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Пострадавшие от пандемии продолжают страдать по вине программы ФНС. Обзор форума «Клерка»

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Рубрика Обзоры для бухгалтера
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Наконец закончились бесконечные месяцы отчетных периодов, впереди отпуск. Но вопросов у клерков меньше не становится. Предлагаем вам обзор форума «Клерка».

Пострадавшие от КОВИД продолжают страдать. Вот такой грустный заголовок у одной из тем. У налогоплательщиков все налоги уплачены, но все время возникают недоимки и пени, потому что налоговая разбила начисления на 12 месяцев и требует каждый месяц писать требования о зачете якобы переплаченных налогов!  И просто списывает со счетов налоги, которые уже уплачены. Помогли так помогли.

И вторая такая же тема - Пострадавшие два раза от КОВИД. Обсуждение идет несколько месяцев. И вот что пишут там:

"Они говорят: пишите каждый месяц(!!!) зачет переплаты в счет предстоящих начислений, а то мы и дальше будем снимать. Я говорю: вы НК РФ переписали, сроки УСН поменяли? А они: жалуйтесь, нам пофиг"

На работу устраиваются граждане других стран, у них нет российских трудовых книжек. Можно ли им оформлять бумажные в этом году? Обсуждение в этой теме.

ИП оплатил через оператора в банке, как физлицо. Нужен ли чек онлайн кассы? Очень часто задаваемый вопрос, ответ ищите тут.

Предприниматель перестал быть ИП, но не счел нужным соощить об этом конрагентам. Что делать? Обсжудение в теме Исключение агента ИП из ЕГРИП.

Несколько тем остались без ответа:

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