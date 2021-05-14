Как читать брокерскую отчетность и зачем вам это надо

Брокерский отчет — не самое захватывающее чтение. Но оно полезно для понимания, сколько вы реально зарабатываете на инвестициях. Разбираемся, что полезного можно найти в сообщениях вашего биржевого посредника.

Что такое брокерский отчет?

Только в отчете можно найти историю всех ваших биржевых сделок с итоговыми ценами купли и продажи, сумму всех комиссий (брокера, биржи и депозитария), стоимость кредитного плеча, обслуживания терминала и других платных опций.

Строгих правил для составления брокерских отчетов не существует. Как и любая выписка по счету, брокерский отчет заполняется на усмотрение организации, которая его выдает. Поэтому брокеры исходят из того, как им самим удобно выгружать данные. Есть достаточно простые и короткие отчеты, например у СберБанка. Их легко поймут даже новички. Есть детальные и объемные, как у БКС и «Альфа-директ», — на нескольких табличных листах. Они актуальны, скорее, для трейдеров и опытных инвесторов.

Где посмотреть отчет брокера?

Как правило, его электронную версию отчета можно найти в основном меню личного кабинета брокера. Большинство брокеров позволяет его формировать только в веб-версии своего сервиса (часто на выбор в формате pdf или excel).

Отчеты бывают автоматическими и формируемыми по запросу. У некоторых брокеров можно подписаться на ежедневные и ежемесячные выписки. Для этого нужно в личном кабинете указать свою электронную почту.

Большинство брокеров такой рассылкой не занимается. Клиентам приходят только чеки по оплате комиссий и отчеты депозитариев. Они проще, чем брокерские: в них содержится только информация о приходе/списании ценных бумаг в электронном хранилище данных.

Цифровая версия отчета формируется несколько минут. Как правило, можно заказать выгрузку по любым сделкам за все завершенные торговые дни за последний год. Но и тут бывают исключения: некоторые брокеры выгружают информацию с задержкой в три рабочих дня, чтобы в отчет попадали только полностью завершенные сделки (на бирже расчеты по некоторым инструментам занимают до двух дней).

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У ряда брокеров отчеты имеют форму официально выданной справки или квитанции: они заверены печатью и подписью ответственного лица. Такие документы можно отправлять в налоговую службу для получения вычетов либо в другие инстанции. Например, они пригодятся для подтверждения платежеспособности при запросе кредита или подаче на визу. Для таких случаев предусмотрена опция заказа отчета в бумажном виде.

Какую информацию можно найти в отчете брокера?

Чаще задача документа — показать:

размер и структуру активов (деньги и ценные бумаги на счете);

движение средств (сколько денег было зачислено и списано за интересующий период);

прибыль или убыток (суммы покупки и продажи, расходы на комиссии и проценты, дивиденды и купоны).

Не утонуть в массиве данных можно, если пройтись несколько раз по строкам сверху вниз, стараясь ответить для себя на следующие вопросы:

сколько средств сейчас на счете, то есть определить баланс. Информация об этом находится в табличных блоках, которые обычно называются «Активы» или «Портфель клиента», «Остатки ценных бумаг» и т. п. Сумма всех денежных средств, акций, облигаций и паев фондов, как правило, выделена в строке «ИТОГО» или жирным шрифтом и цветом;

сколько денег за период было добавлено на счет и выведено с него. За это отвечают блоки и строки в отчетах, которые носят название «движение денежных средств», «зачисления», «списания» и т. д. Разница между суммой добавленных на счет денег и выведенных с него называется «сальдо». Если оно положительное, то на счет поступило больше денег, чем было списано, если отрицательное, то наоборот. Под поступлением денег подразумевается не только пополнение счета, но и доход от продажи ценных бумаг, купоны и дивиденды.

Как узнать про прибыль в брокерском отчете?

Перечень всех покупок и продаж, как правило, занимает основную часть брокерского отчета, их трудно не заметить. Часто они выведены в раздел «Сделки» и могут быть разбиты на классы активов, например «Сделки с ценными бумагами» и «Сделки с валютой». Здесь можно узнать, в какой именно день, по какой цене был приобретен финансовый инструмент и в каком количестве. В личном кабинете или мобильном приложении это не всегда очевидно, например, если купля/продажа растянулась на несколько лотов.

Важно разделять в отчете открытые и закрытые сделки. Закрытыми считаются только те, по которым была совершена обратная операция, например продажа после ранее совершенной покупки. Если активы были только куплены (или только проданы, то есть инвестор совершил короткую сделку) и остались на балансе, то они несут в себе «бумажную» прибыль или убыток, подводить итоги по таким сделкам рано.

Найдя в отчете финансовые инструменты, которые были списаны с баланса (то есть, как правило, проданы после ранее совершенной покупки), можно вычислить размер полученной прибыли или убытка по ним. Это довольно кропотливое занятие. Бывает, что активы проданы только частично и остатки показывают бумажную прибыль или убыток. Случается, что средняя цена покупки и продажи не указана и ее нужно считать самому. А иногда продажа актива по цене ниже покупки не ведет к убытку — нужно смотреть на перечень сделок из предыдущих отчетов.

Что еще можно узнать из брокерского отчета

В зависимости от прилежности брокера в его отчетах можно найти немало другой полезной информации: размер полученных дивидендов по акциям, купонов по облигациям, накопленный купонный доход, размер удержанного налога и комиссий. Если клиент торгует с кредитным плечом либо у него случайно образовался долг по оплате актива (это бывает при переносе сделок через выходные и праздники), то также из документа можно узнать размер уплаченных процентов и схему удержания (обычно в разделе РЕПО).

Отчеты по производным инструментам (фьючерсам, опционам), как правило, выведены в отдельную таблицу или даже целый документ, где показан размер гарантийного обеспечения и вариационной маржи. Если она положительная, то в текущий момент у вас сформировалась прибыль, если отрицательная — убыток.

Несмотря на сложность в понимании самого инструмента, это самая простая часть брокерского отчета: она выглядит как ежедневное изменение остатка на накопительном счете — таблица из идущих друг за другом торговых дней с суммой денег на установленный час дня.