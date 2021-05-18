Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

«Утренний бухгалтер». Поменялась форма СЗВ-ТД, отчитываться по ней надо с 1 июля 2021 года

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Обзоры для бухгалтера
Версия для печати

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедшие выходные.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру».

Итак, читайте главное.

В форме СЗВ-ТД появились новые разделы и графы, исключен раздел «Отчетный период»: разобрали для вас основные детали.

ФНС обновит порядок ведения кабинета ККТ. Там тоже несколько важных изменений, о которых нужно знать.

Со следующего года банки начнут разрешать снимать деньги с карты третьим лицам. Суть там в генерации QR-кода для этого в мобильном приложении владельца карты и возможности отправить его адресату денег.

Чтобы торговые центры могли получать господдержку, для них у Минэкономразвития просят отдельный код ОКВЭД.

Горькая и неприятная история (и поучительная): из-за досадной ошибки бухгалтера в реестре на прямые выплаты ФСС требует с компании 100 000 рублей.

Как не допускать таких промахов — и еще больше по теме прямых выплат — новый курс Центра обучения «Клерка» о пособиях.

Новости

События

Онлайн-курс «HR-ДИРЕКТОР» с обратной связью от преподавателя

Дата проведения: 24 мая, понедельник

Онлайн-курс «БИЗНЕС-АНАЛИЗ» с обратной связью от преподавателя

Дата проведения: 24 мая, понедельник

Мастер-класс по проверке контрагентов (письмо по ст. 54.1)

Дата проведения: 21 мая, пятница

Как бухгалтеру писать в соцсетях и зарабатывать деньги

Дата проведения: 20 мая, четверг

Как освободиться от бумажного плена в бухгалтерии и начать работать?

Дата проведения: 20 мая, четверг

«Банкротство физических лиц, в том числе, упрощенная процедура во внесудебном порядке»

Дата проведения: 20 мая, четверг

НДС: новая декларация, сложные вопросы бухгалтеров в 2021 году

Дата проведения: 20 мая, четверг

Безопасность бизнеса и налоговая оптимизация — 2021

Дата проведения: 20 мая, четверг

НИОКР: сложные вопросы учета расходов, выполнение НИОКР по госконтрактам

Дата проведения: 20 мая, четверг

НДС-2021: сложные вопросы исчисления и уплаты

Дата проведения: 20 мая, четверг

Статьи

Наконец закончились бесконечные месяцы отчетных периодов, впереди отпуск. Но вопросов у клерков меньше не становится. Предлагаем вам обзор форума «Клерка».

Неожиданная забота о плательщиках НПД.

Отзыв согласия на обработку персональных данных позволяет наложить запрет на работу оператора с личными сведениями о человеке. Как запретить обработку индивидуальной информации и в каких случаях запрет невозможен, расскажем в статье.

Разбираем нюансы КоАП РФ.

Продолжаем тему защиты персональных данных.

Несмотря на то, что профсоюз относится к некоммерческим структурам, учет и бухгалтерские проводки в профсоюзной организации делают на основании положений Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». Специфика деятельности, как правило, это ограниченное количество источников финансирования, а также возможность согласно подп. 2 п. 4 ст. 6 Закона № 402-ФЗ вести бухучет в упрощенном порядке. Они определяют основные особенности учетных процедур.

Если ИП на УСН зарегистрирован в одном регионе, а ведет деятельность в другом и пытается применять региональную налоговую льготу — претензий налоговой ему не избежать.

Рассмотрим возможные сделки, связанные с посмертным распоряжением имуществом, с точки зрения их затратности.

Блоги компаний

Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/30011 от 21.04.2021

Подробнее о документе мы писали в новости При разделении земельного участка на части срок владения начинается сначала

ФНС РФ: Письмо № БС-4-21/6433@ от 11.05.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Льготу по налогу на имущество при УСН могут давать и без заявления

Новые темы форума
Онлайн-курс
Все про онлайн-кассы: как не нарваться на штрафы
Кто и как обязан применять ККТ? Расставляем всё по полочкам на реальных примерах
Записаться
5850
9750 ₽
–40%

Подборка полезных мероприятий

Разместить
📌 Реклама