствии со ст. 1102 «Обязанность возвратить неосновательное обогащение» ГК РФ).

Доказать факт получения денег должен истец, а то, что это не неосновательное обогащение, должен доказать уже ответчик, указал ВС РФ.

Но нижестоящие инстанции переложили обязанность доказать, что получательница не должна была получать деньги от «переводчицы», на саму истицу.