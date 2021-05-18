«Утренний бухгалтер». Поменялась форма СЗВ-ТД, отчитываться по ней надо с 1 июля 2021 года

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедшие выходные.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру».

Итак, читайте главное.

В форме СЗВ-ТД появились новые разделы и графы, исключен раздел «Отчетный период»: разобрали для вас основные детали.

ФНС обновит порядок ведения кабинета ККТ. Там тоже несколько важных изменений, о которых нужно знать.

Со следующего года банки начнут разрешать снимать деньги с карты третьим лицам. Суть там в генерации QR-кода для этого в мобильном приложении владельца карты и возможности отправить его адресату денег.

Чтобы торговые центры могли получать господдержку, для них у Минэкономразвития просят отдельный код ОКВЭД.

Горькая и неприятная история (и поучительная): из-за досадной ошибки бухгалтера в реестре на прямые выплаты ФСС требует с компании 100 000 рублей.

Как не допускать таких промахов — и еще больше по теме прямых выплат — новый курс Центра обучения «Клерка» о пособиях.

Новости

События

Онлайн-курс «HR-ДИРЕКТОР» с обратной связью от преподавателя

Дата проведения: 24 мая, понедельник

Онлайн-курс «БИЗНЕС-АНАЛИЗ» с обратной связью от преподавателя

Дата проведения: 24 мая, понедельник

Мастер-класс по проверке контрагентов (письмо по ст. 54.1)

Дата проведения: 21 мая, пятница

Как бухгалтеру писать в соцсетях и зарабатывать деньги

Дата проведения: 20 мая, четверг

Как освободиться от бумажного плена в бухгалтерии и начать работать?

Дата проведения: 20 мая, четверг

«Банкротство физических лиц, в том числе, упрощенная процедура во внесудебном порядке»

Дата проведения: 20 мая, четверг

НДС: новая декларация, сложные вопросы бухгалтеров в 2021 году

Дата проведения: 20 мая, четверг

Безопасность бизнеса и налоговая оптимизация — 2021

Дата проведения: 20 мая, четверг

НИОКР: сложные вопросы учета расходов, выполнение НИОКР по госконтрактам

Дата проведения: 20 мая, четверг

НДС-2021: сложные вопросы исчисления и уплаты

Дата проведения: 20 мая, четверг

Статьи

Наконец закончились бесконечные месяцы отчетных периодов, впереди отпуск. Но вопросов у клерков меньше не становится. Предлагаем вам обзор форума «Клерка».

Неожиданная забота о плательщиках НПД.

Отзыв согласия на обработку персональных данных позволяет наложить запрет на работу оператора с личными сведениями о человеке. Как запретить обработку индивидуальной информации и в каких случаях запрет невозможен, расскажем в статье.

Разбираем нюансы КоАП РФ.

Продолжаем тему защиты персональных данных.

Несмотря на то, что профсоюз относится к некоммерческим структурам, учет и бухгалтерские проводки в профсоюзной организации делают на основании положений Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». Специфика деятельности, как правило, это ограниченное количество источников финансирования, а также возможность согласно подп. 2 п. 4 ст. 6 Закона № 402-ФЗ вести бухучет в упрощенном порядке. Они определяют основные особенности учетных процедур.

Если ИП на УСН зарегистрирован в одном регионе, а ведет деятельность в другом и пытается применять региональную налоговую льготу — претензий налоговой ему не избежать.

Рассмотрим возможные сделки, связанные с посмертным распоряжением имуществом, с точки зрения их затратности.

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Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/30011 от 21.04.2021

Подробнее о документе мы писали в новости При разделении земельного участка на части срок владения начинается сначала

ФНС РФ: Письмо № БС-4-21/6433@ от 11.05.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Льготу по налогу на имущество при УСН могут давать и без заявления

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